Nos queda claro que estos sainetes no acalambran a nadie, y también es evidente que a estas alturas, ni siquiera se tiene preciso el método de selección de candidatos…

HACE UNAS SEMANAS, el Consejo Nacional de Morena había determinado que por tema de paridad, la mitad de las candidaturas a los distintos cargos de elección corresponderían a mujeres. Entre estas posiciones, se habría incluido una de las más deseadas, si no es que la joya de la corona de los comicios del año que entra: la de la alcaldía capitalina… PERO UNA COSA son los planes y otra el choque contra la dura realidad, y todo parece indicar que no hay, al menos en el panorama inmediato y en el mundillo de MORENA en Aguascalientes, una mujer que cubra los requisitos y que cuente con el suficiente capital político y colmillo para agarrar el paquete y representar las causas de la 4T… ASÍ LAS COSAS, a nivel central se hacen negociaciones y acuerdos para romper con el esquema inicial y todo parece indicar que no quedará de otra que nombrar a un hombre en tal posición… SUENAN LOS NOMBRES del diputado Heder Guzmán Espejel, señalado por tener algunos intereses con la actual administración municipal panista y no necesariamente de amistad… ESTE PERSONAJE emergente de la política local asegura que apoya al pueblo y que no es necesario tomarse la foto para hacerlo. Aún así y sin foto, presume que gran parte de su sueldo como diputado lo destina a los más necesitados ¡que nobleza!… OTRO QUE REZUMBA y suena para entrar a la competencia es Arturo Ávila, quien bajita la mano no ha dejado de hacer campaña desde las elecciones que le dieron la reelección a Tere Jiménez en 2019… SU GENEROSA y “desinteresada” acción política lo mantiene repartiendo despensas y paquetes con cubrebocas en los rincones más recónditos de esta capital, ahí donde los políticos esperan ganar un voto a cambio de un kilo de frijoles o de arroz extra económico y dos botellas de aceite de cártamo… PARA COMPLETAR el cuadro y sumar piezas al rompecabezas, habrá que recordar que Heder Guzmán, fue promotor del actual dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, cuando éste buscaba llegar precisamente a dicho cargo… Y COMO EL INTERÉS tiene patitas, Arturo Ávila ha tenido acercamiento con dicho líder nacional en las últimas semanas. ¡Claro!. Como era de esperarse, el empresario no desaprovechó el momento para tomarse una foto y video con Delgado, presumiendo cercanía… NOS QUEDA CLARO que estos sainetes no acalambran a nadie, y también es evidente que a estas alturas, ni siquiera se tiene preciso el método de selección de candidatos. Bien podría ser designación o sorteo, o en una de esas mediante una sesión de espiritismo ayudados de la Oujia. No estaría mal una carrerita en sacos de yute para determinar al triunfador… Y ES QUE, como en ese partido las reglas cambian constantemente, nada será extraño. Lo que sí es inamovible es que el candidato que tendrá que estar ungido y listo para iniciar campaña en marzo próximo… NO HAY NADA ESCRITO, pero si hablamos de probabilidades, todo parece indicar que la bandera morenista quedaría en las manos de uno de estos dos personajes… EN GENERAL, las cartas no terminan por ser del todo mostradas en ningún partido político y el que parece estar más seguro es Gabriel Arellano que ha dejado ver que buscará la Presidencia Municipal por Movimiento Ciudadano, cargo que ya ocupó en 2010 pero en el que sólo duró dos años, para luego irse de diputado federal por el PRI… DE AHÍ EN MÁS, las candidaturas siguen bailando, pues aunque en todos los partidos hay varias cartas posibles, no ha habido definición alguna sobre quien aparecerá en las boletas para elegir al próximo alcalde o alcaldesa de la capital del estado… EN REALIDAD, a la gran mayoría de los aguascalentenses estos asuntos no les quitan el sueño, no así la posibilidad de enfermarse o contagiar a sus seres queridos con el virus que vino a cambiarnos la vida, o bien, la esperanzadora posibilidad de ser inmunizados contra este mal… SIN EMBARGO, Roma no se construyó en un día y la posibilidad de recibir el piquetazo que nos defienda contra el Covid-19 en el país, y particularmente en Aguascalientes, se llevará su tiempo… HAY QUIENES ASEGURAN que el vecino país del norte está acaparando las dosis Pfizer y también se comenta que el subsecretario Hugo López-Gatell, distribuirá la vacuna entre los estados, a su arbitrio, lo que podría impulsar a los integrantes de la Alianza Federalista, a actuar por su cuenta y conseguir el biológico, para no estar a expensas de terceros… COMO SE HIZO PÚBLICO el día ocho del mes en curso, en Reino Unido se registró la primera aplicación masiva de la vacuna en el mundo, incluso la primera dosis la recibió una mujer de 90 años… Luego, EL PASADO 23, se anunció que habían llegado a México las primeras dosis, pero no se ha especificado cómo se distribuirán en el país, a sabiendas que los primeros que recibirán en biológico será el personal de salud, por razones obvias… CON ANTELACIÓN se habló de que la vacunación, se llevará a cabo en cinco etapas por grupos por edad y otras condiciones… LA COSA VA PARA LARGO, porque la quinta de estas fases está programada para junio del 2021 y hasta marzo de 2022 el resto de la población podría tener acceso a la codiciada vacuna… LAS ESPERANZAS están puestas en que las fórmulas de AstraZeneca y CanSino, una vez que cuenten con las bendiciones de las autoridades sanitarias, puedan venir a agilizar el proceso de inmunización masiva… PERO PARA ELLO, falta mucho todavía y las grandes incógnitas que se respiran en el ambiente son ¿Cuándo llegará alguna de estos biológicos a Aguascalientes? ¿Cuántas muertes cobrará la enfermedad mientras se aplican las vacunas?…