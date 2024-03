Un nuevo catálogo de buenas intenciones se presentó como iniciativa en el Congreso para reformar la Ley de Movilidad, con el fin, dicen, “de garantizar igualdad de condiciones para personas con discapacidad”.

La jornada concluirá con la Procesión del Silencio, cuyos detalles y recorrido serán comunicados a través de medios digitales… EL SÁBADO SANTO se iniciará con el Vía Matriz a las 12:00 horas, un acompañamiento a la Virgen en su dolor, culminando con la Vigilia Pascual a las 20:00 horas. Este evento simboliza la resurrección del Señor y se inicia con el encendido del fuego nuevo fuera de la Catedral… REITERÓ SU LLAMADO a la comunidad para vivir la Semana Santa con fe y devoción, destacando la importancia de participar en las celebraciones para fortalecer la vida cristiana… UN NUEVO CATÁLOGO de buenas intenciones se presentó a manera de iniciativa en el Congreso del Estado para reformar la Ley de Movilidad, con el fin, dicen, “de garantizar igualdad de condiciones para personas con discapacidad”. El papel señala la pretensión de adaptar el entorno urbano y los sistemas de transporte, así como mejorar el acceso a la información, las comunicaciones y las tecnologías de la información. Enfoca también la accesibilidad cognitiva, asegurando que todos los servicios e instalaciones públicas sean plenamente accesibles. Esta medida sería un paso adelante hacia la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de sus capacidades físicas o cognitivas, lo cual suena muy bien, pero mientras no salte del escrito a la realidad no es posible creer la enésima promesa y buena voluntad del legislativo para mejorar la vida de las personas con discapacidad en todos los aspectos señalados, cuando pasan años y más años y no hay a la fecha un transporte público que mínimamente cumpla con las necesidades esenciales de este sector de la población. Así que la iniciativa parece ser una más, para expresar los buenos sentimientos de quienes fungen como representantes populares, lucrando con un grupo vulnerable al que suele no llegarle nada… MARCADO POR LA TIBIEZA y la falta de fervor, el arranque de las campañas para las diputaciones federales y senadurías en Aguascalientes ha dejado mucho que desear. En medio de una coyuntura política crucial, donde las decisiones legislativas pueden tener un impacto significativo en el futuro del estado, la apatía parece ser la protagonista en el escenario electoral. Aunque se esperaba un ambiente de efervescencia y debate en torno a las propuestas y proyectos de cada candidato, la realidad dista mucho de estas expectativas y el ciudadano no sabe y quizá no le interesa quién compite, si puede hacer algo o a qué siglas representa, salvo alguna excepción. La falta de iniciativas concretas, la escasez de discursos inspiradores y la ausencia de debates de altura contribuyen al desinterés. Es pertinente cuestionarse si este bajo nivel de participación y compromiso responde a una estrategia premeditada por parte de los contendientes o si, por el contrario, refleja una genuina desidia hacia el proceso electoral. ¿Están los candidatos apostando por una estrategia de bajo perfil para evitar exponerse a críticas y controversias? ¿O es la ciudadanía la que, hastiada por la falta de resultados tangibles, ha optado por desconectarse de un proceso que percibe como distante y ajeno a sus preocupaciones cotidianas? Independientemente de las causas que rodean a este panorama desalentador, es imprescindible que tanto los candidatos como la ciudadanía asuman su responsabilidad en la construcción de un proceso electoral más robusto y participativo… HISTÓRICAMENTE RECONOCIDOS por sus precios bajos, los cosméticos chinos representan una competencia desafiante para los productos elaborados localmente, advirtió Angélica Ortega Treviño, delegada de la Zona Centro de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. «Si tú pones a competir un producto chino contra un cosmético elaborado en Aguascalientes, no hay punto de comparación», afirmó, subrayando que los productos mexicanos pueden llegar a costar hasta un 400% más que sus contrapartes chinas. No obstante, enfatizó la importancia de garantizar la calidad y seguridad de los productos importados. Reconoció que los productos mexicanos están sujetos a rigurosos estándares de control de calidad y sanidad, mientras que los productos extranjeros pueden carecer de estos mecanismos. En este sentido, abogó por la implementación de filtros y regulaciones más estrictas para asegurar que los productos importados no representen un riesgo para los consumidores, especialmente en el caso de los cosméticos, que tienen contacto directo con la piel… LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS estatales han expandido su oferta académica en áreas tecnológicas tales como el desarrollo de software, inteligencia artificial, aeronáutica, nanotecnología, redes inteligentes y ciberseguridad, entre otras, en respuesta a la creciente demanda por profesionales altamente capacitados en el mercado laboral local. Estas instituciones han implementado el modelo de educación dual, el cual permite a los estudiantes no sólo adquirir conocimientos teóricos en el aula, sino también aplicarlos en la práctica, trabajando directamente con empresas del sector. Dada la efectividad de este modelo, se ha informado que las empresas locales están dispuestas a ofrecer salarios de hasta 70 mil pesos a los graduados de estas carreras, lo que resalta la importancia y el valor del conocimiento técnico en el contexto laboral actual.