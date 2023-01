Se puso brava la regidora de MORENA, Alejandra Peña y, molesta porque la ciudadanía y algunos actores políticos han hecho presión al Cabildo arguyendo que “se le acaba el tiempo” para decidir el nuevo modelo del servicio de agua, lanzó reclamos al aire.

TARDARÁ UN RATO que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas tenga nuevo titular y, por lo tanto, dé continuidad a los trabajos que atiende, pues ayer en el marco de la sesión de la Comisión de Lucha Contra la Trata de Personas, se dio seguimiento al proceso de designación de quien asumiría esa tarea, pero la legisladora Sanjuana Martínez, en un arranque de realismo, hizo un llamado a las asociaciones civiles para que confíen en la ruta y los tiempos para la designación, “porque primero se tendrán que hacer adecuaciones al marco normativo y luego, vendrá el nombramiento”; sobra recordar que los tiempos legislativos no suelen ser los más ágiles… SE PUSO BRAVA la regidora de MORENA, Alejandra Peña y, molesta porque la ciudadanía y algunos actores políticos como el senador Juan Antonio Martín del Campo han hecho presión al Cabildo arguyendo que “se le acaba el tiempo” para decidir el modelo que se implementará para la distribución del servicio de agua potable, retorció contra el legislador y le preguntó ¿qué hizo él?, durante su administración, para evitar que se agudizara la problemática en el servicio. Comentó que desde hace 10 años las administraciones municipales en funciones debieron dejar un fondo o fideicomiso para que, al momento de la entrega-recepción de Veolia, el Municipio pudiera hacer frente a la problemática del agua. Y como si hubiera descubierto el “hilo negro” y bajo la estrategia de “echar la bolita” a alguien más, señaló que Veolia dejará una cartera vencida de 1,200 millones de pesos que tendrá que asumir el Gobierno Municipal en octubre, cuando se termine el contrato de concesión. Agregó que dejará una deuda de 125 millones de pesos por concepto de préstamo a favor del Ayuntamiento. Por si lo anterior no fuera suficiente, dijo que se requerirán mínimo 800 millones de pesos para hacer la adquisición de los vehículos, maquinaria y personal cuando el municipio asuma la rectoría del servicio. ¿De dónde vamos a sacar 2 mil 100 millones de pesos?, preguntó, seguramente preocupada, la funcionaria que al igual que el resto de sus compañeros se la han pasado jugando a resolver el problema y se vienen a angustiar faltando 8 meses para que “explote la bomba”. Contrario a lo declarado por el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, y por lo dicho por el regidor Edgar Dueñas Macías sobre la entrega que se hizo de la última auditoría que se tenía pendiente con Veolia, la polémica regidora aseguró “que no tienen la documentación completa” porque la semana pasada sólo recibieron un índice del análisis, y que será hasta este jueves cuando tengan toda la revisión… REINSTALADO EN SU CURUL y con el goce pleno del fuero constitucional, el diputado José de Jesús Altamira participará en las 5 comisiones programadas antes de su licencia, y presidirá las de Recursos Humanos, Servidores Públicos, Asuntos Electorales, Zonas Conurbadas y Desarrollo Social. El ex titular de Obras Públicas del Estado dijo que dará continuidad a estas tareas, junto con las visitas al IV Distrito con la ciudadanía. Y como si lo estuvieran esperando, aseguró de paso que ya comenzó a trabajar y recopilar información sobre el cambio de modelo del sistema de agua potable en el municipio capital y por ello se reunirá con el alcalde, la CCAPAMA, Veolia, y de este modo ver el esquema que deberá aplicarse en 8 meses… SIGUE PESANDO LA PANDEMIA y el 20% de las integrantes de la Asociación Mujeres Empresarias Mexicanas en Aguascalientes adquirieron deuda para poder hacer frente a los pagos de salarios y prestaciones de sus colaboradores, informó Érika Muñoz Vidrio, presidenta de la agrupación. La empresaria señaló que el 20% de las empresas que conforman MEMAC tuvieron que hacer uso de algún financiamiento para poder solventar el gasto corriente de sus negociaciones, tras la crisis que se ha venido arrastrando desde el inicio de la pandemia. Recordó que en 2020 la mayoría de los sectores que conforman MEMAC tuvieron que cerrar completamente sus empresas, por lo que los giros relacionados con hospitalidad y turismo, como son los hoteles y restaurantes, se vieron forzados durante el año pasado a buscar financiamiento para inyectar efectivo a su capital de trabajo, cumplir con el pago de rentas, pagos a proveedores, el salario y prestaciones de sus colaboradores… SOCIOS DE LA UGRH expresaron su voluntad de trabajar en equipo con la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial para lograr resultados a favor del sector; pidieron apoyo para dar impulso a la infraestructura de calidad como el Rastro Tipo Inspección Federal, además de la implementación de campañas de sanidad animal para prevenir enfermedades y las actividades que promuevan la comercialización de los productos cárnicos a nivel regional, nacional e internacional. Del gobierno reiteraron el acuerdo de colaboración con la Unión Ganadera Regional Hidrocálida para que durante este 2023 operen las campañas de prevención de enfermedades en los hatos, con lo que existe el respaldo hacia los ganaderos para cuidar de su producción… CERCA DE 400 DERECHOHABIENTES del IMSS con diagnóstico de insuficiencia renal crónica reciben terapia sustitutiva de diálisis peritoneal a través del HGZ No. 2 y la Unidad Médica de Atención Ambulatoria, en donde se cuenta con clínicas especializadas integradas por un equipo multidisciplinario de salud para abordar la problemática de los pacientes de manera integral… MOVILIDAD, Infraestructura y Equipamiento Urbano forman parte de una propuesta clara para la consolidación de infraestructura de la administración estatal dentro del Plan de Desarrollo Estatal 2022-2027, señaló el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, José Ángel Palacios Salas… SI NO SUCEDE ALGO EXTRAÑO, este miércoles se efectuará la asamblea extraordinaria de la Coparmex Aguascalientes para llevar a cabo la renovación de su dirigencia, que más bien será refrenda, pues en la reunión se espera el voto de confianza por parte de los socios hacia Juan Manuel Ávila Hernández, para un periodo más al frente del organismo… REPLICÓ AQUÍ el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, acompañado por los diputados federales Noel Mata Atilano y Paulo Martínez López, así como del senador Toño Martín del Campo, la expresión de respaldo a las acciones de inconstitucionalidad que su partido estará presentando para la impugnación del multicitado Plan B, que presentó el presidente López Obrador en torno a la reforma electoral…