EN LA RECTA FINAL de los debates del IEE, este jueves 23 a las 5 de la tarde correspondió al Distrito XVII y participaron: Miguel Ángel Ortega del PT, Linda Yadid Gutiérrez de MC, Salvador Guadalupe Ramírez de Morena y Salvador Maximiliano Ramírez de la coalición PAN-PRI-PRD. Nunca llegó Verónica Dávila Bravo, candidata del Verde Ecologista de México. En la sesión de las 8 de la noche correspondió a los contendientes por la presidencia municipal de Cosío. Los candidatos participantes fueron: Luz María Padilla de MC, Diana Alvarado de Morena y el independiente Francisco Javier Domínguez. No asistieron Elizabeth García Diosdado del PT ni Julia Esmeralda Cardona de la coalición PAN-PRI-PRD… UNA LONA EN ZONA PROHIBIDA puso a chambear al Tribunal Estatal Electoral que determinó la existencia de una infracción relacionada con la colocación de propaganda electoral en el primer cuadro de la cabecera municipal de Rincón de Romos. La denuncia fue presentada por Juan Paulo Ortiz Calzada, representante de Morena ante el Consejo Municipal de Rincón de Romos. El denunciado, Pedro Marmolejo García, candidato independiente a la Alcaldía, colocó propaganda donde no debía y violó la normativa electoral. La autoridad resolvió que esta acción genera inequidad en la contienda, otorgando mayor exposición al candidato. Como resultado, se sancionó a Marmolejo García con un jalón de orejas… PARA ENTRENAR, el IEE lanzó un simulador de voto para la jornada del 2 de junio; se trata de una herramienta que permite a la ciudadanía familiarizarse con las boletas electorales para Diputaciones Locales y Ayuntamientos, identificando candidatos, emblemas de partidos y candidaturas independientes, así como la validez de sus votos. Disponible en https://info.ieeags.mx/, el simulador también ofrece estadísticas y datos de interés. El portal se divide en secciones: “Vota”, “Elecciones”, PREP y “Simulador”, con información relevante sobre el proceso electoral, calendario de actividades y detalles del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)… EL OBISPO de Aguascalientes, monseñor Juan Espinoza Jiménez celebró ayer la eucaristía en la Casa Sacerdotal, en el marco de la Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, con los Padres jubilares de 25 y 50 años de vida ministerial. Más de una decena de presbíteros fueron homenajeados… 300 NUEVOS POLICÍAS se están preparando para integrarse a la corporación estatal, anunció la gobernadora Tere Jiménez quien detalló que a la vez habrá inversión en tecnología avanzada, incluyendo cámaras de reconocimiento facial y de placas. «Vamos a seguir comprando más tecnología. Hay que hacer la prevención y la reacción inmediata», en pos de la seguridad y el turismo en la entidad… TRATANDO DE DESQUITAR el eventual cargo y en el marco del Día del Estudiante, la diputada suplente Flor de María Zavala Soto presentó una iniciativa para la creación de salas de estudio con horario amplio en Aguascalientes y sus municipios. Esta propuesta busca garantizar que los estudiantes tengan acceso a espacios adecuados para su preparación académica en cualquier momento del día, respondiendo a las necesidades actuales de los jóvenes que combinan estudios y trabajo. La iniciativa de Zavala Soto propone aprovechar espacios existentes, como la Casa de Música en Jesús María, para crear estas salas sin necesidad de nuevas construcciones. Esto mejoraría las condiciones de estudio y garantizaría un entorno adecuado y seguro para los estudiantes en Aguascalientes… PUNTO FINAL pusieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la polémica jurídica generada tras la aprobación en el Congreso local de la reforma constitucional en materia judicial, tras la publicación de su decreto en el Periódico Oficial del Estado, el pasado 8 de agosto de 2023. La acción de inconstitucionalidad que presentó la Consejería Jurídica de la presidencia de la república combatía porciones normativas específicas sobre el proceso de escalamiento de duración en el encargo para los magistrados del Tribunal de Justicia, y con ello los diputados locales finalmente se colocan una estrellita, con la confirmación de la legalidad de esta reforma, dejando de lado el historial de reveses al trabajo legislativo desde el supremo tribunal del país. Ahora habrá que dejar en claro que los diputados tampoco es que se hayan quemado las pestañas, pues el proyecto fue una iniciativa turnada por la gobernadora Tere Jiménez. Lo más relevante de la resolución se enfoca en el hecho de que la Corte confirmó la vía libre para que un funcionario de la administración estatal pueda asumir el cargo de fiscal general del Estado, lo que favorecería que Manuel Alonso García pueda dejar la Secretaría de Seguridad Pública y asumir el puesto de fiscal, en sustitución de Jesús Figueroa Ortega, a quien una notaría le espera, una vez que concluya el periodo ampliado de responsable de investigación del delito en el ya no tan lejano 2025… A PUERTA CERRADA se reunió antes de dar conferencia de prensa en las instalaciones de Coparmex Aguascalientes, Claudio X. González, dirigente nacional de Sí Por México. El tema fue reforzar las estrategias de llamado a la participación ciudadana en las elecciones del próximo 2 de junio, planteando que sólo puede estarse a favor de la democracia, o el autoritarismo que representa la Cuarta Transformación…