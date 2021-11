No había sido requerido, –por lo menos hasta la tarde de ayer–, el alcalde Leonardo Montañez Castro a la visita del presidente López Obrador. Así lo comentó, aunque dijo que estaría atento a cualquier cambio, pues tendría algunas demandas para presentarle.

HOY ES EL “25N”, que conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para lo que el Congreso del Estado ha preparado un foro en el que participarán especialistas en la materia, inicialmente intervendrán diputadas integrantes de la Comisión Sustantiva de Igualdad y Equidad de Género, posteriormente quien encabeza la asociación civil, Cultivando Género, Angélica Contreras, disertará sobre “Violencia Digital”. Daniel Reyes Terán del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, hablará sobre la desmitificación de las nuevas masculinidades, y finalmente, Verona Valencia García, del Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario, tratará el tema de Violencias y Género… NO HABÍA SIDO REQUERIDO, –por lo menos hasta la tarde de ayer–, el alcalde Leonardo Montañez Castro a la visita del presidente López Obrador. Así lo comentó, aunque dijo que estaría atento a cualquier cambio, al mismo tiempo le dio por anticipado la bienvenida y sostuvo que existen peticiones hacia el titular del ejecutivo federal referentes a la rehabilitación del Tercer Anillo, y que Pemex autorice asfalto para Aguascalientes, que bien podría plantearle. El argumento al Gobierno Federal para que libere recursos para el Tercer Anillo es que pronto se terminará el libramiento carretero poniente y es momento de dar mantenimiento a esa vialidad primaria que se encuentra severamente dañada a causa del transporte pesado. Se necesitan 600 millones de pesos para atender una parte de esa vialidad, y ojalá que pronto haya respuesta por parte de la federación, sostuvo el presidente municipal de Aguascalientes… EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR reducirá su visita a esta entidad a la entrega de programas sociales de la Secretaría de Bienestar en un único evento en punto de las 11:45 de la mañana que tendrá lugar en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. La superdelegada, Nora Ruvalcaba Gámez destacó que en la visita, no le hará planteamiento alguno en lo particular y se limitará a mostrarle delegación trabajando y empezando con el operativo de vacunación a los adolescentes, además de continuar con el operativo de pago a los adultos mayores tanto en la capital como en los municipios, aunado a la Jornada Rural emergente de vacunación de personas de 18 años en adelante e incorporando a más personas de 65 años y a los niños del Teletón para que reciban su apoyo bimestral. “Nos va a encontrar trabajando y vamos a estar muy atentos a lo que la ciudadanía pueda manifestar o expresar, pero no hay un asunto a tratar de manera particular”. Asimismo, afirmó que ésta sería la última visita del presidente a Aguascalientes en lo que resta de este año, en tanto que se espera que en enero queden debidamente terminadas las sucursales de los Bancos del Bienestar para ser puestos en marcha y para lo cual se esperaría nuevamente la venida del primer mandatario a esta entidad. “El comité que trabaja en lo de los Bancos del Bienestar nos ha dado como fecha probable el mes de enero para que pueda iniciar la operación de los bancos y seguramente hasta enero vendría nuevamente el presidente”… TRASCENDIÓ… que el certificado que Deloitte entregó hace unos días al Registro Público de la Propiedad adorna desde aquel día alguno de los muros de las oficinas de la dependencia, pero nada más. Y es que en la vida real, las cosas en el RPPC no han mejorado en lo mínimo y no sólo eso, las evaluaciones realizadas por la reconocida firma para obtener el preciado documento se hicieron sobre muestras mínimas de los servicios y procesos de esta instancia, por lo que es imposible que sea constancia de cambios sustanciales y para bien de lo que se hace ahí, de tal forma que los usuarios siguen padeciendo deficiencias, retrasos y afectación a su trabajo… OCHO ASPIRANTES se habían registrado al vencer ayer el plazo para la elección de quién será titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, en sustitución del licenciado, J. Asunción Gutiérrez Padilla, los registrados son: José Alfredo Muñoz Delgado, propuesto por el Colegio de Notarios; Roberto Reyes Jiménez, por iniciativa de la Universidad Dínamo de América; Alan David Capetillo Salas, a sugerencia de la Casa de Descanso para Adultos Mayores Matilde Rouvroy de Villanueva, Rubén Cardona Rivera, del Colegio de Abogados, previamente presentaron su intención, Mabel Guadalupe Haro Peralta, propuesta por la Asociación Iberoamericana para el desarrollo de la igualdad de género, la doctora Martha Elba Dávila Pérez, propuesta por la Universidad Cuauhtémoc. Diego de Alba Casillas, por la Asociación Civil de Movimiento Popular por la Emancipación Social y la abogada, especialista en la materia de derechos humanos, Yessica Janet Pérez Carreón, si bien el horario del registro venció el último minuto de ayer, resta esperar información de si acaso hubo más interesados en ser ombudsperson… PREPARAN MALETAS en el gabinete estatal. Una vez que han pasado los festejos que a decir de las autoridades estatales, dejaron buenas ganancias dada la reactivación económica y social, como lo fueron el Festival de Calaveras y el Congreso Nacional Charro, los cambios se están cocinando y los que están a punto de decir adiós al gabinete, ya limpian el escritorio porque avisados están. Uno de ello, Francisco Larios, estaría cambiándose al Senado de la República como suplente de Toño Martín quien, dicen, pedirá licencia al cargo antes de dos semanas… ANTE LA INMINENTE llegada de la temporada de fin de año, la Policía Cibernética, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, refuerza las acciones de prevención, con la intención de que personas no sean víctimas de delitos como extorsiones y secuestros virtuales. Y es que al estar próxima la entrega de aguinaldos y cajas de ahorro en algunas empresas, los delincuentes aprovechan esas fechas para realizar llamadas de manera aleatoria, con la intención de buscar nuevas víctimas. La recomendación para evitar ser engañado es simple, evite contestar llamadas de números desconocidos o en su defecto dé parte a las autoridades luego de recibir comunicación con llamadas de dudosa procedencia…