Le llueve sobre mojado; explotó Julián Elizalde Peña, presidente del Colectivo SerGay en contra del legislador Enrique García López y lo acusó de burlarse de la comunidad LGBTTTIQ+, así como votar por iniciativas que van en contra de las personas de la diversidad.

Sin pena ni gloria para la comunidad de la diversidad se llevó a cabo en el Congreso del Estado un foro para hablar sobre la discriminación que han sufrido, a través de los años, sus integrantes en diferentes ámbitos.

FUE EN SEGUNDA VUELTA la designación de Clara Jiménez como consejera presidenta del IEE, comentó ayer el vocal ejecutivo del INE, Ignacio Ruelas Olvera al referir que antes el INE echó para atrás un primer proyecto de designación de otra mujer, donde hubo mano de los partidos políticos en la toma de esa decisión. Por esa razón se expidió una segunda propuesta por la Comisión de Vinculación del INE en donde había una terna de mujeres y una de ellas, Jiménez González, fue votada a favor por los 11 integrantes del Consejo General del INE… LE LLUEVE SOBRE MOJADO… explotó Julián Elizalde Peña, presidente del Colectivo SerGay en contra del legislador Enrique García López y lo acusó de burlarse de la comunidad LGBTTTIQ+, así como votar por iniciativas que van en contra de las personas de la diversidad. Pero no fue el único porque el activista también criticó el actuar de la diputada por el PRD San Juana Meléndez por presuntamente “simular” estar a favor de los grupos minoritarios, pero no acudir a la Comisión de Derechos Humanos en donde se votó la armonización del matrimonio igualitario. Julián Elizalde sostuvo que “ningún partido político ve por los intereses de la comunidad y sólo ven por el poder”. Comentó, que de no aprobarse el matrimonio igualitario, lo ganarán con sentencias como ya lo han hecho… NUEVOS ACTOS DE CRUELDAD animal denunciaron vecinos de Santa Mónica, luego de que trabajadores del campo de golf ubicado sobre la zona fueron observados golpeando con palos y bate de béisbol a decenas de ardillas; incluso los trabajadores llenaban con agua las madrigueras donde se refugiaban, ahogando a unas de ellas y otras más que, al salir asustadas, eran golpeadas hasta que finalmente morían, por lo que exigen a las autoridades correspondientes investigar lo sucedido y fincar responsabilidades hasta sus últimas consecuencias… así lo relataron… SIN PENA NI GLORIA para la comunidad de la diversidad se llevó a cabo en el Congreso del Estado un foro para hablar sobre la discriminación que han sufrido, a través de los años, sus integrantes en diferentes ámbitos, el cual fue organizado por la diputada Leslie Figueroa, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Dice el boletín informativo que, durante el foro, se informó sobre las distintas iniciativas que se han presentado en el Congreso del Estado a favor de la comunidad LGBTTTQ+, exhortando a los diputados a sumar esfuerzos y legislar a favor de todos los sectores; y si eso fue todo lo que pasó, pues la deuda con la diversidad sigue, un recuento de documentos no dictaminados y remembranzas de reportajes de hace 22 años, en nada resuelve las demandas de este sector de la población… FERIA DEL EMPLEO Juvenil llevará a cabo el gobierno de la ciudad, con el objetivo de brindar oportunidades al sector joven de la población. Sobre el tema, el director de Economía, Francisco Javier Sánchez López, comentó que esta Feria del Empleo contará con la presencia de diversas empresas interesadas en contratar jóvenes e impulsarlos en el mundo laboral. En esta ocasión se ofertarán alrededor de 2 mil vacantes de diversos rubros como ventas, seguridad, servicio administrativo, agroindustrial, hoteles, restaurantes, entre otros. Los interesados deberán acudir este próximo martes 30 de agosto al Palacio Municipal, en horario de 9:00 a 14:00 horas, presentando dos solicitudes de empleo ya elaboradas, identificación oficial y uso de cubrebocas… LUEGO DE SER OBLIGADO el diputado Enrique García a dar marcha atrás y retirar la iniciativa que pretendía regular las manifestaciones, políticos de oposición consideraron que fue lo mejor, pero debe marcar precedente para evitar madruguetes con legislaciones que atenten contra la libertad de expresión. La morenista Nora Ruvalcaba señaló que la iniciativa presentada por el panista GALO buscaba limitar el derecho de la sociedad civil para exigir cuentas a los gobiernos y representantes, así como alzar la voz contra cualquier señalamiento que sea considerado retrógrado para varios movimientos organizados. Agregó que lo anterior es un reflejo de cómo algunos diputados se conducen de manera autoritaria e inconstitucional… EN LA PRIMERA QUINCENA de agosto de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.42 % respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 8.62%. En la misma quincena de 2021, la inflación quincenal fue de ‑0.02 % y la anual, de 5.58%…EL ASESOR financiero, Gerardo Sánchez Herrera comentó al respecto que se trata de “la tasa más elevada para dicho periodo, desde 1998”, esto ocasionó que incrementaran los precios de productos de la canasta básica como la tortilla o la cebolla, así como la gasolina magna. También, las colegiaturas incrementaron en un 3.3% en comparación con el año anterior; Sánchez Herrera sostuvo que nuestro país continúa en desventaja en comparación con los Estados Unidos, en donde la economía ya empieza a ceder… SAN MIGUELITO, comunidad del municipio capital, es una de las más de 50 beneficiadas con el programa Salud y Bienestar Comunitario que el DIF estatal coordina para el empoderamiento de las familias rurales de la entidad. Ahí, se llevó a cabo la última entrega de apoyos a jefas de familia de esta localidad, quienes han recibido capacitación en Medicina Alternativa. Con este proyecto, más allá de llevar a las familias apoyos alimentarios e insumos para elevar las condiciones de vida en sus hogares, se busca brindar herramientas que enseñen a las personas el cuidado de su salud física y emocional, sus relaciones y su desarrollo personal. En el caso particular, luego de recibir entrenamiento por parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, a través del DIF Estatal en el tema de Medicina Alternativa y Tradicional, comienza a instalar su propio centro comunitario para brindar atención a casos particulares que muchas veces pueden ser atendidos con estas prácticas, previo a trasladarse al centro médico más cercano… DATOS ADICIONALES DEL INEGI para Aguascalientes sobre las Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares, detallan que en el 2021 se tuvieron 27 mil 180 consultas externas en el estado, donde el 47.2% fueron de especialidad, 25.2% general, 27.2% urgencias y 0.4% odontológica. Además, hubo 35 mil 021 egresos hospitalarios en 2021, con 34 mil 507 altas y 514 defunciones, y dentro de estas 46 por Covid-19…