Banderazo de salida dará el PAN esta tarde-noche con la publicación de la convocatoria para el registro de aspirantes a las candidaturas a alcaldes, informó el dirigente estatal Gustavo Báez Leos.

“DESDE AGUASCALIENTES le deseamos pronta recuperación al presidente López Obrador”, publicó en su cuenta de Twitter el gobernador Martín Orozco, luego de que se difundió como reguero de pólvora el contagio por COVID-19 de AMLO… POR CIERTO, ahora que AMLO salió positivo, se esperaría que obligue a todo el gabinete al uso de cubrebocas. Otra predicción fallida de Gatell, quien en su momento aseguró que el presidente no se contagiaría, porque está protegido con su escudo moral. El mandatario presenta síntomas leves y permanecerá en cuarentena, por lo que Olga Sánchez Cordero encabezará las mañaneras las próximas dos semanas, según lo anunció el propio mandatario en redes sociales… UNA VEZ QUE RECULÓ el Rorro Gatell en torno a la adquisición de la vacuna contra el COVID, dando “chance” a los gobernadores y empresarios, para que adquieran directamente el biológico, para acelerar el proceso de inmunización en el país, y que no nos lleve cinco años según los primeros cálculos del subsecretario de Salud, la población está expectante sobre el gobierno estatal que dará el primer paso. Aunque claro que ahorita el problema es que la producción de los laboratorios autorizados es insuficiente y en consecuencia, aunque se tengan los recursos no se pueden adquirir dosis. Y en cuanto a la IP, se esperaría que en Aguascalientes la NISSAN ponga el ejemplo, pues le saldría mucho más caro tener que cerrar una planta, que vacunar a su personal. Estaremos pendientes a ver quién se lleva las primeras palmas. Pero que no se les olvide a los mandatarios y empresarios que antes de concretar la compra, deberán pedir permiso a la Secretaría de Salud, y hasta tener la autorización, hacer lo propio, ya que aunque el dinero no lo ponga la federación, tiene que dar su visto bueno pues no está dispuesta a soltar la rienda; tiene que evidenciarse el yugo, pos qué caray… POR EL RESPALDO. Este lunes por la noche será la sesión para la elección interna de presidente de la Coparmex, cargo que dejó inconcluso Raúl González Alonso al resultar electo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, espacio que ocupó por periodo de casi dos meses; Juventino Romero de la Torre, quien entregaría hoy la estafeta a Juan Manuel Ávila Hernández, único al que se le aceptó el registro como aspirante a presidir la Coparmex, pues aunque también lo intentó Juan Carlos Soledad, al no cumplir totalmente los requisitos de la convocatoria se quedó en el camino, dejando solo a Ávila Hernández, lo cual no significa que en automático vaya a rendir protesta como dirigente patronal, antes bien, tendrá que ser avalado por los socios del organismo empresarial y sólo así podrá hacerse cargo de los trabajos del sindicato patronal… LABORES DE RESTAURACIÓN a la Catrina Monumental que se ubica en las instalaciones de la Isla San Marcos, comenzó la Sectur como parte de los trabajos de mantenimiento del lugar. Humberto Montero de Alba, destacó la importancia de renovar constantemente los espacios y atractivos turísticos con que cuenta la entidad, a fin de que se encuentren en óptimas condiciones para el disfrute de turistas y propios. En la Catrina, se contempla un moldeado de relieves en distintas áreas de la figura; aplicación de resina y fibra de vidrio, así como acabados en pintura, entre otras labores de rehabilitación. El diseño y ejecución del proyecto están a cargo de una empresa aguascalentense a cargo de jóvenes egresados de la carrera de Artes Visuales de la Universidad de las Artes, lo que permite al mismo tiempo impulsar el talento y el consumo local… BANDERAZO de salida dará el PAN esta tarde-noche con la publicación de la convocatoria para el registro de aspirantes a las candidaturas a alcaldes, informó el dirigente estatal Gustavo Báez Leos. Detalló que, una vez publicada la convocatoria, los suspirantes tendrán toda la semana para registrarse, aunque no descartó que todos los registros se puedan llevar a cabo hasta el próximo sábado. Afirmó que a la fecha se siguen buscando los diálogos oportunos para llevar candidatos de unidad, ello con el fin de no tener un descontrol en registros. Además, el próximo domingo es el cierre para todos, aspirantes a candidatos a diputados locales, federales y alcaldes, y el lunes de la siguiente semana los primeros que verán humo blanco son los candidatos a legisladores federales… NO AUTOMEDICARSE insiste el infectologo Francisco Márquez Díaz, e hizo un atento llamado a la población a ser especialmente cuidadosos en torno a la enfermedad del COVID-19 y en todo caso la prescripción debe ser con base en información científica seria, publicado en revistas de alto impacto e instituciones que emiten opiniones con base en evidencia científica. De acuerdo con un documento de la propia asociación, dijo que se señala que en las diferentes guías científicas para el tratamiento del COVID-19, lo único que se indica prescribir son esteroides (cortisona) en enfermos que tienen oxigenación baja y el uso de anticoagulantes para disminuir el riesgo de trombosis en quienes tienen enfermedad grave por SARS-CoV-2 ya que ha demostrado disminuir la mortalidad; no está indicado en asintomáticos ni en enfermedad leve. No se recomienda el uso de Ivermectina, Hidroxicloroquina, Azitromicina, Lopinavir-Ritonavir y en cuanto al uso de plasma convaleciente, Remdesivir, Famotidina, Tocilizumab, Baricitinib y Bamlanivimab están limitados para uso por emergencia sanitaria por la Cofepris. “Las recomendaciones sin sustento científico crean una falsa expectativa, retrasan la atención intrahospitalaria y condicionan el aumento de las complicaciones”… DESPUES DE 35 AÑOS de servicio público en diversas dependencias del gobierno federal, Ignacio Villanueva Chávez, actual titular de la unidad de atención de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de servicios financieros (Condusef) ha decidido retirarse de su actual cargo a partir del día último del mes de enero…