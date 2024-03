Será cuestión de semanas para conocer si las ganancias dejan dividendos a los negocios que ponen su apuesta en la verbena abrileña…

EN PUNTO DE LAS 10 de la mañana, en la Catedral Basílica, el Obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, presidirá la conmemoración del Domingo de Ramos, con la cual inicia la Semana Santa y este día simboliza la acogida a Jesucristo en Jerusalén. Originalmente, se usaban palmas y otros ramos nativos en Aguascalientes, pero la tradición se ha adaptado a utilizar cualquier tipo de rama… ES TIEMPO DE recordar la pasión y crucifixión de Jesús, enfocándose en la reflexión sobre su sacrificio. La Semana Santa se trata de un tiempo de introspección y gratitud, invitando a un compromiso más profundo con los principios del cristianismo… TIENEN FE desde el sector comercio en que la próxima edición de la Feria Nacional de San Marcos sea un detonante de derrama económica que vaya más allá de los negocios que estarán operando en el área ferial. El impacto económico de la verbena también debe generar derrama en diversos sectores, que no están directamente involucrados en la celebración, como consecuencia del flujo que dejan los visitantes. Será cuestión de semanas para conocer si las ganancias dejan dividendos a los negocios que ponen su apuesta en los festejos, así como en los negocios de las colonias, que en este caso, deben asumir una etapa vacacional, en la que existe una disminución de las compras desde los hogares. La Canirac, cámara que aglutina al sector restaurantero, mantiene una intensa agenda de cabildeo para frenar las que consideran medidas lesivas para estos giros dentro del proyecto de ley que busca prevenir el consumo del alcohol… POR CIERTO QUE el exceso de velocidad al conducir es una causa directa de muertes trágicas en percances vehiculares, como un mal que se padece en el estado, aunque no es un tema privativo de Aguascalientes, sino de lo largo y ancho del territorio nacional, advirtió el presidente de la Canacar, Roberto Díaz Ruiz. Sin embargo, esta problemática de carácter social requiere de un trabajo en conjunto, donde la participación ciudadana es fundamental, en las que las autoridades no pueden cargar con todo el peso para evitar los riesgos del exceso de velocidad. Sobre la implementación de las fotomultas, a pesar de que el jefe de Tránsito Municipal de la capital, Arturo Martínez Morales, argumentó que esta tecnología ha disminuido los accidentes vehiculares en otras entidades federativas, Don Roberto Díaz fue preciso en recordar que la experiencia registrada cuando la ex alcaldesa Lorena Martínez las implementó no fue positiva, pues hubo que dar marcha atrás, porque esta medida dio paso a polémicas electorales, y en la percepción de la ciudadanía, se trataba de una política recaudatoria… UNO DE LOS PRINCIPALES desafíos que enfrenta la Federación de Sindicatos del Estado y Municipios de Aguascalientes, es asegurar que la ley federal del trabajo no prevalezca sobre los contratos colectivos o convenios establecidos, señaló su secretario general Francisco Javier Araiza Méndez. Destacó la importancia de mantener un equilibrio y afirmó que han estado trabajando activamente para que las nuevas reformas laborales, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, se implementen de manera efectiva. Asimismo, señaló que el aumento en el número de días de vacaciones es otro tema en el que aún hay disparidades entre las diferentes dependencias y municipios… EN CUANTO AL TEMA del salario mínimo, el líder sindical reconoció que todavía existen trabajadores que reciben remuneraciones por debajo de este estándar. Esta situación, junto con otros factores, está llevando a que profesionales, especialmente en el sector salud, opten por trabajar en la iniciativa privada. A pesar de las ventajas que ofrece el sector público, como la estabilidad laboral, el secretario general subrayó que es necesario revitalizar el atractivo de pertenecer al ámbito sindicalizado.