QUE VIENEN DE FUERA las armas que tantos aguascalentenses portan últimamente, dijo el secretario de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez Mendoza, razón por la cual ya intensifica los trabajos de inteligencia y la coordinación con las corporaciones federal, militar, estatal y municipal, a fin de lograr mejores resultados para combatir este tipo de delitos. Asimismo, consideró necesario que la Secretaría de la Defensa Nacional regrese a Aguascalientes para aplicar el programa de canje de armas por un artículo, y ojalá éste se cristalice para el ejercicio 2023, ya que se debe recordar que funcionó muy bien cuando se aplicó en años anteriores, porque muchas personas entregaron sus armas… CON PASO FIRME, no muy veloz, para que cumpla promesas, propuestas y proyectos, recomendó el Obispo de la Diócesis, Juan Espinoza Jiménez, trabajar con la gobernadora Tere Jiménez. Aprovechó y llamó a su gabinete a colaborar con fidelidad, constancia, perseverancia, honestidad y buscando el bien común del estado, dejando a un lado sus intereses personales o su visión individualista. De pasada, recordó que la mandataria debe convivir con todas las fuerzas de la sociedad, empresarios, universitarios, partidos políticos, “ser universal, que implica entrar en diálogo con todos los sectores, incluida la presencia de las iglesias”… LA LISTA DE ESPERA en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Aguascalientes, que actualmente cuenta con 300 pacientes, podría abatirse de manera significativa si el Gobierno Federal concreta el anuncio hecho respecto a un apoyo importante para atender a más personas con discapacidad, comentó su director Eduardo Gama Abuasale. Explicó que en ese caso se podrán sumar 175 personas más y de esta manera se tendrá una lista de 1,225 atendidos por el Teletón en Aguascalientes. “Una parte de la lista de espera se verá beneficiada, sobre todo, en la parte del trastorno del espectro autista y de la parte de los niños pequeños de estimulación temprana que si no tienen la atención pronta pueden tener un retraso psicomotor o un daño neurológico un poco más severo. Comentó que las personas que están en lista de espera generalmente no tienen mucho tiempo en dicha situación, dado que dependiendo del tipo de discapacidad, muchos pueden pasar desde semanas hasta días, según sea el caso… EN UNA CHUNGA han convertido los priistas la renovación de su dirigencia estatal. Se supone que hoy informarán del tema, pero es más lo que se filtra que lo que se informa y, en tanto, en una reunión encabezada por Carlos Peña Badillo, la secretaria general Leslie Atilano Tapia y Jorge Meade, representante del Comité Ejecutivo Nacional, se sentaron para juntos encontrar la punta de la madeja y dar continuación a los trabajos del famoso relevo. La primera de estas reuniones fue con los secretarios y dirigentes de sectores y organizaciones, y se contó con la presencia de ex presidentes del partido… ahí la llevan, pues… YA CAYÓ EL PRIMERO y el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, informó que ya se registró una detención de una persona implicada en fraudes con trámites notariales y se trabaja en ubicar a quienes implementan diferentes estrategias para obtener dinero mediante engaños, luego de que el Colegio de Notarios alertara sobre estas prácticas. Reconoció que este tipo de fraudes son difíciles de investigar porque no todos los asuntos son denunciados, y se ha reforzado la comunicación con los notarios para alertar de cualquier reporte en los que se detecte algún intento de extorsión o estafa vinculada a asuntos notariales. Detalló que la Fiscalía cumplimentó una orden de aprehensión la semana pasada en contra de una persona que se habría ostentado como titular de un cargo público sin serlo, con la finalidad de pedir dinero a interesados en algún trámite… YA LLEGARON y la encargada de despacho de la Secretaría de Bienestar, Silvia Licón Dávila, dio a conocer que en coordinación con la Brigada Correcaminos se invita a padres y tutores a llevar a sus pequeños de 5 a 11 años a recibir la primera o segunda dosis del biológico pediátrico de Pfizer contra el COVID-19 para este martes 25 de octubre, jornada dirigida para aquellos niños en rezago. Para esta Jornada, el horario será de 8:00 a 16:00 horas o hasta agotar las dosis disponibles, con única sede en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en su acceso por avenida Guadalupe González. Se recomienda que vayan bien dormidos y desayunados, con ropa cómoda. Se les recuerda que únicamente se permitirá el acceso a un adulto acompañando a cada menor y antes deberán entrar a la página web mivacuna.salud.gob.mx, descargar, imprimir y llenar su Expediente de Vacunación para presentarlo junto a su CURP… CLIMA. Para este lunes, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos dispersos sobre el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país. Para Aguascalientes, se prevé un cielo parcialmente nublado, vientos del suroeste de 10 a 15 km/h, una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 9°C… TRAS UN INVOLUNTARIO ERROR, queremos cerrar esta columna ofreciendo una disculpa a nuestros lectores y de manera especial a quienes el sábado recibieron de manos del alcalde Leonardo Montañez, galardones que los distinguen. Y es que en una confusión que pudiéramos clasificar como “traspapeleo digital” publicamos los nombres y reconocimientos de quienes obtuvieron esta presea el año pasado. Apelando a su comprensión, a continuación damos cuenta de quienes, de manera más que merecida, recibieron el homenaje que la autoridad municipal rinde a sus hijos nacidos o avecindados en nuestra tierra… POR TODA UNA VIDA dedicada a la ejecución, promoción y difusión de la danza “matlachín” y por mantener viva esta ancestral expresión artística fue reconocido como “Ciudadano Distinguido” Juan Andrade Salas. También recibió reconocimiento Ricardo Veloz Cuéllar, clérigo formador en filosofía e integrante del Consejo Superior de la Universidad Pontificia de México, a quien se le reconocen sus acciones en pro de nuestra comunidad. Por su desempeño como estudiante de excelencia fue distinguido también Ismael de Jesús Loera Laris. El galardón “Hijo Adoptivo” quedó en manos de Gerónimo Aguayo Leytte, galeno que, entre otras responsabilidades, estuvo al frente del Hospital Hidalgo y encabeza distintos proyectos filantrópicos en materia de salud. Por su trabajo a favor de las mujeres aguascalentenses y sus labores de empoderamiento y activismo a favor de aquellas que sufren de violencia, se otorgó el reconocimiento de “Hija Adoptiva” a Mylenna del Carmen López Castro. Embajador del folclor de nuestra tierra en el terreno de la danza sobre escenarios de todo el país, Jorge Alfredo Rodríguez Flores fue premiado como “Hijo Predilecto”, mientras que el reconocimiento “Benefactor de la Ciudad” fue otorgado a José Guadalupe López Valdivia. El antes referido es empresario y coordinador de asociaciones que difunden el conocimiento en Aguascalientes…