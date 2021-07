La vida da muchas vueltas, como sucede en la rueda de la fortuna. Los que hoy gozan de la panorámica desde las alturas estarán, tarde o temprano, de nuevo al ras del piso…

LO QUE PUDO HABER SIDO un diálogo fluido, respetuoso y hasta constructivo se convierte en una obligación, al tener que hacerlo ante una autoridad legal… ASÍ FUE COMO LO QUISO el director general del ISSSSPEA, Jesús Ortiz Domínguez, al negarse sistemáticamente a responder a los reclamos e inquietudes de pensionados por el Gobierno del Estado y los municipios… LOS QUEJOSOS, partían de la justa exigencia de que su pago se calculara en salarios mínimos y no en UMAs, ya que esto reduce considerablemente sus alcances… AUNQUE EL FUNCIONARIO le restó importancia a la denuncia que presentaron en su contra ante la Fiscalía General del Estado -pues considera que él tiene la razón- tan fácil que hubiera sido que se lo explicara a los quejosos y cuál es el sustento jurídico para que así sea, pero no hacerle al avispado… DURANTE LARGO TIEMPO los exempleados públicos han llevado a cabo una serie de actos para denunciar lo que consideran un atropello a uno de los más elementales derechos como es el de tener un retiro digno, mediante una retribución justa y no las migajas que tiene aprobado el Congreso del Estado, otro ente igual de insensible, basados diputadas y diputados en que no vivirán esas penurias… LA VIDA DA MUCHAS VUELTAS, como sucede en la rueda de la fortuna. Los que hoy gozan de la panorámica desde las alturas estarán, tarde o temprano, de nuevo al ras del piso… LOS LEGISLADORES no deben estar tan seguros de que tienen la vida resuelta, porque al final de su vida podrían arrepentirse de no haber hecho los ajustes necesarios de los ahora demandantes… HOY POR HOY, quienes ocupan una curul en el Congreso del Estado, al igual que Ortiz Domínguez, tienen muy buena paga, sin embargo las condiciones, como todo en esta vida, cambian… VOLVIENDO A LOS PENSIONADOS, la denuncia que presentaron ante la Fiscalía se ha buscado frenar, mediante el ofrecimiento de que podría modificarse la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. Sin embargo, es un compromiso que hacen los diputados que tienen cero credibilidad entre la población, además que la actual Legislatura ya va de salida… LA QUE ENTRARÁ en octubre tendría que estudiar “concienzudamente” este asunto, por lo que el dictamen puede tardar tanto tiempo como se les ocurra, mientras tanto los pensionados seguirán recibiendo unos cuantos pesos… POR SU PARTE, a José de Jesús Ortiz no le preocupa mayor cosa lo que digan o dejen de decir los jubilados, porque él ha sabido sacar ventaja de la cercanía con el actual titular del Poder Ejecutivo del Estado, de quien fue su jefe de relaciones públicas entre 2012 y 2013 cuando era senador… POSTERIORMENTE, enseguida, durante la administración del entonces presidente municipal Juan Antonio Martín del Campo (2013-2016) fue su secretario particular y de ahí pasó a la dirección administrativa del Cecytea, lugar en que dejó una serie de problemas y demandas de profesores despedidos sin causa justificada… DEL CORONAVIRUS NADIE se salva, y prueba de ello es que en Aguascalientes se tiene un registro de 1,204 casos de menores que han dado positivo al mortal virus, según lo dado a conocer por el titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, Miguel Ángel Piza Jiménez… EL FUNCIONARIO SOSTUVO que los menores desarrollan la enfermedad en menor medida que los adultos y, actualmente, la mayoría de los contagios están en adultos que tienen entre 30 y 40 años, y de ahí la insistencia en que asistan a recibir la vacuna… EL DOCTOR REVELÓ que ahora mismo hay un paciente en el hospital Hidalgo de 4 años, mismo que se mantiene en calidad de estable… AL SER CUESTIONADO si serán inoculados los menores antes de que regresen a clases, indicó que la única vacuna que ha autorizado la Cofepris México para menores de 18 años es la de Pfizer… SIN EMBARGO, sobre la vacunación de los menores no hay indicación alguna… DONDE SE HAN REPARTIDO indicaciones a diestra y siniestra es en el clero local, ya que la Diócesis Católica de Aguascalientes anunció una serie de cambios de sacerdotes y vicarios… SUMAN HASTA AHORA doce movimientos que obligarán a los de sotana a hacer sus maletas para ubicarse en la periferia de la urbana -como quien tomará la batuta en Margaritas, Jesús María- o bien, en comunidades ubicadas más allá de las fronteras del estado para atender a la feligresía en parroquias como la del Sagrado Corazón en Matanzas, Jalisco o la de Tierra Blanca, Zacatecas…