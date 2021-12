Anayeli Muñoz (…) se manifestó lista y preparada para emprender la lucha, y -al menos hasta ahora- ha dejado ver que podría ser registrada por Movimiento Ciudadano…

NO TODOS tienen la fortuna de recibir los regalos navideños que desean. Tal es el caso de los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, quienes días antes intentaron convencer a diputados de la importancia de tener al menos 117 millones de pesos de presupuesto para el 2022… LA IDEA DE TENER asegurada esa cantidad en sus arcas, dijeron, era para hacer frente al proceso electoral venidero sin dificultades, según sus cálculos y experiencia… PARA SU MALA SUERTE, finalmente el Legislativo aprobó por mayoría que el recurso estatal para esa institución será de 85 millones de pesos, lo que en la semana generó reacciones encontradas por dos diputados perredistas… POR UNA PARTE, Cuauhtémoc Escobedo consideró que es justo lo que necesitaría el IEE para realizar dignamente su encomienda, en tanto que Emanuelle Sánchez, quien es presidente de la Comisión Electoral en el Congreso del Estado, opinó lo contrario y dejó entre ver la posibilidad de que haya un reajuste presupuestal… EL PRIMERO, dijo que los consejeros tienen un excelente salario y es en gran parte, a donde se dirige el recurso estatal que se asigna en el presupuesto, mientras que Sánchez Nájera se fue por el lado electoral y lamentó la negativa de otorgar al menos el presupuesto que solicitó el IEE… EL PERREDISTA argumentó que si bien, se tratará de elegir un solo cargo, el de gobernador, la dificultad y laboriosidad para su organización y desarrollo es igual que todos los procesos… FINALMENTE, Sánchez consideró que es un mal mensaje el que se tiene al reducir 30 millones de pesos a la intención que presentó el IEE por 117 millones, lo que, de alguna manera, le resta respaldo… SIGUIENDO CON LOS SÁNCHEZ, pero en tema distinto, para el dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Aguascalientes, Iván Sánchez Nájera, consideró que la Alianza entre el PAN, PRI y el PRD ha dado buenos resultados a nivel legislativo en el Congreso de la Unión… SI BIEN CONSIDERÓ que no les ha dejado todos los involucrados los resultados deseados, al menos les garantizó quitarle la mayoría calificada a MORENA… “MORENA Y EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador no pueden tocar la Constitución sin hacer acuerdos con todas las partes (…) en eso está funcionando”… Y SIGUIENDO con el asunto de la tripe alianza, previo a la fiesta de Navidad se tuvieron unos dos días de calma en lo político, pero en el PAN y los partidos coaligados como son PRI y PRD, la fiesta continuará este domingo al tener el registro como precandidata a la diputada federal, Teresa Jiménez, en su intención de ser gobernadora electa el año entrante… AL MENOS los que habrán de respaldar a la otrora alcaldesa respetaron un poco los tiempos de tranquilidad y paz… SI BIEN ESTE DOMINGO es el registro con jolgorio, se espera que el año termine en paz, al menos en materia política, porque la grilla arreciará a partir de enero, y es que aspirantes a candidatos y candidatas a gobernador se han hecho notar, diciéndose listas para avanzar… Y ESE ES JUSTAMENTE el caso de Anayeli Muñoz, quien se manifestó lista y preparada para emprender la lucha y -al menos hasta ahora- ha dejado ver que podría ser registrada por Movimiento Ciudadano… EN TANTO, Martha Márquez todavía no se decide en la búsqueda de quién podría arroparla en su intención, tras su renuncia al PAN, al estar convencida que ella tenía pocas posibilidades de avanzar en lo que durante años fue su partido… NADIE DUDA QUE ESTE es el tiempo de las mujeres para el caso de Aguascalientes. Por el momento, sólo hay un hombre que tiene la aspiración y es el Ciudadano X, es decir, Eric Monroy, mismo que estará buscando firmas de apoyo de ciudadanos que le quieran impulsar para que busque la gubernatura por el lado de la candidatura independiente… APROVECHAMOS este espacio para reconocer los logros del joven artista de la lente Raúl Ángel Cobos Fuantos, quien ganó el concurso internacional de fotografía digital Reto Celebraciones, evento en el que compitió con artistas de todo el Continente Americano…. EL TALENTOSO AGUASCALENTENSE es egresado de la Universidad de las Artes y la fotografía con la que concursó, forma ya parte de la imagen principal de Canon Creators, de la reconocida firma japonesa… LA IMAGEN QUE PLASMÓ en la fotografía ganadora del concurso representa el anhelo de una vida normal durante el festejo de Independencia de Estados Unidos… EN ESTA PLACA, se presenta a habitantes de Nueva York, observando con esperanza el cielo de Nuera Jersey en la exposición secuencial de juegos pirotécnicos…

