El Festival de Calaveras ya tiene programa general y será dado a conocer el lunes por la Sectur en conferencia de prensa. Trascendió que promete eventos de alta calidad y gratuitos, del 28 de octubre al 2 de noviembre.

NI DENTRO NI FUERA de MORENA hay acuerdo entre sus militantes, todo por el “grupismo” que sigue predominando en ese partido y que ahora se ha arrastrado hasta el Congreso del Estado, en donde alcanzaron siete posiciones, pero ahora resulta que sólo seis tienen acuerdo en quien será su coordinador, que ya había sido designado, en Juan Luis Jasso, pero que por sus ocupaciones de alcalde, no se había retirado del cargo para asumir como diputado, lo cual fue aprovechado por alguien más del Comité Estatal de MORENA para nombrar a Juan Carlos Regalado Ugalde nuevo coordinador, y ahora ni uno ni otro reconoce el liderazgo de su compañero de bancada y que le hagan como quieran, dijeron ambos en entrevistas por separado. Aunque Jasso tiene el reconocimiento de cinco de sus compañeros, en tanto que Regalado sólo es apoyado por Fernando Alférez Barbosa, el ajonjolí de todos los moles en ese partido, quien se apostó a las puertas del Congreso para declarar que se debe respetar el nombramiento de quien será el primer diputado gay en el legislativo local, tal vez lo hizo en su calidad de secretario de Organización Estatal de MORENA, a ver cuánto tardan en ponerse de acuerdo para que entonces se pueda avanzar en la conformación de la Junta de Coordinación Política que urge en el Congreso Estatal… Y ES QUE SI LA JUCOPO no se ha instalado es porque los representantes de ese partido no presentaron el oficio correspondiente para nombrar a su coordinador y vicecoordinador de bancada, señaló la panista María de Jesús Díaz Marmolejo, quien subió a tribuna para criticar el juego que se traen los de MORENA, pues justo por su falta de acuerdos en esa bancada se ha retrasado el trabajo que ya debió iniciar… UGALDE, sí, el mismo que quiere ser coordinador de la bancada de la 4T, se lamentó ayer en sesión porque le tocó encabezar la Comisión de la Juventud, misma que dijo, “es una comisión de asuntos sin importancia”, sobre lo que el panista Max Ramírez criticó que se menosprecie la agenda juvenil cuando se trata de una comisión de suma trascendencia… DE PISA Y CORRE estuvo en el Congreso José de Jesús Altamira Acosta, quien no alcanzó ni a acomodarse cuando solicitó licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido a partir del 30 de septiembre; casi es seguro que no desdeñará el pago de su primer y única dieta como legislador hasta ahora, aunque poco se le ha visto del 15 de septiembre a la fecha, en la oficina que le correspondería. Entonces, se espera que sea la próxima sesión cuando su suplente Juan José Hernández Aranda, rinda protesta como diputado. Se desconoce que Pepe Altamira regrese al gabinete estatal, donde antes de ser candidato fungió como titular del Instituto del Agua de Aguascalientes y antes, secretario de Obras Públicas… Y A PROPÓSITO DE OBRAS PÚBLICAS, en junio de este año se publicó la convocatoria nacional para el registro de constructoras interesadas en la edificación de Ciudad Justicia, misma que fue atendida por siete empresas, pero al no cumplir con lo establecido en la convocatoria, fueron retiradas de su intención y se declaró desierta, por lo que se está en espera que se vuelva a dar fecha para un nuevo registro, aunque esto ya está en manos del departamento jurídico ya sea de la SOP o de la Seggob, según lo definan en los siguientes días. Por lo pronto, sigue detenido el proyecto que se realizará con la participación de una Asociación Público Privada… Este Festival que se convierte en un referente turístico, fue suspendido el año pasado a consecuencia de la pandemia, por lo que para este 2021 se estará trabajando con estrictos protocolos sanitarios que permitan reducir riesgos de posibles contagios… MARKO CORTÉS MENDOZA, el presidente nacional del PAN estuvo ayer en Aguascalientes, como aspirante a la dirigencia nacional en reelección y como invitado al V Informe del gobernador Martín Orozco Sandoval, donde destacó que su gobierno se puede presumir a todo México ya que aquí se gobierna bien. “Se hacen las cosas de manera correcta, estamos trabajando, dando resultados y así gobierna el PAN sin pretextos, con ejemplo y dando resultados a la gente”. Afirmó que como dirigente nacional del PAN, estará pendiente de la elección de la dirigencia local a desarrollarse el próximo 21 de noviembre, la cual será sustantiva para el panismo de Aguascalientes de cara a la elección a gobernador el próximo año, de ahí que la dirigencia nacional va a ser un árbitro justo, “pero va a sacar las tarjetas cuando haya que sacarlas, y va a poner orden cuando haya qué ponerlo, porque el objetivo es muy claro, ganar el 2022 y que Aguascalientes siga siendo gobernado por el PAN por un gobierno que dé resultados y por eso estaré atento, pendiente, construyendo con todos, hablando con todos porque tenemos el objetivo muy claro, ganar para servirle a la gente”… PEDRO HACES BARBA también vino ayer de visita por Aguascalientes. El dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), negó que detrás de su sindicato esté el presidente López Obrador, afirmando que obtuvo su toma de nota durante el tiempo en que el panista Felipe Calderón Hinojosa era presidente. “Tengo una relación respetuosa con AMLO, pero no está el mandatario detrás de nuestra organización”. También negó que CATEM venga a Aguascalientes a quitar o a restar insumos, sino que al contrario viene a sumar esfuerzos en materia laboral y de productividad. “Venimos a sumar, no a quitar nada a nadie. La Federación que encabeza Verenisse Ruiz está desde hace 5 años y se ha venido trabajando, haciendo labor desde hace 2 años y medio en el Estado”. Finalmente reiteró que buscarán reinstalar a los trabajadores que fueron injustamente despedidos por la empresa Nissan y sobre todo por diferencias con el sindicato de la CTM. “No tengo la cifra de cuántos trabajadores despedidos son, pero lo está viendo el Comité Estatal. Fue una persecución y no se va a permitir y por ello se les tiene que restituir a los que se quedaron sin trabajo”…