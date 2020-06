Mal ha sido este año para la reputación de los diputados; ya desde el 2019 terminaron el periodo legislativo un tanto desgastados luego de la aprobación de cuentas en las que hubo infinidad de observaciones, principalmente en los municipios de Aguascalientes y Calvillo, justo entonces hubo escisión en la que era conocida como fracción mayoritaria, dicho claramente, el PAN.

Trascendió que al cuarto para las doce fue posible convencer a un alcalde de ejercer su atribución e interponer una controversia constitucional en contra de la militarización de la seguridad pública decretada por el gobierno de López Obrador. El documento, dicen, ya estaba elaborado nada más faltaba quien tuviera el “nivel” para suscribirlo y presentarlo a mas tardar el lunes pasado, cuando vencía el término de ley. Varias puertas se tocaron, la presión de un grupo de promotores se elevó pero no encontraban quien.

MAL HA SIDO ESTE AÑO para la reputación de los diputados; ya desde el 2019 terminaron el periodo legislativo un tanto desgastados luego de la aprobación de cuentas en las que hubo infinidad de observaciones, principalmente en los municipios de Aguascalientes y Calvillo, justo entonces hubo escisión en la que era conocida como fracción mayoritaria, dicho claramente, el PAN. Y es que el diputado Enrique García López demostró ser buen egresado de la carrera de Ciencias Políticas de la UAA, supo cabildear mejor con la mayoría de sus compañeros para aprobar las cuentas, y a pesar de la inconformidad de otro bloque, entre los que se encuentran los de la oposición que no saben hacia qué lado irse, todo salió avante y fue publicado en el Periódico Oficial del Estado y nadie ha dicho nada más con relación a esas cuentas, pues pocos las tienen presentes… LLEGÓ LA PANDEMIA luego, y el recién iniciado periodo legislativo se canceló en espera de nuevo aviso, ese que nunca llegó para buscar alguna alternativa, nada se les ocurrió sino hasta que se dieron cuenta que los días pasaban y el Coronavirus no cesaba, eso también fue criticado porque dejaron aventado el trabajo sin más. Y cuando volvieron fue para votar una reforma a la Ley de Educación que dejó mucho a desear y que será resuelta en la Corte… A MARCHAS FORZADAS y, dicen, con la luz apagada, reanudaron el proceso de elección del próximo titular del Órgano Superior de Fiscalización, lo cual les ha valido duras críticas. Y en la ilusión de que todo pintaba bien para la elección del tan esperado Auditor Superior, la integración de la terna por parte de la Comisión de Vigilancia les hizo ver la realidad pues los señalamientos han venido de todos a grado tal que ayer los empresarios y representantes empresariales y sociales se unieron para exigir que se reponga pero no, los diputados han dejado en claro que van derecho y no se quitan… HASTA UN RETO A LA TRANSPARENCIA lanzó el presidente del Consejo de Abogados de Aguascalientes, Eric Monroy Sánchez a los diputados, invitando a ver quién es el valiente que hace pública su boleta para que claramente la población a la que representa sepa por quién votó. El abogado recalcó que la crítica en torno a la forma en que se eligió la terna no fue por ser ilegal, sino por falta de transparencia. Pero no habrá ningún valiente pues resulta que los diputados han decidido que su voto no será a mano alzada o dedo levantado, sino por cédula, de ahí que es poco probable que alguno acepte el reto de mostrar el sentido de su voto… la moneda está en el aire y las apuestas continúan, a ver cuál Palacio ofreció más al tercer Palacio que es el Legislativo… TRASCENDIÓ que al cuarto para las doce fue posible convencer a un alcalde de ejercer su atribución e interponer una controversia constitucional en contra de la militarización de la seguridad pública decretada por el gobierno de López Obrador. El documento, dicen, ya estaba elaborado nada más faltaba quien tuviera el “nivel” para suscribirlo y presentarlo a más tardar el lunes pasado, cuando vencía el término de ley. Varias puertas se tocaron, la presión de un grupo de promotores se elevó pero no encontraban quien y cuando parecía que la oportunidad se había diluido, ayer apareció un pomposo anuncio de la alcaldía de Pabellón de Arteaga, cuyo alcalde afirma oponerse a la militarización de la seguridad pública por vulnerar las atribuciones constitucionales del municipio. En el documento se destacan palabras del primer edil pabellonense en el sentido de que “nuestro municipio se suma a las tareas en defensa del orden constitucional. Creemos que iniciativas como ésta vulneran los intereses del ciudadano y lo condenan a un estado de indefensión, ya que los mandos y los mecanismos de fiscalización civil quedan completamente eliminados”, entre otras aseveraciones atribuidas a Temo… CON TAXISTAS UNIFORMADOS se reunió ayer el coordinador de Movilidad, Gustavo Gutiérrez de la Torre; también había concesionarios afiliados a la AUGTEA y frente a ellos reconoció el esfuerzo realizado para alinearse a la exigencia de prestar un servicio de calidad y una nueva ética en la atención al usuario… HOY BAJAN LAS TASAS de interés; se prevé que el Banco de México lo anuncie, por lo que de 5.50 quedarían en 5%, de acuerdo a analistas de Citibanamex, anticipó el asesor del Colegio de Economistas de Aguascalientes, Gerardo Sánchez Herrera quien detalló que esta noticia es buena para aquellas entidades que requieran algún crédito o bien a personas físicas con actividad empresarial y con ello incentivar la economía del país. Sin embargo, dijo que esta vertiente tiene dos caras, toda vez que al ahorrador lo está acuchillando el Banco de México, porque le van a dar una tasa de 5% lo cual no es nada motivante para el ahorro, “traemos una inflación anualizada del 3.17% un impuesto al ahorro de 1.15, entonces si se suma, da 1.80% de tasa real, sin embargo, menos los impuestos al ahorro y retenciones, se tiene una tasa neta de 0.55% al ahorrador”… TRAS EL SISMO del martes que se percibió en varias entidades del país, incluido Aguascalientes, la senadora Martha Márquez señaló que hoy más que nunca queda demostrada la necesidad de tener el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que pretende desaparecer el actual Gobierno Federal, al considerar que es totalmente urgente y necesario por lo que habrán de presentar todos los oficios que sean necesarios para que dicho fondo no desaparezca. “Estamos ante un Gobierno Federal que hoy minimiza todas las problemáticas y la realidad y el Fonden es un fondo que definitivamente no puede desaparecer y menos contra ocurrencias porque no hay un solo proyecto sensato que se esté presentando como para justificar la desaparición de fondos o programas. Entonces lucharemos porque el Fonden continúe y claro que es un asunto de primera necesidad y de derechos”…