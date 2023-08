Donde sigue siendo insufrible encontrar lugar para dejar el automóvil estacionado sin estorbar al prójimo y sin infringir las normas es en la zona en la que convergen las avenidas López Mateos y Héroe de Nacozari…

ANOCHE en el Teatro Morelos, la gobernadora entregó el Premio Estatal de la Juventud 2023. En la categoría deportiva, el ganador fueJorge Carlos de la Serna Delgado. Por su labor a favor del medio ambiente, el premio fue paraSandra Nallely Reyes Díaz de León. Un grupo de estudiantes que conforman el equipo “UP Robotics” de la Universidad Panamericana también fueron reconocidos en el rubro de la innovación… POR SUS CONTRIBUCIONES en materia social se reconoció a AlejandroIsrael Ambrosio Macías y en el rubro de emprendimiento se premió a Carolina Arroyo Díaz Muñoz y MaixPakík… OTROS GALARDONADOS fueron en las categorías de conocimiento, arte y “sin límites”, los aguascalentenses José Manuel Cardona Arias, Raquel Reynoso Escalante y Natalia Haydeé Montañez Durón, respectivamente… EN SU DISCURSO, Tere Jiménez los invitó a “seguir brillando” al tiempo que les aseguró que la administración que encabeza les seguirá ofreciendo “las herramientas para que logren lo que se propongan”… POR MÁS QUE UNOse lo proponga, a veces es un viacrucis encontrar en dónde “aparcar” el coche, pues son insuficientes los cajones de estacionamiento del campus central de la UAA, especialmente cuando las actividades del día a día coinciden con la realización de eventos y foros. Habrá que decir que este fenómeno se incrementa en el arranque de semana, y disminuye hacia el final, especialmente los viernes, cuando se registran menos visitas al campus… SI BIEN ES CIERTO que algunas soluciones están en manos de los que asisten a este espacio, como el uso compartido de vehículos, la movilidad en bicicleta o el transporte público, también es un hecho que el número de estudiantes, académicos y otros colaboradores que asisten a este espacio va al alza y el problema de la falta de espacios para estacionarse seguirá vigente por un buen rato… DONDE SIGUE SIENDO insufrible encontrar lugar para dejar el automóvil estacionado sin estorbar al prójimo y sin infringir las normas es en la zona en la que convergen las avenidas López Mateos y Héroe de Nacozari. En esta complicada área circulan trabajadores y ciudadanos que necesitan acudir a la Fiscalía General del Estado, al Palacio de Justicia o a la sede local del Servicio de Administración Tributaria… A ELLOS SE SUMAN los abogados que rondan por los tribunales y tortolitos que tienen la intención de acudir a unir sus vidas ante el juez del Registro Civil en turno. Por si fuera poco, los estudiantes de una concurrida universidad privada ubicada en la “Plaza Kristal” y aquellos que acuden a los negocios de la zona, vienen a completar un cuadro digno del pincel de Diego Rivera… PARA COMPLETAR el tercio, mencionaremos las oficinas del Departamento de Licencias de Conducir ubicadas en la sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Si usted es una persona que ya tiene canas y requiere renovar su plástico, tendrá que ir bien preparada o preparado para caminar un largo tramo, pues la distancia que existe entre los estacionamientos de paga –opción obligada en este caso- y el edificio donde se realizan los trámites es considerable. La otra opción es llevar chofer… ES FUNDAMENTAL que en los recintos en los que se instalen dependencias públicas en un futuro se consideren, de entrada, cajones para personas con algún tipo de discapacidad, de la tercera edad y mujeres embarazadas. Para no complicarles la vida a los usuarios y a los vecinos de la zona, deberían tener previstas también áreas de estacionamiento para los usuarios en general… LA MISMA TÓNICAdebería ser obligatoria en clínicas y hospitales públicos donde el asunto de dónde dejar el coche, hoy en día, es un auténtico dolor de cabeza. ¿Ha intentado encontrar lugar en las inmediaciones del Hospital General de Zona 1 del IMSS?… ENHORABUENA por quienes tomaron la decisión de instalar el CAM de López Mateos, considerando que esta infraestructura cuenta con amplia zona para facilitar el acceso a quienes llegan sobre dos o cuatro ruedas. Así, hasta ganas dan de ir a pagar multas y prediales…TRAS DOS DÍAS DE TRABAJO Y REFLEXIÓN,con la participación de servidoras públicas y activistas sociales se llevó a cabo la presentación del proyecto de “Guía para la Creación y Funcionamiento de las Unidades de Análisis y Contexto para atender la Violencia Feminicida”…EL ACTO DE CLAUSURAcontó con la presencia de la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Este documento es una orientación práctica para promover mediante políticas públicas el acceso a la justicia ante un fenómeno de impunidad en los asesinatos de mujeres… SOBRE ADVERTENCIAno hay engaño. Este próximo lunes y martes, evite transitar por el Libramiento Poniente en su cruce con la carretera a Calvillo, donde los transportistas ocuparán uno de los sentidos de circulación para protestar contra las condiciones de inseguridad que privan en diversos tramos carreteros del país… UNA DE ESTAS ZONAS CALIENTES, nos guste o no, y que está impactando a los aguascalentenses es la carretera que conecta a nuestra ciudad con León, Guanajuato… LA MOVILIZACIÓN NACIONAL de la organización transportista pretende mantener un cierre parcial en este tramo, con la exigencia de que haya un reforzamiento de la seguridad, así como la agilización de trámites en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones, y Transporte, que están afectando en la operatividad de sus actividades…. EN TEMA DISTINTO, el diputado Adán Valdivia López, presidente del Comité de Administración del Congreso del Estado, adelantó que en septiembre se llevará a cabo un corte con el Comité para entregar resultados contables y administrativos a la Junta de Coordinación Política y a los 27 diputados. Pues vamos viendo…