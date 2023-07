Comenzó el placeo del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, Luis Enrique Ramírez Saldaña, en la agenda de seguridad pública estatal.

PUES RESULTA que ya hay descuento en transbordos, pero no en todas las unidades está habilitado este servicio que supone descuento del 50% en el segundo camión y del 75% en caso de un tercer viaje consecutivo; ello significaría tarifa de $5.50 en el segundo y de $2.75 en el tercero. Sin embargo, la CMOV dijo que para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad no habría descuento, pues ellos ya gozan de una tarifa de descuento. Los usuarios de esos grupos creen que sí lo merecen, por lo menos al tercer transbordo, pues 2 pesos sí hacen diferencia, sobre todo para estudiantes que muchas veces no les basta con 3 camiones para llegar a su institución… COMENZÓ EL PLACEO del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, Luis Enrique Ramírez Saldaña, en la agenda de seguridad pública estatal, quien se venía desempeñando con bajo perfil en el puesto. El guanajuatense estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de León durante la gestión del ex alcalde Héctor López Santillana, pero tuvo que renunciar luego de que uno de sus escoltas fuera asesinado en Irapuato, trascendió. Este lunes Ramírez Saldaña y el fiscal Jesús Figueroa fueron invitados a la rueda de prensa semanal del secretario estatal de Seguridad Pública, Manuel Alonso García. Y es que entre las políticas para la difusión de temas de seguridad, se prevé que comience a establecerse un ajuste de tuercas para privilegiar un solo canal de comunicación, con mayor coordinación entre las diferentes instancias de seguridad pública, evitando con ello la diferencia de posturas entre lo que se dice desde la Policía Estatal, la Municipal Capitalina, y desde la Fiscalía… OTRA CORCHOLATA, el senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, estará de visita en Aguascalientes este martes, en el marco del proceso de definición de la titularidad de la Coordinación de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, haciendo hincapié en que las actividades a realizarse serán en exclusiva para personas militantes y simpatizantes de MORENA, siendo la única “corcholata” que ha mantenido su agenda en espacios privados, evitando realizar actividades en la vía pública, como sugirió el Tribunal Electoral para regular este proceso, que no es otra cosa que la ruta para la elección del candidato presidencial por MORENA. Se espera que previo al encuentro partidista a efectuarse en el Hotel Alameda, Monreal Ávila ofrezca rueda de prensa a las 5 de la tarde en el mismo sitio, con lo cual se cierra el desfile de los seis aspirantes presidenciales por estas tierras… ANTE EL ANUNCIO DE ABIC, la inversión anunciada ayer por el Gobierno Estatal, la presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Gissel Viramontes Ornelas, opinó que la llegada de una nueva inversión siempre trae como consecuencia la generación de empleos. “Muchas veces no son de alto nivel, porque atraen talentos de otras entidades y de otros países para que ocupen los puestos directivos y únicamente se generan aquí empleos de mano de obra, de los que son de bajos salarios, jornadas laborales extensas y precisamente cuando se atrae inversión, lo que se busca es que se genere empleo de calidad, que las remuneraciones sean altas, que alcance para cubrir las necesidades básicas de una familia, que se generen empleos de alto nivel”. Afirmó que en Aguascalientes cada vez hay más personas preparadas para ocupar esos puestos, dado que hay centros públicos de investigación y universidades tecnológicas formando a los que pudieran ser los directivos de tales empresas, “entonces también se debe fomentar la incorporación de las personas a estos espacios y comentar que siempre hay que traer inversión de buena calidad y tratar de llevar a Aguascalientes a la anhelada diversificación económica”. Subrayó que como estado no sólo debemos enfocarnos en la industria automotriz, sino empezar a enfocarnos en otros sectores ya que muchas empresas locales buscan o tienen la expectativa de ser proveedoras de las grandes empresas y eso debe cambiar… BAJÓ LA INFLACIÓN en la primera quincena de julio a 4.79%; con todo y ello las vacaciones de verano saldrán más caras porque varios factores relacionados han aumentado más que la propia inflación, señaló el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera. Al respecto, dijo que la cuota de autopistas de peaje ha aumentado 10.81% en forma anualizada, los restaurantes y similares subieron 9.81, los hoteles 8.42, el costo del autobús foráneo incrementó 6.21%, el transporte de cuenta propia, si se utiliza el auto propio subió 3.74%, la gasolina Premium 2.17% y la Magna 1.40%. “Hay que agregar por periodo vacacional que aumentan por oferta los paquetes turísticos y el transporte aéreo. Haga bien sus cuentas si piensa salir de vacaciones porque los factores del sector recreativo y de vacaciones han aumentado más que la inflación misma”… SUBIRÁ TAMBIÉN el recibo de la luz… la Condusef ha dado a conocer que el aumento de las temperaturas ha llevado a un incremento en el uso de aparatos eléctricos como el aire acondicionado, refrigeradores y ventiladores, lo que ha generado un mayor consumo de energía. De igual manera, el consumo de agua se ha incrementado debido a la necesidad de mantenerse hidratado para mitigar el calor. Esta situación resulta en un aumento en el consumo de luz y agua, afectando el bolsillo de todas las personas. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, el aumento en las tarifas de energía eléctrica se debe principalmente al uso continuo de aparatos como el aire acondicionado y ventiladores, los cuales pueden llegar a generar un consumo bimestral de 1,134 kilowatts, representando un costo bimestral de 4 mil 528 pesos. Pero eso no es todo, el consumo de bebidas también ha aumentado, así como sus precios, especialmente el de los refrescos, agua embotellada y cerveza. Según la Asociación Nacional de Pequeños Comercios (ANPEC), estas bebidas han experimentado un incremento del 10.5% en su valor debido a la alta demanda. Por ejemplo, el precio de la cerveza ha aumentado de 3 a 5 pesos; el agua embotellada y los refrescos han subido de 2 a 3 pesos. La CFE recomienda tener un consumo eficiente de energía eléctrica durante esta temporada de calor, optimizando el uso del aire acondicionado al evitar su exposición directa al sol y ubicándolo lejos de fuentes de calor. También es importante ajustar el termostato a 25°C y considerar el aislamiento térmico de las habitaciones. Otras medidas incluyen secar la ropa al aire libre, sustituir las bombillas tradicionales por focos LED, aprovechar la iluminación natural, apagar luces y desconectar aparatos innecesarios….