Como somos muy buenos en eso de la política carcelaria hay posibilidad de construir un nuevo Cereso en el futuro, lástima que este proyecto no está contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo de este año.

Alertan sobre intentos de asalto dirigidos específicamente a adultos mayores en la capital. El modus operandi busca aprovechar la vulnerabilidad de este grupo de la población.

QUE LOS CERESOS SON EJEMPLO NACIONAL aseguró ayer el vocero del Gobierno Estatal, Enrique de la Torre. Y que a pesar de las recomendaciones de las comisiones, nacional y estatal, de Derechos Humanos, la eficiencia y calidad en la gestión de los Centros de Reinserción Social es encomiable…y el que no lo crea, puede pasar a preguntar a los reclusos, si lo dejan, claro y si lleva la vestimenta adecuada, por supuesto. Luego, dijo que lo emitido por las comisiones no implica una situación negativa, sino oportunidades de mejora. El Estado ha recibido estas sugerencias con una actitud proactiva y constructiva, centrando su atención en la mejora de los aspectos indicados. Resaltó que los Ceresos se caracterizan por su seguridad y orden. En el último año, no se han registrado fugas ni conflictos internos significativos, lo que demuestra una gestión eficaz y una supervisión apropiada. Estos logros han situado a Aguascalientes entre los estados con las mejores prácticas en materia penitenciaria en México… menos mal… y como somos muy buenos en eso de la política carcelaria, dijo que hay posibilidad de construir un nuevo Cereso en el futuro, lástima que este proyecto no está contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo de este año y su ejecución dependerá de las necesidades futuras y del incremento de la población reclusa, curiosamente. Propositivo al fin de cuentas, De la Torre aseguró que, aunque los Ceresos en Aguascalientes se encuentran en condiciones óptimas y no enfrentan problemas graves de sobrepoblación, siempre hay espacio para mejorar… CAMBIOS INMINENTES anunció también el vocero para la estructura gubernamental, motivados por el contexto electoral que se aproxima y que de hecho ya llegó para varios funcionarios que siguen siéndolo y cobrando como tales a la vez que se regodean como aspirantes a cargos de elección popular y hasta de sus propuestas hablan… DEL CASO PARTICULAR DE LORENA Martínez, titular del Instituto de Educación y a la vez aspirante al Senado de la República, dijo que su renuncia surtirá efecto en la quincena, garantizando que esta decisión no interfiera con el ciclo escolar. Y seguramente no lo hará, pues la vida sigue con uno u otro titular. Cosa parecida sucederá en la subsecretaría de Gobierno, en la dirigencia del PAN y en la representación que encabeza María de Jesús Díaz… YA DEBEN RESPONDER las solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional las cinco entidades públicas que están en proceso de carga de información como: STUAA, ACIUAA, MIAA, la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal y el Instituto de Enfermos Renales, informó el ITEA… ALERTAN SOBRE INTENTOS de asalto dirigidos específicamente a adultos mayores en la capital. El modus operandi busca aprovechar la vulnerabilidad de este grupo de la población. Según el testimonio de una ciudadana que acompañaba a su padre a realizar una compra en primer anillo y Zaragoza, mientras ésta se encontraba en el auto, el adulto mayor, valiéndose de un bastón y moviéndose lentamente, fue abordado por una mujer de aproximadamente 40 años, con cabello negro y una chamarra rosa. La atacante intentó entablar una conversación amistosa, alegando conocer al anciano. Ante la confusión del adulto mayor, la situación tomó un giro peligroso cuando la mujer intentó tomarlo del brazo. La rápida intervención de la familiar, quien tocó el claxon del vehículo, logró ahuyentar a la presunta delincuente. Más tarde, el adulto mayor reveló que la mujer le había mostrado papeles y se había ofrecido a ayudarlo a encontrar productos a precios más bajos, todo con la intención de desviar su atención y posiblemente perpetrar un robo. Este incidente plantea la necesidad urgente de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar a los adultos mayores, especialmente aquellos que pueden ser más propensos a caer en engaños… QUIEREN PRESUMIR en la Universidad Autónoma de Aguascalientes cómo quedó el Auditorio Dr. Pedro de Alba tras los trabajos de rehabilitación que se hicieron a este inmueble icónico de la institución educativa, y por ello es que se tomó la decisión que sea en este espacio donde se realice el primer informe de actividades de la rectora Sandra Pinzón Castro, programado para el medio día de este viernes. Sin embargo, esto implicará un aforo más reducido en comparación con lo que se tenía en el Salón de Usos Múltiples… 7 DE CALIFICACIÓN -y no un cero como en la Normal del Estado-, dieron los economistas del estado a la actual administración federal del presidente López Obrador, para su desempeño en materia económica. Afirmaron que si el país a nivel de la macroeconomía está en la situación actual, es debido a factores externos y ajenos a las políticas que ha implementado su gobierno. En ese sentido, dijo que no hay una política específica en materia económica que ha llevado a que se tengan estos resultados y a que gran parte de estos buenos resultados dependen de la inversión extranjera directa que está llegando al país y a las decisiones que están tomando las empresas a nivel internacional. “Esto evidentemente trae muchos efectos y traen muchos más recursos, traen empleo e infraestructura, pero no se trata de una estrategia de Gobierno”… LA INFLACIÓN a la primera quincena de enero de este año es del 4.90%, la cual es muy alta, dado que lleva cinco quincenas al alza en forma consecutiva, señaló el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera. Destacó que los productos que más aumentaron fueron los agropecuarios, que traen una inflación acumulada anual del 9.73%. “Si comparamos esta inflación de este año 2024 con la primera quincena del año 2023, pues fue de 5.24%. Analizando fríamente, la inflación está más cerca del 5 que del objetivo de Banxico, que es del 3% anualizada”. Respecto a los productos que han aumentado más destacan el jitomate que en estos días ronda los 40 pesos el kilo; el frijol, que oscila entre 40 y 50 pesos el kilo; la cebolla, 30 pesos; y el pimiento morrón en 55 pesos el kilo. “Creo que los productos agropecuarios están impactando mucho y también el alza a los salarios mínimos, ya que subieron a 249 pesos. Estos factores están alzando, impulsando a la inflación para arriba”…