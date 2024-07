Información estratégica habrían compartido la delegada de la Fiscalía General de la República, Maribel Chávez Arriaga y el jefe de la preventiva capitalina, Antonio Martínez Romo en la reunión que sostuvieron.

CON MÁS VENTANILLAS de atención y áreas de espera, amplias y confortables, que reducirán la necesidad de esperar en la calle, la nueva sede del ConsuladoGeneral de Estados Unidos en Guadalajara iniciará operaciones el próximo lunes 12 de agosto. Para entonces, los visitantes deberán verificar si su cita es en el Centro de Atención al Solicitante en su ubicación actual o en el nuevo, porque ambos estarán en funciones. El nuevo edificio es moderno y está diseñado para mejorar la eficiencia y la comodidad de los solicitantes, es más seguro y bien equipado además de accesible ya que cuenta con rampas para sillas de ruedas y ventanillas más bajas…LA INFLACIÓN en México continúa su tendencia alcista, acumulando cuatro meses y medio de incrementos consecutivos. Actualmente, la inflación anualizada se sitúa en 5.61%, lo que indica un aumento general del 0.71% en los precios de los productos durante la primera quincena de julio. Particularmente preocupante es el comportamiento que engloba productos como frutas, verduras, energéticos y otros bienes esenciales, pues ha mostrado un aumento del 2.32% en los primeros 15 días de julio, acumulando alzas del 10.64% anual. Entre los productos más afectados se encuentran el jitomate, el gas LP, la electricidad, el chayote y el aguacate. Esta situación pone en duda la capacidad del Banco de México para reducir las tasas de interés en su próxima reunión ya que inicialmente, se consideraba una reducción de un cuarto de punto en las tasas de referencia, que actualmente se encuentran en el 11%. Sin embargo, la persistente inflación sugiere que será difícil implementar esta medida, prolongando así el periodo de altas tasas de interés y, consecuentemente, el encarecimiento del dinero…INFORMACIÓN ESTRATÉGICA habrían compartido la delegada de la Fiscalía General de la República, Maribel Chávez Arriaga y el jefe de la preventiva capitalina, Antonio Martínez Romo, en la reunión que sostuvieron para fortalecer la actuación interinstitucional. Y es que este tipo de reuniones, aunque parezca increíble, no siempre se daban entre las autoridades de seguridad de los tres niveles, cuando se encontraban otros delegados federales en funciones y es un síntoma de que existe buena voluntad para trabajar de manera coordinada y acabar con ese discurso comodino al que recurren algunos jefes policiales, para excusarse y decir que ciertos temas no les tocan, cuando las autoridades deben trabajar juntos y lograr golpes certeros a las estructuras delincuenciales…EN PAUSA quedará el inicio del proyecto del nuevo hospital regional del IMSS en el Estado porque el gobierno de AMLO agoniza y será la administración Sheinbaum la que tendrá calendarizar su desarrollo. Así que aun cuando ya hay terreno, donado por el Gobierno Estatal, por cierto, el nuevo nosocomio se mantendrá en lista de espera, así como le hacen sus pacientes cuando les dicen que sí pero no cuándo. El hospital es necesario porque el 70% de la población tiene IMSS y es alta la cifra de personas que deben trasladarse a León o Guadalajara para atender casos específicos; se supone que con la nueva sede regional esta movilidad se reducirá significativamente, pero claro, sólo hasta que se cristalice la buena intención de la Federación por dotar a la entidad de ese servicio…AGENCIAS DE VIAJES en Aguascalientes reportaron el inicio de semana afectaciones en sus operaciones ante la falla informática mundial que afectó a aerolíneas, bancos y a diversas empresas, informó la presidenta de la AMAV en la entidad, Miroslava Viridiana Velázquez Hernández. La representante de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Aguascalientes comentó que alrededor de 30 establecimientos en la entidad tuvieron inconvenientes debido a una actualización informática, que afectó a las aerolíneas internacionales, que en el caso de México también dejó perjuicios a los clientes locales aunque en menor medida. Entre las aerolíneas más afectadas en Aguascalientes, mencionó a Viva Aerobús y Volaris. A pesar de lo anterior, indicó algunas aerolíneas están ofreciendo bonificaciones a sus clientes afectados para futuros vuelos. El recuento de daños sigue en curso dado el impacto transfronterizo…SUBIÓ 10% el diesel en seis meses…El costo de los combustibles para el sector transportista alcanza hasta el 60% de los gastos de operación, señaló el presidente del Clúster de Transporte Logístico de Aguascalientes, Óscar Román Garay. Los incrementos de combustible como el diesel, han acumulado 10% en lo que va del año, que genera un impacto negativo que repercute en las empresas de servicios de transporte de pasajeros y personal, manifestó. Dijo que se trata del principal insumo, que termina por afectar con esta alza, porque se tienen otros gastos, pero el combustible absorbe los ingresos, considerando que también se destinan recursos a personal y unidades. Román Garay detalló que una alternativa para abaratar estos costos implica transitar hacia el uso de unidades de mayor eficiencia energética, por lo cual se busca renovar las flotillas…