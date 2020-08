Un asalto perpetrado la semana pasada a bordo de una unidad del servicio de Enlace de Transporte Colectivo Foráneo puso en jaque al gremio; y es que fue a mano armada y ocurrió en la ruta de las comunidades Los Campos y la Tinaja.

UN ASALTO PERPETRADO la semana pasada a bordo de una unidad del servicio de Enlace de Transporte Colectivo Foráneo puso en jaque al gremio; y es que fue a mano armada y ocurrió en la ruta de las comunidades Los Campos y la Tinaja. De ello ya están enteradas las policías federal, ministerial, estatal, municipal y la Coordinación de Movilidad. El dirigente Armando Santana Valdés detalló sin embargo que el asalto fue dirigido a un pasajero que fue despojado de un portafolio con dinero, a los demás pasajeros no los robaron, motivo por el cual se piensa que los asaltantes venían siguiendo a la víctima. Hay preocupación por que esta situación se vuelva a presentar en los medios de transporte pues se pone en riesgo la seguridad de los pasajeros. El último asalto hacia el transporte colectivo foráneo ocurrió hace seis meses y por eso se busca el apoyo policiaco para que se realicen operativos permanentes en la red carretera de la entidad, puntualizó… NO ERA LO DESEADO pero la grilla está a todo lo que da en el Poder Judicial del Estado; comenzó apenas un par de días después de que se lanzó la convocatoria para la elección de quien ocupará la vacante de Fernando González de Luna, que al jubilarse, decidió poner en operación la notaría a su cargo y en eso anda. Quienes están cerca del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, advierten que hay división entre los magistrados y comentan en corto que la magistrada presidenta Gabriela Espinosa Castorena, está interesada en contar con un aliado para terminar el periodo por el que rindió protesta como presidenta. Nombres empiezan a ir y venir, como el del magistrado Juan Rojas García que, dicen, ha empezado a tener pláticas con alguien del Palacio Municipal para impulsar a Verónica Padilla; el caldeo apenas inicia… EN CONTRAPARTE, todo parece irse “planchando” al seno del Consejo Coordinador Empresarial; ahí se esperaba más movimiento tras el destape del constructor Antonio Robledo y el presidente de la Coparmex, Raúl González, aspirantes a suceder a Pedro Gutiérrez, pero los empresarios están en espera de la sesión de septiembre, cuando se definirá la convocatoria y la Comisión que se encargará de vigilar los comicios internos. Así que ahora todo está muy tranquilo y hasta donde se tiene conocimiento, ni siquiera el presidente de la Canaco, que es uno de los organismos de mayor peso en el sector, ha mostrado interés de ser parte, pues dice Humberto Martínez Guerra que está muy ocupado y con muchas tareas en la CANACO, de ahí que hasta ahora parece ser que los contendientes se quedarán entre los dos que se han manifestado si es que en el transcurso de septiembre no se llega a una candidatura de unidad, que es la apuesta a favor del de Coparmex… SE LE CAYÓ a Gustavo Báez, la posibilidad de ser candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes; nadie descarta que pudiera ser una de las cartas que busque una diputación federal en 2021, como parte del “grupo de MOS” que buscará posicionarse y de este mismo grupo que está bien identificado en el albiceleste, hay quienes dicen que también pudieran ser colocados como candidatos pero a diputados locales, algunos de sus ex compañeros de carrera universitaria como Jaime González, otra vez, Pepe Altamira, que pasó de Obras Públicas y ahora está en el resucitado Inagua y Paco Larios, secretario de Administración. Para no dejar fuera a las mujeres, Nancy Gutiérrez, directora del IAM que a duras penas ha logrado sacar adelante esa instancia, o bien el mismo Jorge López que no quiere que lo dejen fuera de la jugada, pues pretenderá llegar al menos a una diputación local, y es que difícilmente le alcanzará para ser abanderado por la alcaldía capitalina… QUE LA REGRESEN a ser Consejera Política ha demandado ante el Tribunal Electoral del Estado, Hazel Montejano, la exregidora capitalina emanada del PRI a quien la semana pasada dejaron fuera olvidando que ha sido una muy activa militante del tricolor, desde las filas pre juveniles se le ha visto en la talacha proselitista, ella sí, desde la pega de calcas y haciendo cruceros hasta llegar a su más alto escaño hasta ahora que es la regiduría, de la cual no salió tan bien librada, por la denuncia que le pusieron y por mal ejercicio del servicio público y haber desviado recursos económicos que le fueron asignados para pagar a sus colaboradores, pero este tema ya resuelto por cierto. Aunque hay quienes advierten que si gana sería sólo para su currículum, pues con la reciente reforma a sus estatutos desde el Consejo Nacional, se decidió que la mano que ungirá a los candidatos a todos los cargos de elección será precisamente la dirigencia nacional… VIVILLOS DESDE CHIQUILLOS. Los diputados encontraron en los formatos de transparencia la forma de esconder, como muchas otras cosas, la información relativa a las asistencias a las sesiones del Pleno. Basta navegar un poco para descubrir datos que no corresponden a la realidad, pues, según sus propia información, existen períodos ordinarios a los que supuestamente asistieron la totalidad de los diputados locales a todas las sesiones, lo cual es falso, ya que en los propios formatos se accede a los pases de lista escaneados que contradicen claramente lo que publican. No quieren que se sepa quién ha faltado, ni mucho menos quién ya pudo haber sido objeto de una sanción reglamentaria; en esto, se cubren unos a otros, cuando en años anteriores hasta la propia Secretaría General del Congreso, proporcionaba, a quien lo solicitara, un listado con las inasistencias, pero claro, era otra Legislatura. Sería bueno que el ITEA transitara por ese laberinto, para exigirles transparencia. Y hablando del secretario general, hay diputados que quieren darle “cuello”, a Juan Carlos Raya Gutiérrez. Y por cierto, todo indica que en la sesión de la Diputación Permanente, de hoy, se convocará a Período Extraordinario, con una agenda muy pobre. Ante la promesa que les hizo Galo, de que la posición de la Coordinación Social del Parlamento sería Morena, Heder y Memo Alaniz, ya están listos con su terna, integrada con dos desconocidos, para asegurar el puesto a Rafa Araiza, sin embargo, Morena no ha tomado en cuenta que el PAN es mayoría, y tanto Paloma como Paty, no van a dejar que les arrebaten esa posición, la que incluso ya estaba negociada…Entonces, señores, hagan sus apuestas!!!… TAN NERVIOSOS estaban ayer en el informe técnico del Covid, Jiménez Piza y Jorge López, que el primero sugirió consumir gel antibacterial, y el segundo, habló de la vacuna de la “Influencia”…