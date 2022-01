Gustavo Granados tiene COVID; el diagnóstico le impidió viajar a la Ciudad de México y asistir al registro de Anayeli Muñoz como candidata a la gubernatura del Estado por el MC… y eludir a Norma Zamora.

El médico infectólogo, Francisco Márquez dijo que nuevamente los hospitales privados empiezan a registrar un ascenso en la ocupación, al afirmar que de los 4 principales, 2 están prácticamente llenos y 2 más aún tienen capacidad de internamiento.

EL MODELO MIXTO, insiste el Instituto de Educación de Aguascalientes, garantiza la prestación del servicio educativo en el estado. Ulises Reyes Esparza, director general del IEA, comentó que con clases en línea, entrega de cuadernillos de apoyo, plataformas electrónicas, mensajería instantánea, así como de manera voluntaria actividades complementarias de forma presencial en forma escalonada, gradual y con aforos reducidos para recibir asesoría, se evitará el rezago educativo de los alumnos. Cabe recordar que a nivel nacional hay 2.3 millones de estudiantes que ya no regresaron bajo ninguna modalidad a clases y aquí en Aguascalientes no se precisa el número de desertores… HACE 10 DÍAS se informó en este espacio y ayer lo confirmó la UAA, que será el próximo viernes 28 de enero, cuando el rector de la UAA, Francisco Javier Avelar González, presente su II Informe de Periodo de Actividades, correspondiente al año 2021. El mensaje dirigido a la comunidad universitaria y sociedad en general, se efectuará al mediodía, el cual podrá ser seguido por medio de redes sociales de la Universidad, así como por la señal abierta de la UAATV y mediante el canal oficial del gobierno. El rector, hablará sobre la situación financiera de la máxima casa de estudios, y de las condiciones generales de la institución en materia de docencia, investigación, además de vinculación y gestión, entre otros… GUSTAVO GRANADOS TIENE COVID; el diagnóstico le impidió viajar a la Ciudad de México y asistir al registro de Anayeli Muñoz quien acudió este lunes a las instalaciones de Movimiento Ciudadano en la capital del país para presentar su registro ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, que preside el Secretario General de Acuerdos, Juan Ignacio Zavala, en un acto en el que estuvieron presentes por parte del Consejo Estatal en Aguascalientes, Daniela López, en representación del dirigente local, además de contar con la presencia de la coordinadora nacional de Enlace Político de MC y diputada federal, Ivonne Ortega y la senadora Patricia Mercado. En el acto le fue entregada la constancia de Registro como Precandidatura a la Gubernatura de Aguascalientes por MC, tras haber cumplido con todos los requisitos. En su mensaje Muñoz comentó que si bien en Aguascalientes la alternancia en el poder nos ha llevado por el camino del progreso y de la paz, hoy en día todo eso está en riesgo ya que la vieja política de la corrupción, el moche y del acarreo amenazan con instalarse en Aguascalientes y los demás partidos representan la vuelta a un pasado que se creía superado. “Es momento de elegir entre lo malo y lo peor porque sí hay otras alternativas y se puede romper con el grupo que quiere mantener el poder, sus negocios, sus privilegios e intereses a costa de los ciudadanos”. Por lo anterior dijo que el movimiento que buscará encabezar es de puertas abiertas donde todos son bienvenidos construyendo una nueva alternativa ciudadana y a elegir entre pasado y futuro, entre lo viejo y lo nuevo. “Es tiempo de recuperar el rumbo en Aguascalientes y demostrar que se pueden hacer las cosas de manera diferente”… PERO NO FUE LA ÚNICA su ahora correligionaria, Norma Zamora, hizo lo propio y presentó en tiempo y forma la solicitud para ser también precandidata a la gubernatura, así que una vez entregada la documentación espera se emita el dictamen de procedencia en las próximas horas. Norma acudió con militantes afines a la organización en lo nacional, aunque ajenas en lo local; los nombres no coincidieron con los que acompañaron a Anayeli, por cierto, como tampoco el escenario pues mientras a Zamora la recibieron en la ventanilla correspondiente, Muñoz Moreno con bombo y platillo, la dirigencia nacional y representantes en el Senado anunciaron la solicitud de registro… SER EL ÚNICO EN ROJO tiene que ver con la movilidad que se ha tenido desde fin de año en Aguascalientes cuando hubo una gran actividad de la población, aunado a que hemos tenido visitantes de fuera del país y a que México nunca ha puesto una restricción para la migración ni cuarentena para los visitantes extranjeros, “entonces tenemos múltiples factores para que este tipo de ascenso nos esté afectando”, destacó el médico infectólogo, Francisco Márquez Díaz. Así mismo, dijo que nuevamente los hospitales privados empiezan a registrar un ascenso en la ocupación, al afirmar que de los 4 principales, 2 están prácticamente llenos y 2 más aún tienen capacidad de internamiento. “No estamos aún al borde del colapso, pero si la actividad pandémica sigue como hasta ahora, podríamos tener crisis durante esta semana o hacia el fin de semana”. Por lo anterior, consideró importante que la gente que aún no se ha vacunado, aproveche las jornadas para personas rezagadas. “Es vital que se tenga el acceso a la vacunación y las personas que no creen en las vacunas o tienen una idea distorsionada de esto, que confíen en lo que se les ofrece porque son los casos que nos están dando ahorita más dificultad y las pérdidas mayores de vidas se están dando en las personas no vacunadas”… REVELARÁ este martes la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores en Aguascalientes el número de maestros que por alguna razón no pudieron aplicarse la vacuna de refuerzo contra el COVID-19, el siguiente paso será realizar la gestión necesaria para lograr un nuevo operativo de vacunación para los rezagados… BAJO LLAVE resguarda el Municipio de Aguascalientes con el pretexto de la veda por las precampañas, la información de todas las dependencias y ni siquiera hubo más detalle sobre la primer sesión del recién creado Consejo Municipal de la Mujer, en donde se abordó el Fondo de Emergencias 2022 que tiene como objetivo la atención integral a víctimas de violencia familiar y de género. Es entendible que quieran tratar con pinzas los temas municipales para evitar sanciones pero un tema tan delicado como lo es la violencia en contra de la mujer, no debe ser ignorado… CON APOYO ESTATAL para la adquisición de carros mezcladores para la alimentación del ganado, productores pecuarios que participen en el programa tendrán la oportunidad de realizar la formulación de raciones alimenticias mejor balanceadas para la ingesta diaria del ganado bovino y ovino, con lo que también se hacen más eficientes los procesos que realizan con el ahorro del tiempo. Para ello se ha lanzado la convocatoria al Programa Estatal para la Adquisición de Carro Mezclador 2022, donde el porcentaje de apoyo es de hasta el 50% del costo del carro mezclador, sin rebasar un monto máximo de 250 mil pesos por beneficiario. Para facilitar la integración de documentos en el expediente respectivo, los interesados pueden recibir asesoría en el teléfono 449 910 25 95 en las extensiones 5853 y 2598 y el correo electrónico sedrae.pecuario@aguascalientes.gob.mx para envío de documentos y seguimiento a la solicitud. La convocatoria establece un periodo para la recepción de solicitudes del 24 de enero al 31 de marzo del presente año…

