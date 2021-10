Que les pregunten a los hermanos Guel, a quienes les cayó como anillo al dedo que la diputada Verónica Romo haya quedado en la lista de plurinominales…

NO CABE DUDA que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor… a buscarle por otro lado…. HAY POLÍTICOS que no saben vivir fuera del presupuesto, pues aunque tengan una profesión, cursada en universidades de prestigio, resulta que optan por seguir a la sombra del servicio público a como dé lugar… ESTA TRADICIÓN es defendida por estos personajes con uñas y dientes, incluso cuando el tiempo de su encargo quedó en el pasado y nadie los haya llamado “para servir a la patria”… EN ALGUNOS CASOS, no es necesario ser convocados por persona alguna. ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema?… SI NO, QUE LES PREGUNTEN a los hermanos Guel, a quienes les cayó como anillo al dedo que la diputada Verónica Romo haya quedado en la lista de plurinominales… DE HECHO, ella es actualmente la única diputada priista en el Congreso del Estado. El asunto es que, para pronto, su esposo, Francisco Guel Saldívar, se apuntó para ser el asesor principal de la diputación, pues no sólo es abogado de profesión y político de vocación… ASÍ LAS COSAS, su compromiso con su esposa es encargarse de hacer las iniciativas, tratar el tema jurídico y elaborar puntos de acuerdo… DE ESA FORMA, el experto podrá ser un diputado tras la curul… LE SIGUE la ex candidata a alcaldesa de esta capital, que le dio el tercer sitio al PRI en las pasadas elecciones, Norma Guel, que también fue “invitada” a ser parte del área de asesores de su cuñada… TODO PARECE INDICAR –según radio pasillo- que Norma quedará al frente de la gestión social de la diputada. A falta de pan, tortillas y desde esa posición cumplirá de alguna manera su ilusión de ser la plurinominal que tanto deseó y que por ley no se le permitió… HEMOS DICHO hasta el cansancio que en la política las casualidades no existen. En este caso, la encomienda -que al parecer quedará en manos de Norma- tiene que ver, además de las relaciones públicas, con su experiencia, no sólo porque recién dejó de ser diputada federal, sino porque ya antes fungió como diputada local y fue precisamente titular de la Comisión de Administración. Tratándose del manejo de recursos, lo sabe, lo sabe… PARA COMPLETAR LA TERCIA de los beneficiados, no podía faltar el otro hermano, Fernando Guel, que no se sabe en calidad de qué, pero también será asesor y por lo menos se sabe, llega a engrosar la nómina… NADIE NIEGA SU EXPERIENCIA, pero habrá que calificar la calidad moral que tendrán, sobre todo porque desde ese espacio, se les ha visto ya el coqueteo en pleno con la aspirante a ser candidata a gobernadora por el PAN… AQUÍ NADIE DA PASO SIN HUARACHE, y en tiempos de “vacas flacas” muchos priistas han dejado ver que saben dar buenas zancadas… PARA MUESTRA, que le pregunten a la mismísima Lorena Martínez, quien tiene hilos tejidos en partidos de colores distintos o al propio Isidoro Armendáriz quien así como dice una cosa dice otra, se atreve a criticar al PRI y busca “alianzas” con otros… LA LISTA CRECE con nombres como el del ex alcalde de Jesús María, Gregorio Zamarripa, que igual se le ve pisar filas del PAN, de MORENA y del PRI, aunque sea para dejarse ver, y así como ellos tantos más… PARA LA SEMANA que está por comenzar, se espera que mañana el gobernador dé a conocer el resultado de su más reciente gira por algunos países de Europa, a donde acudió a promover el estado para atraer inversiones… UNO DE LOS TEMAS amarrados ya es la fecha de apertura de Continental, que viene a hacer una inversión por demás importante para la entidad… SE TRATA DE una empresa de alta tecnología e innovación, que trae un valor agregado a los egresados de las universidades, pues vendrán a contratar también a profesionistas de buen nivel, justo en carreras que se han estado abriendo en la entidad…