El Congreso del Estado alista para este jueves 26 el desfile de las cuentas públicas —las de los once municipios, el Gobierno del Estado, la UAA, el Poder Judicial y el Instituto Estatal Electoral—, dentro de una agenda de unos 19 asuntos.

Aguascalientes presumió en los números del INEGI la mayor caída de precios del país durante la primera quincena de noviembre de 2026, marcando un −0.21 % que contrasta con el 0.54 % de brinco a nivel nacional.

ESPEJITO, ESPEJITO… cada quien le pide al cristal de las encuestas y las gráficas que le devuelva la imagen de ser el más votado de la historia en el PAN de Aguascalientes: unos miden el músculo en la capital y otros presumen el padrón estatal completo, pero el único espejo que no miente ni se maquilla es el de las urnas cuando toca pasar lista… CON LUPA OFICIAL, el Congreso de Aguascalientes alista para el jueves 26 de noviembre el desfile de las cuentas públicas —las de los once municipios, el Gobierno del Estado, la UAA, el Poder Judicial y el Instituto Estatal Electoral—, dentro de una agenda de unos 19 asuntos, donde la diputada Laura Ponce presume el seguimiento del Órgano Superior de Fiscalización y la solventación de observaciones en tiempo y forma, mientras Arlette Muñoz adelanta la comparecencia del titular de Finanzas por el Paquete Económico 2027 y calcula el cierre del periodo ordinario entre la segunda y la tercera semana de diciembre, dejando en el aire la duda de costumbre sobre si las revisiones minuciosas y las aclaraciones a tiempo bastan para convencer a quienes pagan los platos rotos o si el trámite vuelve a pasar con más aplausos que preguntas incómodas… CON LÁPIZ EN MANO, un ejército de 352 aspirantes a integrar los 18 consejos distritales y 11 municipales electorales de Aguascalientes presentará este sábado 28 de noviembre el examen de conocimientos en el CECyTEA Ferrocarriles, arrancando formalmente el cedazo del IEE rumbo al proceso electoral 2026-2027; una prueba que pondrá a medir el aceite en temas clave como candidaturas independientes y delitos electorales, donde, más allá de la guía de estudio y los folios en el portal institucional, el verdadero reto será garantizar que de los 174 cargos propietarios que están en juego salgan perfiles a los que no se les haga bolas el engrudo… CON RESPIRO EFÍMERO, Aguascalientes presumió en los números del INEGI la mayor caída de precios del país durante la primera quincena de noviembre de 2026, marcando un −0.21 % que contrasta con el 0.54 % de brinco a nivel nacional y una inflación anual del 3.96 %; un oasis estadístico que poco alivia el bolsillo de las familias cuando el jitomate, el tomate verde, la electricidad y el huevo se dispararon por las nubes en todo el territorio, demostrando que, mientras en el papel la entidad se viste de alivio económico, en la cocina y en el recibo de la luz la realidad sigue apretando igual… CON ALERTA A TIEMPO, la asociación Familias Alzheimer y el diputado Humberto Montero encendieron los focos rojos sobre las cerca de 15 mil personas que padecen algún tipo de demencia en Aguascalientes —incluso con diagnósticos desde los 45 años—, convocando a un foro este viernes 27 de noviembre en el Congreso del Estado para capacitar a familias, cuidadores y personal médico ante un desgaste físico y económico brutal, donde la advertencia más tajante es que hasta un 40 % de los casos se podrían prevenir corrigiendo hábitos, mientras la promesa legislativa vuelve a ser abrir mesas de trabajo para analizar reformas que lleven un respiro real a quienes enfrentan la enfermedad desde casa… EN CUENTAS DE MOSTRADOR, usar el costo de 20 mil pesos por denuncia falsa para justificar la carga presupuestal de la Fiscalía en casos de violencia de pareja termina siendo un argumento hueco: considerando las 40 mil carpetas anuales y el 10 por ciento de acusaciones estériles, el impacto representa apenas 5.6 millones de pesos, una suma que ni de lejos quiebra a una institución cuya función constitucional no es buscar utilidades, sino atender a nueve víctimas reales por cada caso dudoso; una realidad que deja en evidencia que el verdadero problema no es lo que cuesta el papel, sino la incapacidad de un personal que no sabe identificar a la minoría que miente ni aplicar las penalidades que la ley ya prevé para los falsos testimonios… UN GRAN AFORO TUVO la sesión de la reunión mensual de socios de la delegación estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), justo en el área de restaurantes de la Isla San Marcos, en la que se presentó un escenario de las condiciones del entorno económico y las cargas fiscales para el año 2027. Entre los asistentes estaba Rafael Medina de Lara, quien fue presidente de Canacintra Aguascalientes allá por el lejano 2009, sucediendo a Francisco Dávila Ponce, en tiempos del gobernador Luis Armando Reynoso Femat… CON RECETA OPORTUNISTA, el PRI encontró en el desabasto de medicamentos la coyuntura ideal para impulsar en San Lázaro su propuesta de Vales de la Salud, planteando reformar el artículo cuarto constitucional para que las familias surtan sus recetas en farmacias privadas a cuenta del erario cuando el sistema público falle; un salvavidas atractivo para una demanda social apremiante que, más allá del intento del tricolor por capitalizar la crisis con discursos efectistas, deja al descubierto las grandes dudas sobre la viabilidad de la ocurrencia, pues anunciar la idea es fácil, pero sostenerla exige explicar de dónde saldrá el presupuesto, cómo se fiscalizará a los establecimientos privados y qué candados evitarán que la solución al desabasto termine convertida en un jugoso negocio a costa de las deficiencias del Estado…