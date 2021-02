El dirigente nacional de Redes Sociales Progresistas, Fernando González Sánchez, ya se acostumbró a que le pregunten por su suegra, Elba Esther Gordillo y su injerencia en el nuevo partido, pero lejos de mostrarse molesto, su respuesta es que ella ha sido víctima de persecución por ser coherente con sus ideales.

10 ASOCIACIONES nacionales diferentes atienden en el país a los colegios particulares y la de Aguascalientes pertenece a la Asociación Internacional que preside Guadalupe de la Cerda González, puntualizó Héctor Sánchez Espinoza. El presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Particulares en el estado, explicó que cada agrupación se maneja de modo independiente con sus propios estatutos. Sobre la dinámica local, indicó que Aguascalientes tiene únicamente asesorías presenciales y sólo el 90% de las 280 escuelas adscritas a esta organización participan en esta modalidad autorizada por el IEA… DEL REGRESO A LAS AULAS, el gobernador Martín Orozco refirió que algunos ya lo hacen con las debidas medidas de sanidad, cuidando el aforo y mucha protección y hasta donde se tiene conocimiento no ha habido contagio alguno en ellos. Permitir que los colegios privados abran su actividad en aulas de manera paulatina, también tiene que ver con el tema económico, pues muchos han sufrido ya la deserción que les ha afectado en su economía. De ahí que se estará dando flexibilidad para quienes decidan volver a las aulas con las medidas de prevención, y que puedan volver a generar ingresos. Es un tema complejo pero, quienes deseen volver, podrán hacerlo atendiendo los protocolos que ya en algunos colegios se tienen y en lo que se pueden apoyar con la Guardia Sanitaria, sostuvo el mandatario… AL FIN!, el partido Redes Sociales Progresistas se hizo notar, y es que ayer cumplió con su visita el dirigente nacional, Fernando González Sánchez, quien ya se acostumbró a que siempre le pregunten por la injerencia de su suegra, Elba Esther Gordillo, en este nuevo partido, y lejos de mostrarse molesto, sus respuestas siempre fueron que ella ha sido víctima de persecución por ser coherente con sus ideales. Tras deslindarla de este partido, aseveró que se trata de una gran señora que ha trabajado por el bien del país en distintas etapas de la historia y ha padecido la gloria, el caos y también la injusticia, al ser perseguida política. Luego de deshacerse en halagos hacia su familiar, no falta siempre quien dude que en realidad esa cercanía no pueda influir en sus decisiones, pero si él lo dice, seguro será. También se le preguntó sobre su cercanía con Arturo Ávila, el precandidato morenista que llegó a presumir la posibilidad que tenía de buscar la candidatura también de RSP, y que al final se decidió a la oferta de Morena, y en torno a ello González se limitó a asegurar que sólo es su amigo, lo quiere y respeta, pero no coincide con sus ideas políticas y por tanto, nada tiene que ver con RSP por ahora… QUE NO FUE UNA EVENTUALIDAD la presencia de Luis Armando Reynoso Femat en la develación del muro de presidentes de Canadevi el lunes pasado, si bien, se le invitó como ex presidente del gremio, como los otros presentes, trascendió de la reunión que en el fondo algunos no ven nada mal su aspiración a la alcaldía capitalina, aunque sí con un poco de recelo por las siglas que lo abrigan. El caso es que los desarrolladores de vivienda recuerdan que sus gobiernos en el municipio y en el Estado se caracterizaron por el impulso a la generación de infraestructura de todo tipo y bueno, pues en estos momentos en que el gremio anda tan limitado, un promotor de obra no vendría mal, independientemente de que se vista de rosa; más de dos pensaron así… QUE NO SE HA CANSADO de pugnar ante autoridades federales para que la comunidad médica de hospitales privados tengan acceso a la vacuna antiCOVID por estar expuestos al igual que los que trabajan en el sector público, señaló el titular del ISSEA, Miguel Ángel Piza. El funcionario dijo que se espera que ahora sí, para la próxima etapa de inoculación, prevista para la semana entrante, haya respuesta favorable, mientras tanto la petición persiste… EN TANTO, María Eugenia Velasco Marín, directora de Prevención y Atención a la Salud del ISSEA, refirió que se ha encontrado, que dar un tratamiento con Ivermectina ha generado en pacientes COVID, una reducción tanto en sintomatología como en la severidad de su cuadro de malestar, sin embargo, esto no quiere decir que sea la cura, sino que con las investigaciones que se tienen hasta ahora y sus resultados, se ha tomado como una opción como tratamiento de atención… CON LA FIRMA DEL CONVENIO de colaboración interinstitucional entre el Poder Judicial del Estado y el Sistema Estatal Anticorrupción, se comenzará con el cumplimiento de las obligaciones de declaraciones de evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, por parte de la totalidad de todos los empleados y empleadas de esta instancia, lo cual deberán hacer en el mes de mayo, atendiendo las obligaciones en materia de rendición de cuentas y transparencia, independientemente de su nivel laboral, percepción o tabulador de nómina. La firma del convenio fue por parte de Aquiles Romero González, secretario técnico del SEA y de la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Gabriela Espinosa Castorena… PERROS Y GATOS. Fue puesto en servicio el primer Centro de Atención Pública Veterinaria en Aguascalientes, especializado en la atención para perros y gatos, el cual opera en Pabellón de Arteaga y que ofrece consultas médicas y la vacunación antirrábica gratuita, además de realizar campañas de esterilización sin costo alguno o bien, personalizadas, con uno muy bajo. En cada consulta, el personal médico calificado otorga orientación sobre los cuidados básicos en nutrición, higiene y ejercicio para perros y gatos con la finalidad de fomentar la cultura del dueño responsable. El centro también cuenta con módulos itinerantes que realizan campañas de esterilización de mascotas totalmente gratuitas en las comunidades del municipio. En conjunto con un equipo de inspectores trabaja para atender denuncias de maltrato animal, animales agresivos y animales en situación de calle. Depende del Departamento de Control y Bienestar Animal, adscrito al Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental de Pabellón de Arteaga…