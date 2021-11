Como una manifestación de apoyo al movimiento de mujeres y hombres que tienen una lucha permanente para erradicar la violencia contra la mujer, diputados locales, asistieron a la Sesión Ordinaria, vistiendo playera en color morado con la leyenda #25N en alusión al 25 de Noviembre.

Las Brigadas Correcaminos estarán el próximo sábado 27 de noviembre en San Francisco de los Romo, dando continuidad a la jornada… PARA GENERAR CONCIENCIA en torno a la necesidad de erradicar la violencia en contra de la mujer, tanto niñas como adultos, distintas instancias gubernamentales y de la sociedad civil, han tenido actividades en esta semana y el Poder Judicial del Estado no se quedó atrás, de ahí que invitó a la maestra Elsa Cordero Martínez, especialista en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, Capacitadora Certificada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, con estudios en Guatemala, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina y España; es además ex Presidenta en dos ocasiones del Supremo Tribunal de Justicia de Tlaxcala, quien estos días estará impartiendo un taller especializado dirigido a abogadas y abogados litigantes, integrantes y dirigentes de las barras, colegios y asociaciones de abogados y abogadas de Aguascalientes, que mostraron disposición de ser parte de esta actividad que les permite estar mejor preparados para hacer frente desde lo legal, a lo que es visto como un flagelo social, como es la violencia hacia las mujeres… COMO UNA MANIFESTACIÓN DE APOYO al movimiento de mujeres y hombres que tienen una lucha permanente para erradicar la violencia contra la mujer, es que ayer, algunos diputados locales, asistieron a la Sesión Ordinaria del Pleno Legislativo, vistiendo una playera en color morado con la leyenda #25N en alusión al 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. También fue un día que el diputado Enrique García López, aprovechó para enviar un mensaje en el que se manifestó listo para conmemorar y visibilizar el problema que aqueja a la sociedad aguascalentense… REITERÓ EL LLAMADO, por su parte, la diputada perredista Sanjuana Martínez para que alcaldes de varios municipios cumplan con la integración paritaria de sus gabinetes de trabajo, pues han pasado las semanas y el trabajo municipal está corriendo, pero algunos alcaldes no han cumplido con la disposición legal. Dijo que si algunos alcaldes consideran que no hay perfiles de mujeres para ocupar distintos cargos en sus gabinetes, “se las presentamos”. Refirió que Asientos y Pabellón de Arteaga, se resisten a presentar la integración de sus equipos de trabajo, lo que pone en duda que estén cumpliendo con lo que la ley manda… AUTORIDADES SANITARIAS y de Movilidad, deberían de enfocarse al cumplimiento de las normas sanitarias anti-COVID-19 en el sistema de transporte público, luego de que han comenzado a relajarse trabajadores del volante quienes poco a poco han permitido mayor libertad a los usuarios, principalmente del sistema urbano, por abordar las respectivas unidades sin portar el cubrebocas. Comienza a ser común, observar a los pasajeros sin utilizar el cubrebocas o retirárselo a medio camino, sin que el chofer les llame la atención. De la misma manera, ya son pocas las unidades urbanas que proporcionan gel antibacterial, lo que sin duda pudiera significar un riesgo mayor de nuevos contagios. Lo bueno es que de los 90 días que pidió Ricardo Serrano para tener resuelto el tema del transporte público en Aguascalientes, ya nada mas faltan 40 días, así que nos acercamos al paraíso en esta materia… ¿o no?… SUSCRIBIERON CONVENIO el Instituto Estatal Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado; en apoyo y colaboración en materia de difusión de información, prevención y atención de la comisión de delitos para el Proceso Electoral Local 2021-2022, con el que se renovará la gubernatura del estado. La firma estuvo encabezada por el consejero presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, el Titular de la Fiscalía Especializada, Daniel Omar Gutiérrez Ruvalcaba, y el secretario ejecutivo del IEE, Sandor Ezequiel Hernández Lara. El acuerdo busca la coordinación para el establecimiento de estrategias de apoyo sobre el régimen sancionador, el fomento de la educación cívica democrática y la cultura de la denuncia, además de la prevención, investigación y persecución de delitos electorales…CON EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN se reunió el presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López y presentó los proyectos de inversión en infraestructura municipal planeada para el ejercicio fiscal 2022, mediante el cual se podrá dar prioridad a las zonas más afectadas por el temporal del presente año, así como proyectos de movilidad ya trazados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Municipal. Destacó que el Gobierno Municipal de Jesús María apuesta por un crecimiento ordenado para consolidar a la región metropolitana con Aguascalientes y San Francisco de los Romo, como una de las más dinámicas del país, realizando las obras necesarias y simplificando los trámites que se requieran sin dejar de lado la seguridad jurídica…YA LE HICIERON CUENTAS a la lideresa y parece que los números no cuadran. Y es que ayer los trabajadores inconformes de la Sección 38 del SNTSA, comentaron en su manifestación pacífica frente a la sede principal del ISSEA que cada mes les descuentan entre 100 y 200 pesos por concepto de cuota sindical, lo que si se multiplica por 3,800 trabajadores adscritos, la cantidad crece de manera significativa. Y los trabajadores protestaron porque la dirigencia de Delia Félix mandó hacer muchas lonas con sus demandas, obviamente usando los recursos de los trabajadores para causas que no les favorecen… 320 AÑOS de fundación cumplirá Jesús María el próximo 1 de diciembre y el Cabildo aprobó la designación de la Explanada de la Presidencia Municipal como recinto oficial para la Sesión Solemne con ese motivo que hay que conmemorar en forma…CON LA CUCHARA GRANDE insiste el diputado presidente de la Comisión de Procesos Electorales, Emmanuelle Sánchez Nájera, se atienda al Instituto Estatal Electoral. Y es que ante la observación que se hizo durante la comparecencia en el Congreso del Estado, del secretario de Finanzas del Estado, Carlos Magallanes, la semana pasada, en el sentido de que se reconsiderara el Presupuesto de Egresos del Estado, el cual plantea un recorte de recursos para el Instituto Estatal Electoral, a pesar que los consejeros consideran que hace falta reforzar sus finanzas para que el proceso electoral de 2022 se pueda desarrollar sin mayores problemas económicos o que se tenga que solicitar ampliación de recursos, el legislador perredista comentó que todavía no se tiene respuesta alguna del funcionario estatal y espera que la haya, pues la idea es que los órganos electorales no sean debilitados de esa manera…CRECE MATRÍCULA. En este ciclo lectivo 2021-2022, la educación inicial en Aguascalientes cuenta con una matrícula de 74 mil 272 niños desde 45 días de nacido hasta los 3 años de edad, quienes acuden a 64 centros de atención infantil distribuidos en todo el estado, donde el 98% asiste presencialmente a estos espacios. Edgar Herrera Huerta, jefe de departamento de Educación Inicial del IEA, señaló que este nivel educativo se maneja independiente de preescolar, pero forma parte de la educación básica, y es importante que la sociedad lo sepa para acceder a este servicio. Indicó que del ciclo anterior a la fecha, la inscripción de menores de edad subió en 1,030 niños y niñas, donde los padres de familia solicitan un servicio personalizado, ya que este nivel educativo no pone calificaciones de ningún tipo, se centra en el cuidado de los infantes y en la formación, de acuerdo con su edad…