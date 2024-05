Se van a poner guapos los restaurantes afiliados a la delegación local de la Canirac el día de la jornada electoral, con cortesías y promociones a quienes presenten el dedo marcado…

LA ÚLTIMA JORNADA del calendario de debates electorales oficiales para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 fue el evento programado para el viernes 24 de mayo de 2024, a las 17:00 horas, correspondiente al Distrito 18. Participaron los candidatos: Yazmín Yolanda Acuña Díaz del PT, Diego Sámano Charles del PVEM, Frida Sofía Cuéllar Gama de MC, Daniel Gómez Santoyo de MORENA y Mirna Rubiela Medina Ruvalcaba de la coalición PAN-PRI-PRD…. MIENTRAS QUE lo que debería haber sido el segundo y último debate de este proceso 2023-2024 y que correspondía a la presidencia municipal de San José de Gracia, a las 20:00 horas. Simplemente no se realizó porque sólo llegó un candidato, Laura Araceli González Reyes de la coalición PAN-PRI-PRD. Finalmente no quisieron los candidatos Enrique Méndez Castorena del PVEM, Yessica Rebeca Góngora Santamaría del PT, Luis Manuel Reyes González de MC, Juana Imelda Llamas Tavarez de MORENA y el candidato independiente Víctor Manuel Sánchez García… SE VAN A PONER GUAPOS los restaurantes afiliados a la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) el día de la jornada electoral, con cortesías y promociones a quienes presenten el dedo marcado con la tinta indeleble, como muestra de que acudieron a votar. Se podrán otorgar alguna bebida de cortesía, como agua fresca, café o limonada, dependiendo del establecimiento. La cuestión del menú electoral es totalmente libre, pues los comensales podrán elegir entre pan, azúcar morena, naranja fresca o jugo verde, por mencionar algunos, aunque claro siempre depende la mano de quien prepara los alimentos, y para todo hay gustos… EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA de Aguascalientes están haciendo lo propio, como en su momento lo anticipó la rectora Sandra Pinzón Castro, para realizar acciones de difusión interna con el fin de promover el voto libre y secreto entre la comunidad universitaria. Estos mensajes de llamado al voto se realizan a través de las pantallas con las que cuenta la institución en sus diversas áreas, así como las megapantallas que tiene en el campus central… HABLANDO DE LA UAA, como en el cuento del flautista de Hamelin, ese que tocando su instrumento atrajo con notas melodiosas a los niños de ese pueblo, los bares que operan frente al campus central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes mantienen la música en altos decibeles, al grado que llega a escucharse hasta las aulas de la institución, de ahí que los jóvenes tratan de poner atención a sus profesores, y por el otro oído la fiesta les está llamando. No es que los jóvenes no cuenten con el criterio para saber a qué le ponen más atención, si a la clase o a la música, sino el hecho que la música de un establecimiento alcance un volumen tan alto como para no sólo alterar a los vecinos de Bosques, sino que incluso llegue hasta las aulas próximas a avenida Universidad, y creemos que con un buen oído, personal de Reglamentos del Municipio podría verificar que estos giros estén cumpliendo con la norma para evitar la contaminación auditiva… QUIENES HAN ALZADO la voz ante las autoridades municipales, son los habitantes de las colonias Los Negritos y La Soledad, en el Poniente de Aguascalientes, en busca de una solución urgente: la construcción de un puente peatonal con elevador en la transitada Av. Adolfo Ruiz Cortines, entre las calles Arandas y/o Ahualulco. El incremento del parque vehicular y la aparición de nuevos fraccionamientos en la zona han convertido el cruce de esta avenida en una empresa riesgosa, especialmente para estudiantes, trabajadores y Adultos Mayores que transitan diariamente por la zona. Desde hace 16 años, los residentes han presentado solicitudes reiteradas para la instalación de un semáforo, una petición que hasta la fecha no ha sido atendida por las autoridades correspondientes. Ante la falta de respuesta y la persistente inseguridad vial, los vecinos recurren ahora a la construcción de un puente peatonal como medida de seguridad imprescindible. Esta solicitud no sólo refleja la preocupación por la seguridad de los habitantes, sino también la confianza en que las autoridades municipales escucharán y actuarán en consecuencia. El llamado es claro: es momento de poner en marcha medidas concretas para proteger la vida y la integridad de quienes transitan por esta importante arteria vial… QUE “EL GOBIERNO de Morena se ha dedicado a destruir nuestro país”, afirmó Enrique Flores, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Aguascalientes, quien advirtió que vivimos los mayores índices de inseguridad y el peor momento para atraer inversiones extranjeras por ser considerados uno de los países con mayor indicadores de violencia, haciendo un llamado a la ciudadanía a votar por la paz y el progreso de Aguascalientes y México. “No se puede pisotear la Carta Magna de nuestro país y pensar que un presidente puede estar por encima de nuestra Constitución”, comentó el delegado priista… EN ESE MISMO SENTIDO, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, Roberto Ramírez Chávez, afirmó que trabajarán para sembrar entre los agremiados la importancia de promover el turismo como una industria sustentable. «El turismo es una industria limpia que genera importantes ingresos económicos», señaló. «Es crucial continuar impulsando esta actividad sin comprometer nuestros recursos naturales». Además, compartió su interés en regularizar las cabañas turísticas en la región, garantizando estándares de calidad y seguridad para los visitantes. «Es esencial ofrecer a nuestros clientes la certeza de que encontrarán hospedajes limpios, sanitizados y con servicios de calidad”…