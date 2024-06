Se esperan explicaciones ante el IEE por parte del Comité Técnico del Programa de Resultados Preliminares Electorales de la pasada elección local, a 22 días de la caída del sistema.

NO HA CEDIDO la inflación en México, durante los últimos 3.5 meses de este año señaló El asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera, mostrando una tendencia ascendente que ha generado inquietud tanto en consumidores como en autoridades económicas. Afirmó que según el INEGI, en la primera quincena de junio el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.21%, ubicando la inflación anualizada en un 4.78%. Esto ha afectado significativamente productos de la canasta básica, como el cilantro, el chayote, el aguacate, la naranja y el plátano registrando los incrementos más notorios. Además, servicios como el transporte aéreo y los paquetes turísticos también han contribuido al alza generalizada de los precios. Así que la tendencia inflacionaria ha obligado al Banco de México a reconsiderar su estrategia respecto a la tasa de referencia, la cual se mantiene actualmente en un 11%. La intención inicial del banco central era reducir la tasa en un cuarto de punto, buscando así estimular la economía. Sin embargo, ante el panorama inflacionario, Banxico se ve en la necesidad de actuar con prudencia y es probable que mantenga las tasas en el mismo nivel por algunos meses más. «Tendremos que seguir apretándonos el cinturón para lograr comprar lo esencial», advirtió… EN PLEITOS DE BANDERAS, una que pasó inadvertida para el Frente Nacional por la Familia en su reclamo de que la bandera arcoíris no sea utilizada en edificios públicos, es la del Palacio Legislativo, sobre la calle Moctezuma, la cual cuelga de una de las ventanas de las oficinas con el logotipo del PRD en color oscuro, la que por cierto, en su momento también se pidió fuera retirada, pero que sigue ondeando pese al disgusto que en su momento causó su colocación a los grupos conservadores… POCO SE HABLA del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, por sus siglas BANAVIM, reflexionó el presidente del Poder Judicial, Juan Rojas García, al referir que este tipo de registros podrían derivar en restricciones que ya se aplican como ocurre en el caso del registro de deudores alimentarios. Las cifras de la plataforma BANAVIM son reveladoras, al concentrar todos los reportes que se obtienen de las instituciones de seguridad pública, cuya cifra acumulada al paso de los años muestra la realidad de violencia que padecen las mujeres, niñas y adolescentes en pleno siglo XXI… SE ESPERAN EXPLICACIONES ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, pues se tiene programada en sesión maratónica de 20 puntos a tratar, la presentación del Informe de actividades del Comité Técnico del Programa de Resultados Preliminares Electorales de la pasada elección local. Se esperaría que a 22 días de que se tuvo la caída del PREP, ya se tenga una postura clara y transparente de que fue lo que pasó ante las fallas de este sistema, si es que se tiene la convicción de asumir la responsabilidad, como el paso obligado para que exista certeza de este instrumento en futuros procesos electorales. Por otra parte, se entregará el “acta de nacimiento” de los tres nuevos partidos políticos locales, que lograron su inclusión al presupuesto público, sumándose a la oferta electoral, como si no se tuviesen ya bastantes partidos que alimentar con los impuestos del sufrido pueblo… REFORZAR LA SEGURIDAD en las puertas de acceso a la entidad, solicitó por este medio Refugio Eudave Ortiz, líder de la Agrupación de Taxistas Revolucionarios de Aguascalientes, al secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, reforzar las medidas de seguridad en las puertas de acceso a la entidad. Esta petición surge a raíz de un incidente ocurrido hace quince días, donde un taxi de la agrupación fue robado en el trayecto hacia el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. El representante del gremio destacó la importancia de que los agentes de la Policía Estatal paren y revisen los taxis que salen de Aguascalientes para verificar su destino y asegurar la integridad del conductor. Según explicó, el taxi robado no ha sido recuperado por la organización, que tuvo que asumir el costo del vehículo para el socio afectado. El líder de los taxistas subrayó que este tipo de medidas preventivas son cruciales para evitar robos y proteger a los conductores de posibles agresiones. El incidente en cuestión ocurrió cuando el conductor fue obligado a caminar varias horas tras ser despojado de su vehículo en una zona rural. Aunque de manera milagrosa el taxista no sufrió daños físicos, el robo de la unidad representa una preocupación constante que prende las alarmas sobre la seguridad y el bienestar de los trabajadores del volante… AMENAZAS… en el marco de la rueda de prensa de los ambientalistas donde anunciaron una marcha con motivo del Día Mundial del Árbol este viernes 28 de junio, Sofía González Ponce, representante de la colectiva Salvemos La Pona, refirió la vulnerabilidad de quienes defienden el medio ambiente, especialmente ante los intereses de inmobiliarias que buscan edificar fraccionamientos en áreas naturales protegidas. La activista reveló que ante tal situación, han solicitado un mecanismo de protección para los activistas ambientalistas, aunque hasta ahora no han obtenido una respuesta efectiva pese a los acercamientos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos…