AYER MIÉRCOLES estuvo en la Ciudad de México la gobernadora, Tere Jiménez Esquivel, para acudir al programa televisivo Hoy, donde platicó con Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza de las actividades que se llevan a cabo en la Feria Nacional de San Marcos 2024… MIENTRAS QUE HOY, la ciudad de Aguascalientes se viste de solemnidad y gratitud para recordar a uno de sus hijos más ilustres: Jesús Terán Peredo, en su 158 aniversario luctuoso. Este destacado político, poeta y periodista, cuyo legado aún perdura en las páginas de la historia y en el corazón de quienes aman esta tierra, será honrado en un emotivo homenaje organizado por la Asociación «Amigos de Jesús Terán». La «Rotonda de los hombres ilustres» en el Panteón de la Salud será el escenario de este tributo, donde descansan los restos mortales de Terán Peredo. Más que una mera conmemoración, este acto simboliza el reconocimiento a la vida y obra de un hombre que dedicó su existencia al servicio de su comunidad y a la defensa de sus ideales. Jesús Terán Peredo no solo fue un político destacado, sino también un ferviente defensor de la libertad de expresión y un incansable promotor de la cultura y las artes. Su pluma ágil y su compromiso con la verdad lo convirtieron en una figura emblemática del periodismo en Aguascalientes y en todo México… EN EL DISCURSO DE LA HIPOCRESÍA política se ha posicionado con ímpetu el tema de la violencia contra candidatos a puestos de elección popular, aunque al final de cuentas, desde los partidos políticos las demandas de justicia ante los homicidios de aspirantes y postulados queda al olvido, al paso del tiempo. En el mejor de los casos los toman como bandera caudillista, y el más claro ejemplo lo tenemos en personajes como Manuel Clouthier “Maquio”, cuyas circunstancias de su muerte en un accidente quedaron en tela de juicio, colocándole como un “mártir” de la democracia. El magnicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional en las elecciones de 1994, resulta un claro ejemplo en el que las investigaciones y conclusiones del caso dejaron sinsabores y una cicatriz al pueblo de México, que aún a 30 años del hecho mantiene un velo de misterio. Sin embargo, se asumió como el último héroe de la justicia social, al que se le rinde homenaje año con año. Lo cierto, es que, en la actualidad, los brigadistas de los candidatos son lanzados a sectores complejos de la capital y otros municipios para hacer promoción de los candidatos a la presidencia, los puestos federales, alcaldía y diputaciones locales por igual, en sectores donde francamente ni los policías tienen la osadía de entrar solos. La situación en municipios del interior en comunidades rurales también resulta un reto para los brigadistas, quienes finalmente se exponen como soldados de infantería, a las inclemencias del clima, así como a los peligros de las que pueden presentarse, que van desde mentadas, corretizas, y en casos más graves, agresiones físicas… SOBRE EL MISMO TEMA de la seguridad de los candidatos en el contexto político actual de Aguascalientes habló César Medina Cervantes, candidato a alcalde de Jesús María por la coalición «Fuerza y Corazón por México», integrada por el PAN, PRI y PRD, especialmente después de los incidentes ocurridos con algunos representantes de Morena en la región; ante esta inquietud, se cuestionó a Medina Cervantes sobre si la coalición había solicitado seguridad debido a posibles amenazas recibidas. El candidato aseguró que, a diferencia de otros partidos políticos, la coalición «Fuerza y Corazón por México» no ha requerido el respaldo de seguridad, expresando confianza en la tranquilidad y paz que se vive en Aguascalientes. Afirmó que, si bien se está al tanto de la situación nacional y los desafíos que enfrentan otros estados, en Aguascalientes se garantiza un ambiente propicio para el desarrollo del proceso electoral… PREOCUPADO TAMBIÉN está el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Kendor Macías Martínez, respecto a la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar, ante las implicaciones que esta medida puede tener para los mexicanos, especialmente aquellos que han dedicado décadas de trabajo duro para asegurar un futuro digno para sí mismos y sus familias. Macías Martínez expresó su desaprobación por lo que considera un acto de «robo» por parte de los diputados de Morena, quienes, según él, han aprobado el uso de las Afores no reclamadas de los mexicanos mayores de 70 años que residen en el extranjero. Esta acción, según el presidente del PRI Estatal, constituye una confiscación de los ahorros ganados con esfuerzo a lo largo de toda una vida laboral. En respuesta, anunció que el PRI ha puesto en marcha un programa para brindar asesoramiento y apoyo a los trabajadores y trabajadoras, migrantes y viudas que deseen recuperar sus ahorros de las Afores. Kendor Macías anunció la puesta en marcha de dos números telefónicos con WhatsApp, el 5549961914 y el 5562964848, así como un correo electrónico dedicados a este fin, donde se proporcionarán orientaciones específicas sobre los pasos a seguir para solicitar la devolución de los fondos… ALERTA EL IMSS en Aguascalientes sobre los riesgos de un alto consumo de alcohol durante la temporada ferial, instando a la población a no exceder dos bebidas diarias. El Dr. Víctor Iván García Godínez señala que la ingesta excesiva, especialmente frecuente en esta época, puede llevar a problemas graves de salud y aumentar los accidentes viales. Por ello recomienda cuidar la calidad del sueño y mantener un sistema inmunológico saludable para contrarrestar los efectos del alcohol…. En caso de ingesta, no tomar más de dos raciones de alcohol por día alternándolas con un vaso de agua, siempre acompañadas de alimentos. Seis cervezas o cuatro tequilas disminuyen los reflejos pupilares, los movimientos y el lenguaje hasta en un 90%, exponiendo a la persona a sufrir accidentes. Además, el 60% de las personas que acuden a consulta reportan que en temporada ferial toman todos los días un promedio de cuatro litros de cerveza o hasta seis bebidas preparadas, por lo que explicó que hígado, riñón e intestinos sufren daños que pueden ser irreversibles….