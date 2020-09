Tomarán las calles de la ciudad capital el próximo lunes 28 de septiembre integrantes de la Comunidad Feminista de Aguascalientes, para expresarse a favor de la despenalización del aborto en el Estado.

HOY, A LAS 20:00 HORAS, como parte de su IV Informe de Actividades, el gobernador Martín Orozco dará pormenores del sector económico en Flex LTD, empresa sede del evento, ubicada en el bulevar a Zacatecas. También este jueves, pero a las 10:00 horas se transmitirá la sesión Plenaria del Congreso, y se espera el desahogo de buena parte de los dictámenes que siguen en la “congeladora”; hay los que datan de legislaturas anteriores… JUICIO POLÍTICO CONTRA TERE Jiménez demandarán los morenos; y es que en un capítulo más de la novela no escrita por MORENA, algunos de sus integrantes salieron a “declarar” que hicieron una evaluación y análisis del trabajo en el Municipio capitalino y acusan de todo a la alcaldesa: desde comprar patrullas supuestamente a sobreprecio, hasta colocar espectaculares con anuncios de obras realizadas “en plena pandemia”. Lo que no analizaron, es que en eso de las patrullas uno de los presuntos involucrados es el experto en seguridad nacional, Federico Ávila, hasta ahora el aspirante a candidato por la alcaldía, -otra vez-, mejor posicionado de MORENA, quizá porque es el único. Se les preguntó si también solicitarían investigación del empresario que presume estar muy bien parado con AMLO, y después de carraspear, los promoventes del juicio, comentaron que lo invitarían, pero no aclararon ¿a qué? Gilberto Gutiérrez Lara, consejero nacional, Abel Hernández Palos, militante y Eloy Ruiz Camarillo, representante ante el IEE, comentaron que buscarían el apoyo de diputados de MORENA en SLP, porque allá tienen los amigos. La pregunta es, ¿por qué a los diputados de aquí no les pedirán el apoyo?, Hay un par de respuestas: la primera es que a excepción de Cuauhtémoc Cardona, los otros no son militantes de MORENA, sino que llegaron a la curul como candidatos ciudadanos y la otra, pues que al menos 2 de los legisladores tienen comprometido su apoyo a la alcaldesa, que no ha ocultado su aspiración rumbo al 2022… SEGÚN LO DICHO EN “LA MAÑANERA” de este miércoles por el presidente López Obrador, como a finales de octubre se tendrán que ir los aspirantes a puestos de elección popular que son parte del gobierno federal, seguro es que pronto podremos ver a algunos ya sin cargo, con reacomodos en las dependencias. Quizá a eso se debió el informe presentado por el súper delegado Aldo Ruiz el lunes pasado, en un acto al que se hizo acompañar por varios delegados más. Aunque asegura que no tiene intenciones, las apuestas por lo que dice su corazoncito ya corren, al igual que con otros que están ansiosos porque se llegue el periodo de precampaña, para salir a la luz con sus intenciones… FAMILIARES DE MAGDALENA, la menor que fue atacada y muerta por un joven de 15 años el pasado 16 de enero en la comunidad de San Miguelito en Jesús María, protestaron ayer en el marco de la audiencia efectuada en las instalaciones del Juzgado para el Sistema de Justicia para Adolescentes en aquel municipio, donde se sigue proceso penal al victimario. La exigencia de justicia fue el clamor, y una sanción ejemplar para el feminicida… TOMARÁN LAS CALLES de la ciudad capital el próximo lunes 28 de septiembre integrantes de la Comunidad Feminista de Aguascalientes, según dieron a conocer a través de redes sociales. Lo harán para expresarse a favor de la despenalización del aborto en el Estado; la marcha será a partir de las 20 horas y el punto de partida será la FGE sobre Héroe de Nacozari para continuar por la calle Madero hasta llegar a la Exedra. Eso sí, dejaron en claro que no quieren hombres, solo mujeres, mujeres trans y personas gestantes, todas usando cubrebocas, gel antibacterial y respetando la sana distancia… POR LA CALLE DE LA AMARGURA andan los propietarios de antros señalados por encargarse de uno de los giros menos responsables en eso de guardar la sana distancia entre los clientes que acuden a tener un rato de distracción, esparcimiento y diversión. Aseguran los dueños de antros que han hecho todo lo posible por cumplir los protocolos, pero hay ocasiones que tienen que enfrentar a los parroquianos que no respetan; lo peor es que ante el riesgo latente de que vuelvan a ser cerrados estos lugares, las restricciones serán mayores y la exigencia a los consumidores es que respeten las indicaciones sanitarias… POLARIZADAS OPINIONES hay entre padres de familia de varios colegios particulares frente al tema del posible regreso de los estudiantes a las aulas, como se asegura, ya lo han hecho unos cuantos de estos, con la anuencia de los paterfamilias. Hay directivos de escuelas privadas que ni siquiera han planteado esa posibilidad, porque de antemano saben la división que enfrentarán, pues hay papás que ya quieren a sus hijos de regreso a sus salones, pero otros desean que la pandemia decaiga y tener un poco más de seguridad que los contagios no se darán en las escuelas. Algunas voces sugieren esperar a febrero o marzo, una vez que haya pasado la temporada más fría y por ende, con menos margen de confusión con otras enfermedades virales, entre otras la influenza… DESPUÉS DE MÁS DE 30 AÑOS de vida laboral, concluye su ciclo en el servicio público, Julieta Gutiérrez Acevedo; en la última etapa se desempeñó en el departamento de síntesis y monitoreo de la oficina de Comunicación Social del INEGI. Vaya para ella un reconocimiento por el buen trato que siempre dio a los representantes de los medios de comunicación, lo que es raro en esa Institución, donde a los reporteros locales nos ubican de segunda; los consentidos son los de Ciudad de México, las “vacas sagradas”… EL INEGI INFORMÓ que las Empresas Comerciales al por Mayor, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios registraron un incremento de 4.5% en julio de este año con relación al mes inmediato anterior, en tanto que el personal ocupado total descendió 0.2% y las remuneraciones medias reales pagadas retrocedieron en 0.3% a tasa mensual. En las Empresas Comerciales al por Menor los ingresos reales por suministro de bienes y servicios crecieron 5.5%, el personal ocupado total fue superior en 1.3% y las remuneraciones medias reales en 0.2% durante el séptimo mes de 2020, respecto al mes precedente… SOBRE LA ENCUESTA Mensual de Servicios, que considera 102 conjuntos de actividades económicas relacionadas con los Servicios Privados no Financieros, durante julio de 2020 los Ingresos Totales reales por Suministro de Bienes y Servicios Privados no Financieros aumentaron 4.9% y las Remuneraciones Totales reales se incrementaron 0.8%, mientras que el Personal Ocupado Total disminuyó 0.4% y los Gastos Totales reales por Consumo de Bienes y Servicios se redujeron 1.3%, respecto al mes inmediato anterior…