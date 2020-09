Las malas lenguas, dicen que Gustavo Granados y Gabriel Arellano, ambos expriistas, tienen la intención de integrarse al Movimiento Ciudadano, a ver si logran hacer resurgir el partido naranja.

HOY, A LAS 8:30 HORAS, se desarrollará una jornada más del ejercicio de rendición de cuentas del gobernador Martín Orozco y como parte del IV Informe en materia de seguridad y justicia, se darán pormenores de los avances de estos rubros, en las instalaciones del C5… LAS MALAS LENGUAS, dicen que Gustavo Granados y Gabriel Arellano, ambos expriistas, tienen la intención de integrarse al Movimiento Ciudadano, a ver si logran hacer resurgir el partido naranja… ALGO OCURRE con el personal de apoyo a los magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Aguascalientes, particularmente con quienes les auxilian en las áreas de comunicación, redes sociales o informática, pues ahora que las sesiones que celebran son virtuales, no han podido ser públicas ni instantáneas, dado que las fallas son recurrentes. Por lo general tiene que ver con la emisión del audio, siempre falla y cuando logra escucharse, es muy bajo el volumen, de manera que es difícil saber qué tratan en el transcurso de la reunión… HAY NUEVA COORDINADORA del Grupo Parlamentario Mixto del PVEM-PES-PNA desde el pasado 15 de septiembre; se trata de la diputada Karina Banda Iglesias según se informó ayer, en sesión del Congreso, en el apartado de asuntos en cartera por parte de la mesa directiva y a través de un oficio… Griselda González Morales, titular de la CMOV, recibió a directivos de la empresa KABAT, que instala los equipos de seguridad; al cierre de agosto se han instalado 181 equipos, en las unidades de transporte público urbano en su modalidad colectiva, que es de 439. Se instalan cámaras enlazadas al C5 y serán monitoreadas y georreferenciadas en tiempo real; permitirán conocer las frecuencias, recorridos, así como algún incidente en donde se requiera del apoyo de las corporaciones policiacas. También se colocan botones de pánico tanto para el operador como al usuario, los cuales al ser accionados se generará un evento y a través de las cámaras monitoreadas por el C5, se podrá buscar el historial de investigación respecto a un altercado. Paralelamente se instala un sistema de recaudo en las unidades, es decir, estructuras conformadas por tecnología con tarjetas de prepago y para pago con cambio exacto, así como sensores en las puertas para identificación de ingreso y salida de usuarios… SE TRIPLICÓ en menos de un mes el número de empresas y comercios registrados e interesados en ofrecer sus productos y servicios en línea a la sociedad de Aguascalientes a través de la plataforma para ventas comerciales EME.tienda puesta en operación a principios de septiembre por parte de la alcaldesa Tere Jiménez Esquivel… LA INFLACIÓN en la primera quincena de septiembre anualizada se ubicó en 4.10% en México, de acuerdo a información dada a conocer por el INEGI, porcentaje que se sale del objetivo marcado por el Banco de México, comentó el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera. En ese sentido dijo que la inflación subyacente se ubica en 3.99% a tasa anual ocasionado por un aumento de precios en las mercancías en 5.36% mientras que los servicios mostraron un aumento de 2.50%. Por lo que respecta a la inflación no subyacente, comentó que ésta se ubicó en 4.44% anual, esto debido a que los productos agropecuarios mostraron una tasa de aumento de 8.39%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno subieron precios en 1.53%. Ante este panorama, explicó que el Banco de México disminuyó las tasas de interés en un cuarto de punto para quedar en 4.25%, como una medida para evitar una espiral inflacionaria, para anclar y que no se dispare más la inflación en el país… ANTE EL INMINENTE ARRANQUE del proceso electoral los chapulines electorales comenzarán a verse en próximas semanas, sólo que el acomodo de piezas comienza a darse, de ahí que quienes tenían una lucha con Morena desde el triunfo del presidente López Obrador, y han visto desorden en el movimiento, pues no hay liderazgo, no se integra una buena estructura y parece que no hay para cuándo se pueda tener estabilidad política, al menos en Aguascalientes, hay quienes de este partido se irán al Partido del Trabajo como opción “de izquierda” en busca al menos de una diputación, confiados en que podrían tener el triunfo, sabedores que dicho partido es muy probable que busque una alianza, la natural sería por Morena, de ahí que sería el boomerang, con la diferencia de que podrían ceder espacio por la vía plurinominal al del Trabajo, si es que el partido del Presidente logra remontar en la confianza de la ciudadanía…

APOYO URGENTE solicitaron 18 vecinos que con sus familias viven en la calle Uruguay, entre Quinta Avenida y la calle Chile y acudieron a El Heraldo para solicitar el apoyo urgente de VEOLIA a fin de que les surta mediante el servicio de pipas el vital liquido, ya que desde hace una semana no les han llevado y es urgente porque los aljibes han quedado vacíos y preguntan las razones por las cuales no llega el agua por las tuberías tradicionales y por esa razón desde hace tres meses, la concesionaria les ha surtido mediante las pipas, pero ahora se han retrasado y no les responden sus llamados telefónicos…así lo dijeron… LA NIÑA NO TARDA EN LLEGAR; de acuerdo al director de la Comisión Nacional del Agua, Luis Gabriel Valdivia Martínez, se prevén condiciones climática del fenómeno conocido como La Niña durante el otoño-invierno 2020-2021 por lo que para lo que resta de la temporada se prevé que la formación de ciclones se mantenga activa y se pronostican lluvias por debajo del promedio en regiones del norte hasta el centro de México. También se estiman altas probabilidades de que La Niña persista durante el invierno 2020-2021 en el hemisferio norte, pues durante agosto de 2020 la temperatura superficial del Océano Pacífico ecuatorial fue menor al promedio, lo cual es un indicador de la fase fría de dicho fenómeno climático, además de que los pronósticos señalan que ese nivel de temperaturas se prolongará durante las próximas semanas… IMPACTÓ ayer el deceso del propietario de La Mestiza y El Rincón Maya, ambos de gran tradición en Aguascalientes, don Jesús Alatorre Barajas al no vencer el Covid-19. Hombre de trabajo y visión atendía personalmente a clientes y amigos, con generosidad, así se le recordará. QEPD…