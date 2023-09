Todo parece ser camaradería y “buen clic” entre gobernadora y alcalde capitalino…

El dirigente saliente Raúl González Alonso sesionó haciendo frente a las tensiones y discusiones de los integrantes de este club de cara a lo que será el proceso electoral…

LA TENSIÓN, la distancia y hasta las malas vibras entre los mandamases de los dos palacios, ha sido un fenómeno recurrente en la historia política de la entidad, sobre todo en las últimas décadas. Pero de eso, ahora no hay nada. Todo parece ser camaradería y “buen clic” entre gobernadora y alcalde capitalino… Y ES QUE la gobernadora Tere Jiménez acompañó al alcalde Leo Montañez en la inauguración de la cancha deportiva de futbol en el Parque Azul de la colonia Insurgentes. En los últimos meses la presencia de la mandataria en los actos de alto calado del Gobierno de la capital ya es algo recurrente… AL HACER USO DE LA PALABRA, Jiménez expresó su firme apoyo al edil capitalino, afirmando que está dispuesta a colaborar en todo lo que sea necesario para el beneficio del Municipio. Sus palabras resaltaron la importancia de trabajar en conjunto para abordar los “desafíos y las oportunidades” que se presentan en la región… UNO DE LOS ANUNCIOS más destacados durante el evento fue el compromiso de continuar apoyando a los jóvenes deportistas a través de la entrega de uniformes gratuitos a aquellos que participen en la Copa Aguascalientes. Esta medida busca fomentar la participación en actividades deportivas y promover un estilo de vida activo entre la juventud del municipio… FINALMENTE, la gobernadora reiteró su apoyo incondicional al alcalde en todas las decisiones que tome en beneficio de la entidad… DONDE LA CONCORDIA está a prueba es en el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, donde el dirigente saliente Raúl González Alonso sesionó haciendo frente a las tensiones y discusiones de los integrantes de este club de cara a lo que será el proceso electoral de renovación del consejo directivo… EN ESTE DIÁLOGO se estableció el cumplimiento de los criterios para la apertura de registro de candidaturas, en las que se plantean cuatro perfiles, aunque pareciera que en realidad se ha conformado un grupo afín en torno a Erika Muñoz, presidenta de MEMAC, que estaría siendo acompañada por Lupita González Madrigal de ACOCEN, e Ignacio Jiménez Armas del Colegio de Arquitectos, como candidatos coaligados, para hacer frente a Paty Muñoz de León como carta fuerte de Coparmex… ALGUNOS DE LOS INTEGRANTES salieron con caras desencajadas, mientras que el dirigente de la Canaco Aguascalientes, Miguel Ángel Breceda, expresó su molestia sobre el manejo de los recursos económicos, al considerar que en esta gestión era necesario que se tuvieran ingresos adicionales y no pasivos, como muestra de que se requiere un manejo eficiente del organismo… SE TIENE LA SENSACIÓN de que la bandera de la unidad en el seno del organismo empresarial tiende a debilitarse, ante el claro intervencionismo de cámaras empresariales como CMIC y Canacar, apuntalando la principal propuesta de Erika Muñoz para reunificar a las cámaras empresariales… POR AHORA, estas diferencias se están procesando para llegar al día de la elección, y se verá en las próximas semanas si una lucha aguanta las tentaciones de quienes puedan buscar influir en el organismo y la contienda termine dejando mal sabor de boca… BUEN SABOR DE BOCA es el que dejó la Ruta del Vino de este año al alcalde de Pabellón de Arteaga, Humberto Ambriz Delgadillo, quien consideró como positivas las actividades se realizaron en su municipio, tanto el concierto de Alejandra Guzmán como el de Flans y Pandora en San Luis de Letras y en bodegas en Santa Elena, además de otras actividades como las que tuvieron lugar en Hacienda Garabato… EL PRESIDENTE MUNICIPAL consideró que, al final de cuentas, la derrama económica no sólo fue para los dueños de los viñedos, sino también para la gente que ahí trabaja y ese dinero se queda en Pabellón de Arteaga… “ESTAMOS MUY CONTENTOS con los resultados, el día de Hacienda de Letras nos reportaron que había 12 mil personas (…) esperemos que el próximo año sea mucho más exitoso y no solamente eso, sino que esta derrama económica que se generó sea de un mes, sea de manera permanente y para eso estamos trabajando ahora con las seis vinícolas en Pabellón de Arteaga”, expresó Ambriz…