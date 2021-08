El nombramiento estaba cantado y no había nada que esconder, así que por más que la hicieron de emoción, se sabía de antemano que Nora Ruvalcaba ocuparía el cargo de Aldo Ruiz como la nueva súper delegada federal y lo será desde el 1 de septiembre.

AGRADECIDA Y CONTENTA SE VA la alcaldesa Tere Jiménez, eso fue lo que dijo tras la entrega de su Segundo Informe de Gobierno de su segundo periodo al frente de la Presidencia Municipal de Aguascalientes a los integrantes del Cabildo, destacando que se retira satisfecha de la labor realizada a favor de los ciudadanos… HOY COMIENZA el proceso de entrega recepción con el alcalde electo, Leonardo Montañez Castro. “Desde este jueves nos presentaremos con Leo Montañez en Seguridad Pública; se va a hacer una entrega de uniformes a los policías, ahí me acompañará y empezaremos con la transición del Gobierno para que se haga cargo”… MAÑANA SESIONARÁ el Cabildo de manera extraordinaria y ahí someterá su licencia para separarse del cargo en tanto su suplente Juana Cecilia López Ortiz asumirá de nuevo la Presidencia Municipal… COMO DIPUTADA FEDERAL por Aguascalientes, dijo que trabajará con cada uno de los municipios, platicando con los alcaldes, ayudándolos y apoyando mucho a Leonardo Montañez en temas de seguridad pública, en programas que quitaron de salud, las estancias infantiles que desaparecieron y la reactivación de la economía del país. “Esta será la agenda legislativa por Aguascalientes y por México”… VICECOORDINADORA DE COMUNICACIÓN del Grupo Parlamentario del PAN será en la Cámara de Diputados, anunció, al tiempo de señalar que apenas se hará la distribución de comisión. “Estaré en muchos temas que estaremos trabajando, puedo estar en varios a la vez, ya sea Seguridad Pública, Infraestructura, Desarrollo Económico, Salud, sin embargo, ellos van a determinar también, a mi me interesa mucho el tema de la gobernabilidad en el país”, agregó… SOBRE LA CRISIS que transita el PAN en Aguascalientes ante la división entre grupos por la dirigencia estatal, la senadora Martha Márquez Alvarado negó que haya tal y afirmó que más bien hay distintas maneras de pensar. “Eso va a ser siempre, así se ha dado en el PAN, más bien estamos cayendo desde nivel nacional, al apagar las voces, en la antidemocracia y hasta copiando el populismo del Gobierno en el partido en el poder”. Consideró que en la contienda por la dirigencia estatal del blanquiazul en la entidad, desafortunadamente no hay piso parejo, luego de que la Comisión Permanente Estatal ya había decidido algo y llegó el CEN a enmendar la plana. “Es un error que tiene el PAN desde hace varios años, algunas dirigencias impulsaron el cambio de los estatutos para quitarle la democracia al PAN, asumo mi responsabilidad como senadora y por eso no me callo y soy una voz incómoda dentro de mi partido. La realidad es que la democracia se le quitó al PAN desde hace varios años cuando todo lo decide la Permanente Nacional y hoy el ejemplo lo tenemos en Aguascalientes”. Afirmó que el líder nacional de su partido, Marko Cortés Mendoza está interviniendo gravemente en la contienda de Aguascalientes “y es el articulador de los intereses de los padroneros a nivel nacional de líderes en Veracruz, Estado de México, en Aguascalientes, en Jalisco y en distintos estados. Lamentablemente es lo que se vive en el PAN y se necesita una renovación”. Ante esta situación, hizo votos porque ante esto no se ponga en riesgo la elección del PAN en Aguascalientes. “El PAN debe elegir por la mejor candidata que no tenga vicios de corrupción, que no está mal evaluada, el PAN debería reflexionar, voy a invitar a ver el mejor perfil desde lo real, desde lo que debe ser el PAN, espero que salgamos todos en unidad, necesitamos rescatar al país y a Aguascalientes”… EL NOMBRAMIENTO ESTABA CANTADO y no había nada que esconder, así que por más que la hicieron de emoción, se sabía de antemano que Nora Ruvalcaba ocuparía el cargo de Aldo Ruiz como la nueva súperdelegada federal y lo único que faltaba era hacerlo oficial y decir a partir de cuándo; por supuesto será desde el 1 de septiembre. A Nora ya le urgía saltar al escenario, así que encantada recibió las múltiples felicitaciones que le expresaron en grupos de WhatsApp y redes sociales, donde confirmó que, efectivamente, el miércoles asume el cargo. Al cabo de ello, al todavía súper delegado Aldo Ruiz Sánchez confirmó que se va y relató que verá por otro encargo, ahora en MORENA, a solicitud del presidente López Obrador. “Tuvimos una reunión la semana pasada en Palacio Nacional con el presidente de la República y optamos por asumir otro encargo a partir del 1° de septiembre, es propio del Movimiento que vamos a asumir, no puedo dar muchos detalles porque aún soy funcionario, pero decidimos desde esta trinchera apoyar al Movimiento. Va a ser un tema nacional, pero vamos a seguir aquí en Aguascalientes construyendo otros temas”. Luego de que se le ha mencionado como posible candidato por MORENA, Ruiz Sánchez dijo que a partir del 1º de septiembre podrá platicar y que va a seguir desde la trinchera del partido. Finalmente, dijo que se va tranquilo de la delegación al dejar una dependencia caminando y que no dejará pendientes ya que se avanzó y concluirá con la aplicación de las segundas dosis de vacunas anti-COVID en la entidad. “No se queda nada inconcluso y me voy tranquilo de la delegación el 1º de septiembre, van a ver cuál es el siguiente paso. Hay que caminar con toda la gente del Movimiento, sobre todo mostrando unidad”… QUE GOBIERNE UNA MUJER le interesa a la ex candidata a gobernadora por el PRI y actual militante del tricolor en el Estado, Lorena Martínez Rodríguez, quien asistió al informe de la alcaldesa Tere Jiménez. “Hay muchas, no nada más yo y es difícil que yo sea candidata”. Destacó que a nivel nacional y local, el PRI tiene trazado continuar con la alianza construida entre el PAN, el PRD y el propio tricolor, por lo que así se quedarán construyendo un frente único de cara al 2022, por lo que en ese escenario hay pocas posibilidades de que el PRI tenga una candidatura. “Aquí en Aguascalientes el mayoritario es el PAN y a él le correspondería la candidatura, salvo que se decida otra cosa. Vamos a construir un gran frente en Aguascalientes para seguir con la recuperación del país”… NO DEJA DE SER POLÉMICO Luis Armando Reynoso Femat y, en el informe de Tere, dijo recordar esta experiencia con algo de nostalgia. Respecto a los pleitos internos en el PAN, se limitó a decir. “Ya no me meto, no soy panista, por eso me salí. Aquí estoy tras bambalinas pero Aguascalientes no se puede salir del corazón”…