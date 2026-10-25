Resulta que, en plena batalla contra el gusano barrenador, los productores recibieron dos tipos de kits: uno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, que apenas contenía unos guantes de látex, un par de jeringas e ivermectina…

DESPUÉS DE VARIOS AÑOS de presupuestos tan flacos que apenas alcanzaban para levantar polvo, la Federación finalmente se acordó de que Aguascalientes existe. El presidente de la CMIC, César Adrián Jaime Valdivia, celebró que el 90% de las obras de la SICT estén en manos de constructoras locales, con excepción de trabajos especializados, como el puente de la salida a Calvillo. También reconoció la buena relación con Leslie Figueroa, titular del Centro SICT. Y es que, mientras en otras entidades los grandes consorcios se llevan hasta la última migaja del pastel, aquí parece que comienzan a repartir las rebanadas. Ojalá alcance para las pequeñas empresas y no termine siendo banquete de unos cuantos privilegiados… MIENTRAS LOS CONSTRUCTORES encuentran motivos para reconocer la apertura de las autoridades federales, otros sectores siguen esperando respuestas y amenazan con hacerse escuchar en las carreteras. Es el caso de los transportistas, que anunciaron movilizaciones para este lunes 26 de octubre, ante lo cual la Secretaría de Gobernación salió con el clásico llamado al diálogo, no vaya a ser que las vialidades terminen convertidas en estacionamientos gigantes. La dependencia aseguró que tiene las puertas abiertas, las mesas listas y toda la disposición para escuchar las demandas del sector, pero pidió privilegiar los acuerdos para evitar afectaciones a la ciudadanía y al traslado de mercancías. Habrá que ver si las buenas intenciones alcanzan para desactivar las protestas, porque una cosa es ofrecer mesas de trabajo y otra conseguir que los transportistas suelten el freno de mano. Y, como siempre, si las negociaciones no avanzan, quienes terminan pagando los platos rotos son los automovilistas… HABLANDO DE SECTORES que esperan respuestas de las autoridades, los ganaderos de Aguascalientes también tuvieron motivos para levantar la ceja, aunque no precisamente por falta de diálogo, sino por lo raquítico de algunos apoyos. Resulta que, en plena batalla contra el gusano barrenador, los productores recibieron dos tipos de kits: uno de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, que apenas contenía unos guantes de látex, un par de jeringas e ivermectina. ¡No se vayan a descapitalizar! En contraste, la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes se mostró bastante más generosa, con abundantes jeringas, guantes, desinfectantes y hasta larvicida en aerosol. Vamos, que si lo pedían, hasta con aguacate se los daban. Y aunque las comparaciones son odiosas, aquí resultaron inevitables, porque cuando está en juego el patrimonio de los productores, se agradecen los apoyos completos y no los paquetes que parecen muestras gratis de farmacia… SI DE INCONFORMIDADES SE TRATA, los ganaderos no son los únicos que tienen motivos para reclamar. En el sector salud también hay trabajadores descontentos con lo que reciben, aunque algunos, además de exigir mejores condiciones laborales, deben preocuparse por su propia seguridad. Es el caso de los disidentes del IMSS en Aguascalientes, quienes decidieron levantar parcialmente su campamento frente a la sección XXI del sindicato, no porque hayan quedado satisfechos con el incremento salarial del 8%, sino porque la inseguridad les aguó la protesta. Tras denunciar intentos de asalto en la zona, optaron por retirar a los manifestantes y dejar únicamente lonas y un toldito como recordatorio de que siguen inconformes. ¡Vaya paradoja! Salieron a defender sus derechos laborales y terminaron preocupados por conservar la cartera y la integridad física. Eso sí, las marchas continuarán, porque una cosa es levantar el campamento por precaución y otra muy distinta bajar la guardia en sus demandas… Y DEL IMSS AL ISSSTE, porque las inconformidades laborales no distinguen instituciones. Ahora resulta que trabajadores del ISSSTE en Aguascalientes detectaron diferencias en los pagos retroactivos de su incremento salarial. ¡Vaya manera de hacer cuentas! La Sección VII del sindicato, encabezada por Amada Herlinda Martínez Ramos, pidió la intervención de su dirigencia nacional para que el asunto llegue hasta la administración del instituto. Eso sí, nadie ha precisado cuántos afectados hay ni cuánto dinero anda bailando. Por lo pronto, los trabajadores esperan que las cuentas cuadren, porque una cosa es recibir un aumento salarial y otra tener que sacar la calculadora para averiguar dónde quedaron los pesos prometidos. Y si quienes ya tienen empleo deben andar reclamando para que les paguen lo que corresponde, habrá que imaginar el panorama de los jóvenes que apenas buscan incorporarse al mercado laboral, conseguir un sueldo decoroso y alcanzar su independencia económica. ¡Y luego se preguntan por qué las nuevas generaciones ven el futuro con preocupación!… HAY ADULTOS CONVENCIDOS de que los jóvenes viven pegados al celular, como si las generaciones anteriores hubieran nacido leyendo enciclopedias. Sin embargo, más allá de los memes, los videos y las redes sociales, las nuevas generaciones también tienen preocupaciones bastante terrenales: empleos escasos, sueldos raquíticos y viviendas con precios de mansión. En Aguascalientes, muchos aspiran a independizarse, aunque sus ingresos apenas les alcancen para pagar el internet. Y si no participan en las formas tradicionales de hacer política, eso no significa que vivan en otro planeta ni que les importe un comino lo que sucede a su alrededor. Quizá las autoridades y los adultos deberían escucharlos antes de recetarles discursos sobre el futuro. Porque una cosa es repetirles que son el mañana y otra muy distinta ofrecerles oportunidades para construir su presente.