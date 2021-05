El dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado, ha dejado de manifiesto, en su recorrido por el país, que es momento de cacarear el huevo de la 4T, pero sólo con las cosas lindas y no los errores garrafales, que aunque lo dude el político, la gente no olvida.

El superdelegado Aldo Ruiz Sánchez hizo un atento llamado a la población en general a privilegiar la salud y no relajar las medidas, luego de que Aguascalientes pasó a Semáforo Verde, ya que este sábado y domingo prácticamente estuvieron solos los módulos de vacunación anti-COVID.

CON EL BRAZO LISTO, esta mañana el gobernador Martín Orozco Sandoval, en compañía de su esposa, Yolanda Ramírez, acudirá al centro de vacunación habilitado en la Velaria de la Expoplaza a recibir la inmunización contra el COVID-19, que por rango de edad, ya les toca… SE ADVIRTIÓ que en esta ocasión, por pandemia, habría campañas diferentes; obvio no ocurrió. Se aseguró que los candidatos de todos los partidos eran los mejores perfiles de cada uno, pero en infinidad de casos, han demostrado que como merolicos tienen buena memoria y un discurso aprendido, como robots, repiten lo mismo donde se paran, pero pocos saben improvisar y de lo que se hace en el trabajo que están buscando, ni hablar. También se advirtió que no se podía hacer proselitismo con los programas sociales, pero el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado, ha dejado de manifiesto, en su recorrido por el país, que es momento de cacarear el huevo de la 4T, pero sólo con las cosas lindas y no los errores garrafales, que aunque lo dude el político, la gente no olvida. Pero bueno, ayer en su estancia por Aguascalientes, específicamente en el primer cierre de campaña de Arturo Ávila, habló claramente y sin tapujos de los logros del gobierno de la 4T como el apoyo de pensión a los adultos mayores, y que de obtener la mayoría en el Congreso de la Unión, podrían aumentarla a 6 mil pesos mensuales. También se refirió al resto de los programas sociales dirigidos a madres solteras, estudiantes, jóvenes y demás. Parece que todo ello no es hacer proselitismo con programas sociales, o como bien dicen, la ley se hará siempre “en la burra del compadre”. Total, en el acto, Mario Delgado llamó a la ciudadanía a emitir un voto parejo para garantizar que llegue la 4T a esta entidad. Y como remate, dijo que MORENA donará sus prerrogativas para que el gobierno pueda comprar más vacunas anti-COVID para el pueblo. Por su parte, Arturo Ávila mencionó que por vez primera, este fin de semana logró estar en la primera posición de las encuestas y por lo tanto, con esto llega la certeza del próximo triunfo… DESTAPARÁN LA CLOACA, dicen, esta mañana en el Partido Verde; aseguran algunos de los que están dentro de esa estructura que se trata de un asunto que está “muy grueso” y podría pegarles políticamente, habrá que esperar… QUE NO ES ÓPTIMA la estrategia implementada para la vacunación masiva contra el COVID-19, de ello no hay duda. La logística podría ser mejor, por mucho, pero no por ello puede dejar de señalarse la poca disponibilidad de mucha gente para recibir el biológico siguiendo el modelo establecido que, mal que bien, ahí va. Ayer, el superdelegado Aldo Ruiz Sánchez hizo un atento llamado a la población en general a privilegiar la salud y no relajar las medidas, luego de que Aguascalientes pasó a Semáforo Verde, ya que este sábado y domingo prácticamente estuvieron solos los módulos de vacunación anti-COVID. Resaltó el esfuerzo de todo el personal que está detrás de la logística de los módulos entre los servidores de la Nación, personal de la Sedena, de la UAA, médicos y enfermeras. “Son muchos los recursos y es mucho riesgo y muchas cosas lo que implica cada jornada. Toda la gente que trabaja se siente frustrada porque están solos”. Relató un detalle ocurrido este domingo en el módulo de la UAA, donde un señor tras recibir la vacuna le arrebató la jeringa a la enfermera y salió corriendo. La enfermera se asustó y reportó el hecho al personal de la Sedena, quienes de inmediato lo alcanzaron antes de salir y le preguntaron por qué hizo eso, a lo que respondió que él creía que le habían inyectado agua y que no estaba seguro de que era la vacuna, por lo que quería llevar la jeringa a analizarla. “Muchas veces se le da poco valor al trabajo de estar en las jornadas de vacunación. Hay una gran logística y esfuerzo detrás, por lo que no podemos poner en riesgo la salud pública por una duda que una persona pueda tener”, señaló… A OTRAS MUERTES se refirió el presidente del Colegio de Economistas, José Gil Gordillo Mendoza y recordó que el año pasado la pandemia duplicó la tasa de mortandad de las empresas en el estado con un 20% de las que tuvieron que cerrar de forma definitiva, aunque también se crearon cerca de un 14% de nuevas empresas, por lo que aún queda un diferencial cercano al 7% que se tienen que recuperar aún y que para el estado equivalen a cerca de 4 mil 500 empresas y para el municipio de Aguascalientes son cerca de 3 mil. Enfatizó que el sector turismo y de museos, junto con el de las agencias de viajes, fueron los más afectados por la pandemia, ya que éstos a nivel nacional reportan pérdidas de más del 85% en sus ingresos de mayo de 2020 a mayo de este año, por lo que dijo que es importante apostar a la reactivación de la economía y a trabajar mucho en colaboración entre autoridades y los distintos sectores ahora que está Aguascalientes en Semáforo Verde… CRECIÓ, por su parte, el financiamiento bancario comercial en el primer trimestre de este año, en los rubros de consumo y en el productivo, y hay que seguir atentos a las condiciones financieras del país, es decir, si alguien contrata crédito debe cuidar que sea a tasa fija y que no haya castigos por prepagos, recomendó el titular del CIDE, Alberto Aldape Barrios… LA PRESIDENTA DE LOS HOTELEROS en la entidad, Gloria Romo Cuesta afirmó que en la hotelería continúan realizando esfuerzos de promoción permanentes y no han descansado desde que empezó la situación de restricción de movilidad con la pandemia, por lo que han estado buscando vinculaciones con otros municipios como Puerto Vallarta, el cual está muy interesado en hacer esta alianza con los municipios de Aguascalientes y con Calvillo. “Creemos que es muy importante porque lo que hoy tenemos que ir a buscar a nuestra gente y permanentemente lo hacemos a través del Comité de Promoción de la Hotelería, pero hoy insistimos ante los candidatos que identifiquen que el turismo es una plataforma y una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo económico”. Recordó que el sector hotelero da de comer a muchas familias en el estado, ya que el 70% de quienes lo integran son mujeres y son un segmento que da trabajo a personas desde los 16 hasta los 70 años de edad…