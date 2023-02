Lo consideró un ejemplo de esfuerzo, trabajo, fortaleza, rectitud y lucha, así como un líder social que logró influir en la comunidad más allá de su militancia azul…

Juan Rojas García fue presentado en último lugar dentro del protocolo del Foro Internacional de Seguridad y Justicia realizado este viernes…

TRAS LA CONSTERNACIÓN que generó en diversos medios el deceso del otrora gobernador Felipe González, se dio a conocer que, tal y como lo dicta el protocolo, la gobernadora Tere Jiménez rendirá un homenaje póstumo al fallecido panista en el segundo Patio de Palacio de Gobierno… AL SER ENTREVISTADA tras la ceremonia de conmemoración del Día de la Bandera que tuvo lugar en las Tres Centurias, la titular del Ejecutivo lamentó la muerte del ex mandatario y lo recordó como un buen gobernador y como una persona que dejó un importante legado para nuestra entidad… TAMBIÉN LO CONSIDERÓ un ejemplo de esfuerzo, trabajo, fortaleza, rectitud y lucha, así como un líder social que logró influir en la comunidad más allá de su militancia azul… COMO YA SE HABÍA anticipado en esta columna, el consejo universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes celebró sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero… EN LA REUNIÓN se efectuó el proceso de designación de Alejandra Chávez Lomelí como nueva titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios para el periodo de marzo de 2023 a febrero de 2025… ESTE ORGANISMO es el facultado para atender de manera independiente a estudiantes, docentes y personal administrativo sobre sus reclamaciones en caso de considerar que sus derechos están siendo afectados…. DELICADA y seria labor la que queda en manos de la doctora… LLAMÓ LA ATENCIÓN que el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, y presidente del Supremo Tribunal de Justicia, así como presidente de la Judicatura, Juan Rojas García, fue presentado en último lugar dentro del protocolo del Foro Internacional de Seguridad y Justicia realizado este viernes… CASO CONTRARIO a lo que sucedió con la representante del Poder Legislativo, María de Jesús Díaz, considerando que en ambos casos se trata de dos poderes constitucionales… ESTE DETALLE ceremonial no dejó de causar extrañeza, al grado que en algunos se vino a la mente el suceso en la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917 en Querétaro… EN AQUELLA OCASIÓN, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, fue relegada del costado del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al igual que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel. El diablo, dicen, está en los detalles… “PIAN PIANITO” se empiezan a mover las cosas de cara a la preparación de los festejos de la Feria Nacional de San Marcos, y es que se comenzó por revisar la operación de los pozos de agua potable en el sector, como en el caso de la Expoplaza… PARA QUE EL ABASTECIMIENTO del área ferial no los agarre en curva, personal y equipo de la concesionaria Veolia está efectuando ya labores para prever el incremento de la demanda del vital líquido en esta zona, pues no se requiere mucha imaginación para saber que una verbena sin agua, se podría convertir en una pesadilla… DONDE LAS COSAS también se pusieron feas en la semana que termina fue en Calvillo. Pasada la tensión por el robo de vehículos, el alcalde de Calvillo, Daniel Romo Urrutia, hizo un reconocimiento a la labor realizada por los elementos de la corporación de Seguridad Pública Municipal… ESPECIALMENTE, por su participación en el operativo conjunto entre diferentes corporaciones y el Ejército que terminó en la recuperación de una de las dos unidades vehiculares robadas el pasado 23 de febrero… EL ALCALDE COMENTÓ a este diario que al momento hay una persona detenida con posesión de un arma corta. Se trata de uno de los tres implicados en el robo de las dos unidades, quienes son originarios del municipio de Tabasco, perteneciente al estado de Zacatecas… EN TEMA DE OTRO ORDEN, la encargada de despacho de la delegación de la Secretaría de Bienestar, Silvia Licón Dávila, dio a conocer que habrá vacunación para menores de 5 a 11 años de edad… A LOS PEQUEÑITOS se les suministrará la vacuna pediátrica del Laboratorio Pfizer directamente en las escuelas, para lo cual está en planeación la logística entre las autoridades de salud del Estado y el Instituto de Educación de Aguascalientes… “TODAVÍA NO SE HA FIJADO la fecha, van a ir a las escuelas. Nosotros tenemos la obligación de recibir la parte administrativa, para darles el certificado. Hicimos la plática con personal del IEA para ver cuáles escuelas, cuáles van a ser las facilidades, que se les avise a los directores, bajo qué horario”… LA FUNCIONARIA FEDERAL detalló también que en la capital tendrán responsabilidad en esta tarea las delegaciones locales del IMSS y del ISSSTE y que en el resto de los municipios tendrá voz cantante el ISSEA mediante su red de Centros de Salud Urbanos… ANTES DE GUARDAR el escalpelo, dejamos aquí un último apunte que llega desde el Pleno del Tribunal Electoral Estatal… DICHA MAGISTRATURA determinó revocar el Acuerdo CG-A-04/23 del Instituto Estatal Electoral, al considerar que esta autoridad carece de competencia, facultades o atribuciones, para emitir propuesta de lineamientos en materia penal, los cuales regulan la disculpa pública que se ofrece a las víctimas del delito de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género en el Estado de Aguascalientes… ESTO SUCEDIÓ luego de que el Partido MORENA solicitó se revocara el acuerdo impugnado al considerar que la autoridad responsable al emitir el proyecto de lineamientos en controversia, “provocó inestabilidad, incertidumbre y confusión en la sociedad, además de que dichos lineamientos contravienen los fines del decreto 256, así como las facultades y atribuciones que le otorga la Ley a los Organismos Públicos Autónomos”…