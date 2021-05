En la última jornada de vacunación para cincuentones, dedicada a rezagados, el gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval, y la presidenta del DIF Estatal, Yolanda Ramírez de Orozco, recibieron su primera dosis contra el COVID-19.

Ya no saben dónde meterse, ni mucho menos qué pretexto inventar para no debatir. Otra vez los candidatos desairaron a empresarios de la Mesa de Seguridad y Justicia, que tenían la esperanza de escuchar sus propuestas en materia de prevención del delito.

POR SI NO ESTÁN ENTERADOS, este fin de semana el dirigente de la Asociación de Taxistas Revolucionarios, Refugio Eudave Ortiz, envió un mensaje de texto a la Dirección de Transporte Público para denunciar la enorme cantidad de vehículos “pirata” estacionados a la salida a San Luis Potosí, cuyos conductores procuran aquella zona para prestar ilegalmente el servicio de transporte a las comunidades rurales ubicadas en aquella dirección. Es un hecho que esas unidades piratas han lanzado un reto abierto a las autoridades porque saben que no les hacen nada e incluso el propio gremio taxista ha optado por no tratar de retirarlos, pues es gente agresiva y para contenerlos se hace necesario que el Gobierno del Estado entre con la fuerza pública para poner orden en ese ámbito, advirtió… OPTIMISTA, el Instituto de Educación de Aguascalientes destacó que con la llegada del Semáforo Verde, la conclusión de la jornada exitosa de vacunación a más de 35 mil 800 trabajadores de la educación incluyendo madres y padres que integran los Comités Participativos de Salud Escolar y la voluntad de la sociedad de Aguascalientes, se cumplen las condiciones para retornar de manera física a las aulas… habrá que ver si esto último es cierto… Acudieron al módulo de vacunación ubicado en el Foro de Las Estrellas, en donde después de efectuar el proceso de registro, recibieron la vacuna de la farmacéutica Pfizer/BioNTech. Ahí, hizo un llamado a las personas rezagadas que no acudieron a la inmunización el día que les correspondía a visitar los módulos de vacunación y confiar en la vacuna, pues señaló que es el resultado del trabajo de científicos e investigadores de todo el mundo. Expuso que recibir la vacuna, independientemente de la marca o farmacéutica, brinda tranquilidad y certeza; sin embargo, se debe tener el compromiso vigente de continuar con las medidas sanitarias pertinentes en las actividades cotidianas… Y es que ayer, de nueva cuenta, candidatos a la alcaldía capitalina, desairaron la invitación de empresarios integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia, quienes tenían la esperanza de reunir a los nueve abanderados para escuchar sus propuestas en materia de prevención del delito. A la cita, acudieron los abanderados de Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, MORENA, así como Movimiento Ciudadano y PVEM, por cierto esta última llegó más de 30 minutos tarde. Todos los candidatos presentes tuvieron la oportunidad de explicar sus respectivos planes de trabajo en materia de seguridad. Los candidatos que por enésima ocasión le sacaron la vuelta a la exposición ideológica e intercambio de ideas fueron la abanderada del PRI, y los candidatos del Partido Libre de Aguascalientes, del PES, además del de Acción Nacional… ESPALDARAZO RECIBIÓ ayer el alcalde de Jesús María con licencia y en busca de la reelección. Los liderazgos que se manifestaron en apoyo en torno al proyecto y a la candidatura de José Antonio Arámbula son: Ycela Arias Villegas, diputada local, ex regidora del PRI en el Ayuntamiento de Jesús María 2010; Jorge Acosta Lozano, ex secretario del Ayuntamiento de Jesús María 2008–2010; Luli Lugo Jiménez, ex candidata a presidenta municipal por el PRD 2019; Gilberto Zúñiga Maldonado, ex regidor del PRI en el Ayuntamiento de Jesús María (2011–2013); Saúl Martínez, ex militante fundador y ex presidente de MORENA en Jesús María; Ernesto González Chávez, ex simpatizante del Partido Libre de Aguascalientes y ex colaborador de la campaña 2019; Consuelo, lideresa de Antorcha Campesina en Jesús María; Alberto Gutiérrez Almaguer, ex candidato a regidor por el Partido Libre de Aguascalientes; Juan Manuel Zúñiga, ex líder del PRI; Vicenta Pérez, ex candidata de Nueva Alianza a diputada local en 2018; Maestra Domínguez, líder de Nueva Alianza en Jesús María; Doña Lula Rossano, ex regidora del PRI; Víctor de Luna, ex diputado local, y ex presidente del PRI; Felipe Lara ex líder sindical y militante del PRI, en Jesús María y Alfredo Verdin, militante del PRI. En conferencia de prensa, Arámbula López se dijo arropado tanto por su partido como por estos liderazgos y afirmó que los que se sienten perdidos (en alusión clara a MORENA y a su candidata Karla Espinoza) acusan sin fundamento. Llamó a la gente de Jesús María a que no crea mentiras, “nos van a seguir atacando y levantando falsos testimonios, nos van a seguir amenazando como han amenazado a varias personas por apoyar este proyecto, pero no tenemos miedo. Tenemos que trabajar fuerte para que este proyecto se concrete el próximo 6 de junio”… Y HABLANDO DE AMENAZAS, el dirigente estatal del PAN, Gustavo Báez Leos, refirió las amenazas de las que han sido objeto la candidata a la Presidencia Municipal de Asientos por la coalición del PAN y PRD, Diana Karina Vázquez, junto con la candidata a diputada del Distrito II por dicha demarcación, Ana Karen López. Consideró que lo que ocurre allá con la gente de MORENA es terrible y preocupa ante el riesgo de que se quebrante la gobernabilidad del Estado y se perturbe la paz de los ciudadanos de dicho municipio. Por lo pronto, dijo que ya sostuvo una reunión con ambas candidatas, quienes solicitarán la seguridad para ellas ante lo delicado en que se encuentra el municipio de Asientos… LA COORDINACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL capitalina habilitó un Módulo de Orientación Tecnológica en la recepción del Centro de Atención Municipal (CAM) de López Mateos, para brindar orientación a la ciudadanía para el uso del nuevo sistema de pagos, facturación y el registro del Identificador de Personas Acreditadas para realizar trámites en el Municipio de Aguascalientes (IpaAgs)…