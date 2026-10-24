Roberto Díaz Ruiz, presidente de Canacar en Aguascalientes, aclaró que el paro anunciado no contempla bloqueos carreteros, pues la intención es protestar sin hacerle la vida de cuadritos a la ciudadanía…

EL RELOJ ELECTORAL ya comenzó su cuenta regresiva y en el IEE nadie quiere que los partidos se hagan los desentendidos. El Consejo General ajustó la Agenda Electoral y puso el 20 de noviembre como fecha límite para informar cómo elegirán a sus precandidatos. Para las candidaturas comunes también habrá calendario: el 5 de diciembre vence el plazo para la gubernatura y el Ayuntamiento capitalino; el 15, para diputaciones y municipios con 40 mil habitantes o más; y el 25, para los más pequeños. Así que los partidos tendrán que apurar sus negociaciones, porque Santa Claus podría llegar antes que los acuerdos y, esta vez, el árbitro no regalará tiempo extra… COMO NO HAY SESIÓN electoral completa sin su buena dosis de polémica, el representante de Morena, Gilberto Carlos Ornelas, puso el dedo en la llaga al cuestionar que el IEE desechara la denuncia contra el coordinador de gabinete, José Juan Sánchez Barba, sin haber investigado lo suficiente, a su juicio. El asunto tiene sabor a Feria, pues el funcionario fue señalado por presuntamente aprovechar la entrega de boletos para espectáculos, a través de redes sociales, con fines de promoción personal. Total, que los boletos ya se repartieron y la Feria terminó, pero la discusión política sigue dando función… Y MIENTRAS UNOS CUESTIONAN las decisiones del árbitro electoral, otros comienzan a mover sus piezas rumbo a 2027. Tal es el caso de Rocío Reyes Gaytán, quien pasó de las aguas nacionales a las aguas políticas, al dejar la dirección de Conagua en Aguascalientes para lanzarse al ruedo electoral y registrarse como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Francisco de los Romo. Dice que vuelve a sus raíces, con experiencia, convicciones firmes y mucho orgullo por su tierra. Agradeció a quienes la han acompañado y aseguró que su compromiso con el municipio sigue intacto. Mientras se aclara si sus aspiraciones llegan a buen puerto, alguien debe mantener el barco a flote en Conagua. Por lo pronto, Alejandra de la Cruz, subdirectora de Administración del Agua, quedó como encargada de despacho. Habrá que ver cómo navegan ambas… PERO NO SÓLO EN LA POLÍTICA hay movimientos; el sector transportista también prepara los suyos, aunque por motivos muy distintos. Y es que los transportistas están dispuestos a pisar el freno, pero sin atravesarse en el camino de nadie. Roberto Díaz Ruiz, presidente de Canacar en Aguascalientes, aclaró que el paro anunciado no contempla bloqueos carreteros, pues la intención es protestar sin hacerle la vida de cuadritos a la ciudadanía. Así, los tráileres permanecerán en patios o zonas de carga, mientras que los operadores seguirán cobrando normalmente, aunque sus unidades estén estacionadas. Eso sí, Díaz Ruiz dejó claro que los transportistas de Aguascalientes no tienen cuentas pendientes con las autoridades municipales, estatales ni federales, sino que harán causa común con sus colegas del resto del país. El motivo del disgusto es la propuesta federal de reducir los estímulos fiscales por el pago de casetas. Así que habrá freno de mano, pero no cierre de caminos… DEL COSTO DE MOVER mercancías pasamos a otro asunto fundamental para la industria: la disponibilidad de energía. Y es que, para que a la actividad productiva no se le vaya la luz, el senador panista Juan Antonio Martín del Campo se reunió con Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad, a quien pidió que la paraestatal cumpla con los proyectos de inversión comprometidos en Aguascalientes y amplíe la infraestructura eléctrica. El legislador advirtió que la industria necesita suficiente energía para mantener sus operaciones, atraer nuevas empresas y generar empleos. También insistió en dar seguimiento a los compromisos pendientes, porque de poco sirve presumir crecimiento económico si no hay electricidad para sostenerlo. Ahora falta ver si la CFE conecta las inversiones prometidas o si los proyectos siguen esperando turno para que alguien accione el interruptor y, por fin, encienda las obras… Y HABLANDO DE FORTALECER capacidades, el Colegio de Psicólogos de Aguascalientes también quiere poner orden en casa. Su presidenta, Alejandra Sandoval Maciel, busca formalizar la vinculación con el Instituto de Educación de Aguascalientes para impulsar la capacitación continua, la profesionalización y el ejercicio ético de la psicología. Para ello, se reunió con el secretario de Salud, Rubén Galaviz, y el director del IEA, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, con quienes abordó mecanismos de colaboración y el registro del Colegio ante la autoridad educativa. La intención es sumar esfuerzos, mejorar la preparación especializada y responder a las necesidades de la población. Porque, tratándose de salud mental, más vale tener profesionales bien preparados que andar improvisando diagnósticos de sobremesa entre café, consejos y buenas intenciones…