SERVICIOS A LA SEGURA. El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA), Carlos Esteban Gallegos Espinosa, informó que en la presente administración las finanzas del organismo han crecido en un 57%. Añadió que si se continúa a ese ritmo, se tendrá la solvencia necesaria para los próximos 90 años a favor de los trabajadores. Asimismo, habló del convenio vigente con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes, que permite apoyar a los trabajadores derechohabientes del ISSSSPEA con servicios funerarios en La Gloria. Por un lado, Sedeso facilita la entrega de los certificados de defunción y la funeraria, por el otro, ofrece a los trabajadores de manera gratuita el servicio básico de ataúd de madera y servicio de velación, o bien el servicio de cremación. Estos servicios tienen un precio comercial de 13,500 y 9,000 pesos, respectivamente… QUE HAY CORRUPCION en Gobierno del Estado dijo la candidata a la gubernatura por el PT y PVEM, Martha Márquez Alvarado. “Hay corrupción en todos los entes gubernamentales, municipal, estatal, federal y, en los órganos públicos desconcentrados, la hay”, mencionó. Y, hablando de corrupción, se le cuestionó a la candidata sobre su paso por la Contraloría del Estado y la poca actividad que se le vio realizar en ese periodo, ante ello, admitió que “fueron cuatro meses en los que estuve en la Contraloría del Estado y, lamentablemente, lo que vi en ese tiempo fue que sí hay muchas instituciones y muchos procedimientos para atender la corrupción, pero lo que más ayuda es la denuncia ciudadana. Lo que hice cuando estaba en la contraloría fue cuantificar: entregué el total de observaciones, el total del daño que generó la administración de Carlos Lozano de la Torre”. Por último, dejó en claro que es necesario que los procedimientos no prescriban para evitar que haya impunidad en el servicio público. EN TEMA DE CAMPAÑA, aseguró que, ganando la elección, llevará atención ciudadana hasta los hogares de las familias de Aguascalientes. Dijo que durante su gobierno llevará la atención a las calles “esa es la apuesta, porque la mujer que está viviendo violencia será respaldada en lo inmediato”, expresó. Se comprometió a hacer una limpia dentro de las corporaciones y a generar atención ciudadana hasta la puerta de los domicilios, “creo que es la única manera, los ciudadanos están dudosos y preguntan el cómo, ¿cómo? Empoderando al ciudadano. La gente de Aguascalientes está ávida de lo nuevo y aquí viene lo nuevo con Martha Márquez”, mencionó la candidata… SIN DESFILE el 1 de mayo, Día del Trabajo, un cambio en el formato tiene previsto que, para el próximo domingo, el gobernador Martín Orozco Sandoval sostenga un encuentro con los líderes sindicales a las 10:00 de la mañana en Palacio de Gobierno, donde los representantes de los trabajadores tendrán la oportunidad de expresar sus inquietudes. Se espera la asistencia de líderes sindicales a nivel nacional, entre ellos, los de la CROM. Hasta el momento, ningún sindicado ha expresado su interés por participar en el desfile, solicitud que se estaría analizando en caso de que se recibiera de último momento… AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS recordaron el origen de la Feria de San Marcos, al celebrarse el día de su patrón. San Marcos fue el primer obispo de Alejandría de Egipto. Murió mártir el 25 abril del 68 d.C. En 1848, la feria que se realizaba durante octubre y noviembre en el Parián de la Villa de Aguascalientes se trasladó al Pueblo de San Marcos, cambiándola para el mes de abril y así hacerla coincidir con las fiestas de San Marcos Evangelista. La feria debe tener un sentido religioso indispensable, debe ser un momento de descanso y de convivencia familiar. Por lo que, en la celebración eucarística ofrecida en San Marcos la mañana de ayer, pidieron a los creyentes a mantener encendida la fe y no enfocarse únicamente a festejos de temporada, llenos de excesos, se destacó… EN SU ALIANZA con las mujeres, la candidata a gobernadora de la coalición del PAN-PRI-PRD, Tere Jiménez Esquivel hizo una invitación al Fiscal General del Estado para comenzar con la capacitación en las instancias donde se procura la justicia a favor de las mujeres que sufren algún tipo de violencia. “Queremos que no haya impunidad en el Estado, ajustar el sistema de justicia desde la prevención con las Agentes Rosas, desde que llegan a un Ministerio Público y que la Fiscalía tiene que actuar con protocolos para que la denuncia sea tomada en cuenta”. Asimismo, hizo un llamado respetuoso al Poder Judicial del Estado para que, después del 5 de junio, comiencen las capacitaciones y se implemente un estado de justicia en nuestro Estado. “Las mujeres tendrán una aliada y un avance importante en el próximo gobierno estatal”… UNA DENUNCIA PÚBLICA hizo el presidente de la Asociación Ciegos Progresistas de Aguascalientes, Elias Cortés, en contra de agentes de la Dirección de Movilidad y Vialidad del Municipio de Aguascalientes, cuyo personal, con lujo de prepotencia, le quitaron la moto en la que lo trasladan a su despacho ubicado en la calle Laureles en la colonia Las Flores. “Tengo a una persona que me mueve, se baja aquí a dejar la maleta para ir a traer un mandado, en eso llegan los de Vialidad, nos quitan la moto y, de manera ofensiva, nos dicen que no podemos tener la moto afuera del domicilio”. Adicionalmente, dijo que tuvo otro problema la semana pasada, dado que las líneas de acceso de discapacidad están siendo obstruidas por unos contenedores de la basura sobre la misma calle Laureles. “Quedaron de quitarlos y no lo han hecho, no están haciendo su trabajo tampoco los de Servicios Públicos Municipales. Nos está afectando en el aspecto desde mi persona y de mis bienes. Ahorita que está la feria. Aquí es parte de mi despacho, ya no sé ni con quién pedir ayuda, ya que en todos lados trasgreden mis derechos”, reprochó… PAGO DE PASIVOS promueve el delegado del Infonavit, Sergio Armando González Serna, un nuevo producto crediticio a favor de los derechohabientes con el que podrán obtener un financiamiento con el Infonavit para pagar otras deudas relacionadas con su vivienda. Asimismo, anunció que en mayo pondrá a disposición de los acreditados la Ventanilla Única de Responsabilidad Compartida, a través de la cual podrán llevar a cabo el trámite para convertir su crédito denominado en Veces Salario Mínimo a pesos y olvidarse de los incrementos anuales que registran este tipo de créditos, además de que se relanzará el institucional infonavit.org.mx, Mi Cuenta Infonavit, el cual brindará un mejor servicio a los acreditados…

