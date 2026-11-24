Con freno de mano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandó al congelador la discusión de la acción de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Civil de Aguascalientes que tenía programada para resolver este lunes, dejando en vilo el fallo.

Entre selfies y olvido, los comerciantes del tianguis navideño del Jardín Carpio están hasta el copete de los políticos que se pasean entre los puestos en épocas electorales, para luego esfumarse cuando pasan las urnas y dejar a los vendedores convertidos en simple utilería de campaña.

ENTRE CAFÉ Y PROTOCOLO, el senador panista Juan Antonio Martín del Campo se dejó ver en la mesa de seguridad encabezada por la gobernadora Tere Jiménez, donde autoridades de distintos órdenes y representantes institucionales pasaron revista a las acciones de coordinación para blindar la tranquilidad del estado; un encuentro en el que el legislador federal recetó el clásico discurso de sumar esfuerzos, mantener el diálogo abierto y darle continuidad al trabajo conjunto entre niveles de gobierno para cuidar a las familias y el desarrollo de Aguascalientes, demostrando que en estas reuniones nunca falta quien suba a reiterar lo obvio mientras se acomodan los sillones y se afina la puntería política rumbo a lo que viene… CON FRENO DE MANO, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandó al congelador la discusión de la acción de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Civil de Aguascalientes que tenía programada para resolver este lunes, dejando en vilo el fallo sobre las modificaciones de 2024 en materia de adopción y matrimonio; un aplazamiento que le da largas al reclamo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que interpuso el recurso tras señalar que los diputados locales se pasaron al no consultar antes a personas con discapacidad y aprobaron normas que atentan contra su libre desarrollo, demostrando que en el máximo tribunal los temas espinosos de la entidad prefieren guardarse en el cajón antes que entrarle al toro por los cuernos… CON CANDADOS EN PUERTA, el Instituto de Educación de Aguascalientes le pasó la estafeta a las directivas escolares y a las asociaciones de padres de familia para que orienten los recursos del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar hacia equipo de seguridad y mejoras preventivas en los planteles públicos, según planteó su director general, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso; una recomendación donde la autoridad educativa pide mirar las carencias reales de cada escuela para blindar la integridad de niñas, niños y adolescentes, advirtiendo que el gasto no se decidirá por capricho de la dirección sino de común acuerdo entre directivos y papás para priorizar compras, en un llamado a la coordinación que deja ver cómo las comunidades escolares tienen que estirar el presupuesto y ponerse de acuerdo para resolver en casa lo que se necesita para cuidar los espacios estudiantiles… ENTRE SELFIES Y OLVIDO, los comerciantes del tianguis navideño del Jardín Carpio ya están hasta el copete de los políticos que se pasean entre los puestos en épocas electorales repartiendo sonrisas, estrechando manos y posando para presumir cercanía en redes sociales, para luego esfumarse cuando pasan las urnas y dejar a los vendedores convertidos en simple utilería de campaña que ni siquiera ubican cuando vuelven los apuros; una inconformidad que también apunta directo a las autoridades por poner por delante la caja registradora antes que las condiciones dignas de trabajo —cobrando servicios como sanitarios sin ofrecer apoyos ni espacios decentes—, mientras se ataca al comercio informal olvidando que detrás de cada lona hay familias, empleos y más de 50 años de historia tradicional en Aguascalientes que hoy sienten más el amago de que los quiten que el respaldo para crecer, razón por la cual les mandan decir a los partidos de cualquier color que dejen de colgarse de sus problemas como salvadores improvisados y que, si no están dispuestos a escuchar y responder con hechos, mejor ni se paren a pedir la foto del recuerdo…CON MALETA LISTA, la diputada Alma Hilda Medina Macías dejó claro este lunes que no piensa bajarse de la contienda por la alcaldía de Aguascalientes, jurando y perjurando que las encuestas le sonríen entre los aspirantes y presumiendo que ya tiene boleto de avión en mano para ir a revisar el proceso a la Ciudad de México, bajo el argumento de que aún no se cierra la puerta y le quedan tres semanas para amarrar el objetivo; un ímpetu que contrastó cuando le echaron en cara el enredado proceso para elegir representantes del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, donde admitió que hubo fallas y que varios diputados ya platican para reponer el trámite y darle claridad ante el reclamo generalizado por el desaseo en la designación, demostrando que mientras afuera se prepara el vuelo para buscar silla grande, adentro todavía hay que recoger los platos rotos del desorden legislativo… CON BUENOS PROPÓSITOS, el alcalde de Calvillo, Daniel Romo Urrutia, se sentó en la reunión ordinaria del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes junto a la titular del organismo, Blanca Rivera Río, para refrendar el compromiso de apuntalar acciones que garanticen los derechos de la infancia y la juventud local; una mesa de trabajo donde se repasaron mecanismos de coordinación entre dependencias para promover el respeto, el desarrollo integral y entornos sanos y seguros para niños y adolescentes, en otro capítulo de agenda institucional donde sobran los discursos sobre sumar esfuerzos y abrir oportunidades, mientras la prueba de fuego siempre será que la burocracia pase de las minutas a los resultados reales en la calle… EN TRINCHERAS CONTRA EL FUEGO, la Asociación de Guardabosques de Cobos tuvo que ponerse el chaleco de rescate y salir a hacerle frente a la invasión de pastos exóticos y al acecho del fuego en la Subcuenca Cobos-Parga-San Francisco, donde las mezquiteras ancestrales están bajo amenaza por el descuido y la mancha urbana que no deja de apretarles las costillas; un despliegue de prevención que encabeza Miguel Vázquez Sánchez con brechas y retiro de combustible vegetal para evitar que los incendios forestales borren de un plumazo a los ejemplares más longevos de la zona, demostrando que mientras la expansión inmobiliaria y la maleza foránea arrinconan al ecosistema nativo, son los ciudadanos y voluntarios quienes tienen que salir a poner el pecho para que los árboles que han dado aire y refugio por generaciones no terminen convertidos en cenizas…