A LA CABEZA DEL TOP 5 se ubica la gobernadora Tere Jiménez de las mandatarias mejor calificadas de acuerdo a la consulta de Mitofsky, en lo correspondiente de la encuesta de julio de 2023, con un 57% de aprobación, seguida de las gobernadoras de Quintana Roo, Tlaxcala, Chihuahua y Baja California… SIN TARJETA NO HAY TRASLADOS, la Coordinación General de Movilidad anunció que, a partir del 4 de septiembre, la Ruta 50 implementará el sistema de pago electrónico, una iniciativa que pretende mejorar la eficiencia del servicio que diariamente beneficia a 22 mil pasajeros, quienes harán importante derrama por concepto del plástico. El pago se efectuará a través de la Tarjeta Soluciones YoVoy, disponible en más de cien establecimientos comerciales y en las Terminales Oriente, Poniente y Sur. También se podrá adquirir en las oficinas de la Coordinación General de Movilidad y durante los eventos «Jueves de Bolsa de Trabajo» en el Palacio de Gobierno. Ricardo Serrano Rangel, titular de la Coordinación, destacó ventajas de esta transición, como la posibilidad de efectuar transbordos con un 50% de descuento durante los primeros 90 minutos tras abordar la primera unidad. Además, el sistema de pago electrónico facilitará el acceso a las unidades y suprimirá la necesidad de tener el cambio exacto para el pasaje… ENTUSIASTA se mostró Gloria Romo, de Sectur, en el arranque de las Fiestas de la Vendimia 2023. Dijo que las expectativas son positivas debido a la respuesta recibida en presentaciones anteriores y las ruedas de prensa en entidades de la región. Externó que la meta es posicionar este evento como un producto turístico integral, con conciertos y catas urbanas que por primera vez se llevan a cabo en Aguascalientes. Espera una reacción positiva de los locales, incluyendo experiencias como degustar pizzas de uva y disfrutar del turismo de vendimia en los barrios; no supo calcular cuánta gente asistirá pero confió en que será más que el año pasado… A TRABAJAR Y FORTALECER LAZOS fueron a la vinícola Santa Elena, de Pabellón de Arteaga, el alcalde Humberto Ambriz Delgadillo, Juan Pablo Gómez Diosdado y Leo Montañez, junto a los contralores de once municipios. Entrados en agenda brindaron, o no, más bien sólo destacaron la colaboración entre municipios para mejorar la gestión pública y mantener finanzas sanas con transparencia… QUEJAS Y MÁS QUEJAS contra los seguros reportó la CONDUSEF. Y es que 10 mil 844 usuarios se quejaron en portales electrónicos o en el Registro Único de Trámites por seguros de auto, 63%, 26% por seguros de vida y 11% por Gastos Médicos Mayores. Alrededor del 50% indicó falta de información clara sobre sus seguros de auto. Hasta junio 2023, GNP, Quálitas, Chubb, HDI Seguros, entre otros, acumularon 84% de reclamaciones en el ramo Auto, pero más reclamos no implican peor servicio. Se usó un «índice de reclamación» ponderado por millón de riesgos asegurados para comparar justamente. Por ejemplo, Quálitas tiene el 17% de reclamos pero un índice alto (344 reclamos/millón), quedando último en el ranking. La metodología promueve evaluación justa entre aseguradoras sin importar su tamaño o participación en el mercado… QUE CON TODO PUEDEN, aseguró la Secretaría de Seguridad Pública del Estado al iniciar el operativo de seguridad para “Vive las Vendimias 2023”, del 24 de agosto al 17 de septiembre. Elementos de la Policía Estatal, de las corporaciones municipales, del Ejército y de la Guardia Nacional incrementarán los recorridos tanto en las carreteras como en las inmediaciones de las casas vinícolas y viñedos que participan en el evento, ante el aumento de visitantes locales como de otras entidades, eso sí, sin descuidar la vigilancia en la ciudad ni en el resto de la entidad, aseguró Manuel Alonso, pues para eso está el apoyo de la tecnología del C5i, y se mantendrá especial atención a los principales puntos de acceso al estado… ajá… ES SEDE la Universidad Autónoma de Aguascalientes del taller en Microscopías Correlacionadas para las Ciencias Biológicas NANOMXCN 2023, primer evento académico realizado en la entidad en que estudiantes, científicos e investigadores de diferentes instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales e internacionales, se han dado cita para fortalecer sus conocimientos en técnicas avanzadas de microscopía óptica, las cuales se han convertido en estrategias versátiles dentro de la investigación biomédica. Es también una oportunidad para que la comunidad universitaria del área clínica tenga mayor incorporación en la investigación de ciencias básicas, pues es necesario robustecer las diferentes áreas del conocimiento en la investigación aplicada para generar nuevos tratamientos y alternativas médicas en beneficio de la sociedad, se destacó… PARA ESTACIONAMIENTOS HAY RASEROS DIFERENTES, dice el presidente de la Asociación Independiente de Estacionamientos Mauricio López Muñoz, y demandó la regulación de los «valet parking» expresando su preocupación acerca de la competencia desleal que enfrentan por parte de negocios del ramo que no cumplen con las regulaciones establecidas por las autoridades municipales y federales. Señaló que algunos establecimientos no respetan los precios establecidos y en ocasiones no los exhiben al público de manera clara. Estas prácticas no sólo afectan a los conductores, sino también a los estacionamientos que forman parte de la asociación, quienes pagan sus impuestos y cumplen con todas las regulaciones establecidas. Explicó que la mayoría de los estacionamientos asociados cuentan con una señalización informativa en la entrada, donde se detalla el precio, los horarios y otras características relevantes. Sin embargo, reconoció que se sienten desprotegidos en situaciones en las que ciertos estacionamientos operan al margen de la ley, lo que afecta negativamente a sus negocios…