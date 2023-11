Tanto por la naturaleza de los delitos en cuestión como por la reacción del exgobernador tras conocerse el fallo en su contra, se ve venir que el asunto dará mucho de qué hablar en próximos meses…

CERO Y VAN DOSex gobernadores de Aguascalientes emanados del Partido Acción Nacional que son sentenciados por delitos de corrupción. Esto, tras la sentencia condenatoria en contra de Martín Orozco Sandoval, luego de un largo proceso penal que se extendió por 14 años… COMO SE RECORDARÁ, previamente Luis Armando Reynoso Femat fue sentenciado por el delito de la simulación de la compra de un tomógrafo… TANTO POR LA NATURALEZA de los delitos en cuestión como por la reacción del ex gobernador tras conocerse el fallo en su contra, se ve venir que el asunto dará mucho de qué hablar en próximos meses… ES POSIBLE QUEOrozco Sandoval no tenga quepisar la cárcel si de entrada, tomamos como referente el caso de Reynoso Femat: la extensión del litigio ante las instancias del Poder Judicial de la Federación es un factor que puede jugar a favor del otrora mandatario… ADEMÁS, se alcanza a ver que la defensa ya tiene bien trazado un plan de estrategia jurídica para combatir la sentencia en términos de constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación… DE ESTA FORMA,el equipo de MOS estaría buscando que la sentencia cayera por la forma, más que por el fondo de lo juzgado… VALE LA PENA APUNTAR que la sentencia no deja de lado movimientos del ajedrez político de cara al 2024, pues de todos es sabido que Orozco Sandoval buscaba acceder a un cargo de elección popular para el próximo año y deberá combatir la inhabilitación por tres años de ejercer en el servicio público, asuntito que lo margina de sus aspiraciones… EN TEMA DISTINTO, el presidente del Colegio de Notarios Públicos de Aguascalientes, Xavier González Fisher, reconoció la actitud del Cabildo de la capital y del alcalde Leonardo Montañez Castro, quienes tuvieron la sensibilidad de entender que lo que planteaban del Impuesto a las Herencias, Donaciones y Legados era una idea poco conveniente… “ES UNA CUESTIÓN que lo único que iba a generar era inseguridad en la propiedad de la tierra aquí en el caso del Municipio y que iba a afectar la gobernabilidad, definitivamente”… RECONOCIENDO la decisión final del primer edil y los regidores, apuntó que “tuvieron la sensibilidad de entender que (…) los recursos se pueden reacomodar, haciendo economías en otros lugares” y consideró que de haberse aplicado a partir del próximo año la población en general hubiera preferido esperar a realizar sus operaciones, lo cual hubiera dado pauta a futuros conflictos entre herederos. “Ese hubiera sido un problema grave y tiene más justicia lo que hicieron que lo que querían hacer”, remató… POR OTRO LADO, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, Jaime Soto Martínez, informó que del 31 de noviembre al 2 de diciembre tendrá lugar la reunión del último mes del año de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República la Federación Mexicana, dela cual dicha agrupación forma parte. “Vamos a asistir aquí en el colegio varios integrantes donde se ven temas de la región sureste y eso nos retroalimenta a todos”… ASIMISMO,dijo que la semana siguiente tendrán lugar dos cursos sobre el concreto hidráulico para los asociados y que también está abierto a todo público…LA VÍSPERA DE LA ASAMBLEA NACIONAL del IMSS, que se celebrará el próximo 5 de diciembre, reviste para las cúpulas sindicales una oportunidad de oro para poder desahogarse, y obviamente no la van a desaprovechar… EL LÍDER DE LA FTA,Alfredo González González,comentó que, a pocos días de la asamblea, donde el director general del IMSS presentará un balance de su gestión anual, se ha convocado a una reunión sin precedentes… “UN DÍA ANTES,todos los consejeros del sector obrero de los consejos consultivos delegacionales se reunirán para discutir los problemas que afectan al Seguro Social”, explicó… EL REPRESENTANTEde la CTM en la entidad señaló que este encuentro genera inquietudes y expectativas en el sector obrero. Diversos líderes sindicales de federaciones estatales han expresado constantemente quejas sobre la situación en el IMSS. Por lo tanto, esta convocatoria inusual podría ser la oportunidad para que los representantes obreros sean la crema y nata del IMSS… POR PONER UN EJEPMPLO, el líder de la FTA señaló que uno de los problemas identificados es que trabajar en el IMSS no resulta atractivo para los médicos. Anteriormente, éstos recibían el pago de pensiones, pero con los cambios en el contrato colectivo de trabajo, los trabajadores fueron incluidos en las Afores, lo que ha disminuido el interés del personal médico en formar parte del IMSS…