Empieza la cuenta regresiva para la CMOV, ya que tiene de aquí al día último del mes para dar respuesta a los concesionarios de trasporte público, que han solicitado aumento tarifario. Conozca a quiénes tienen sobre sí la grave decisión.

¡Ay! Bien linda, la alcaldesa capitalina Juana Cecilia López estuvo en la inauguración del segundo campus de la Universidad Nissan, donde le ganó la emoción y comprometió apoyar los programas de nivel superior para el desarrollo de nuevos profesionistas.

TRASCENDIÓ, POR FIN, la lista de los candidatos a la Presidencia Municipal de Aguascalientes de todos los partidos políticos que contienden en el proceso electoral; de manera que son Gabriel Arellano Espinosa, por Movimiento Ciudadano; Leonardo Montañez, por el PAN-PRD; Arturo Ávila, de MORENA; Norma Guel por el PRI; Saraí Ornelas, del Verde Ecologista; Ricardo Franco, del Partido Libre de Aguascalientes; Adán Rosas, del Partido Encuentro Social; Luis Armando Delgado; de Redes Sociales Progresistas, y Elba Lorena Torres, de Fuerza por México; ésta última se resistía a dejar de intentar la reelección para la diputación federal que ocupa por la coalición PES-MORENA, y finalmente le ganó el corazón por Fuerza por México, que en cuestión de horas, el sábado se había quedado sin abanderado… EMPIEZA LA CUENTA REGRESIVA para la CMOV, ya que tiene de aquí al día último del mes para dar respuesta a los concesionarios de trasporte público, que han solicitado aumento tarifario. Tiene que analizar las propuestas, los argumentos y definir si es viable o no el encarecimiento del servicio, en esta época de vacas flacas. Lo paradójico es que siempre, desde tiempos inmemoriales, se ha dicho que los aumentos al transporte se autorizarían a cambio de la mejora del servicio, pero la realidad es muy diferente, se ajustan las tarifas a la alza, y el servicio sigue siendo malo, por lo que el usuario debe conformarse con lo que le den y con el aumento que se establezca, ¡pos qué caray! Aún cuando corresponde a la CMOV, definir las nuevas tarifas, influyen las opiniones de los miembros del Consejo Consultivo del Transporte Público… Pero, ¿quiénes integran ese organismo?, aquí la lista: El titular de la Coordinación de Movilidad, Ricardo Alfredo Serrano Rangel, funge como presidente; Juan Humberto Cervantes Moreno, director general de Transporte Público, como secretario. Hay otros integrantes como Juan Manuel Flores Femat, secretario general de Gobierno; Humberto Medrano, representante de la Policía Estatal; Sergio Estrada Zamora, representante de la Secretaría de Sustentabilidad, Media Ambiente y Agua; Justino Elías Díaz, representante de la SOP; Samuel Aurelio Bautista Alcántara, del ISSEA. También, la diputada María Guadalupe Casas Llamas, presidente de la Comisión de Transporte Público del Congreso; Ma. Loecelia Guadalupe Ruvalcaba Sánchez, presidenta del Observatorio Ciudadano de Movilidad; representantes de los once municipios; de cada una de las modalidades de transporte público: José Mario Vargas Díaz, del transporte taxi; Gustavo Alberto Rangel de Lara, de transporte de carga; Carlos Estrada Valdez, del transporte colectivo foráneo; Víctor de Luna Alvarado, representante del transporte colectivo urbano, etc. Cada uno de ellos, tendrá su cuota de responsabilidad en la aplicación de las nuevas tarifas que tendrán que pagar los usuarios del transporte público… ¡AY! BIEN LINDA, la alcaldesa capitalina Juana Cecilia López Ortiz estuvo ayer en la inauguración del segundo campus de la Universidad Nissan, donde le ganó la emoción y refrendó el compromiso de apoyar los programas educativos de nivel superior que permitan el desarrollo de nuevos profesionistas. No especificó a través de cuál área municipal ni qué tipo de apoyo dará desde la alcaldía a esta universidad corporativa que es ejemplo de la vinculación exitosa de los sectores académico y productivo, porque la casa de estudios es prueba del esfuerzo de Nissan por impulsar el talento de sus colaboradores y la oportunidad permanente de profesionalizarse, pero bueno, dicen que la intención es lo que importa y ella quedó bien, bueno, hasta le aplaudieron… TODAVÍA NO INICIAN LAS CAMPAÑAS pero las quejas ya sobran. Y es que la dirigencia del Partido Libre de Aguascalientes sostuvo que, para el actual proceso electoral, no hay reglas equitativas, pues se han brindado más facilidades a los partidos “en el poder”, en tanto que el de Redes Sociales Progresistas acusó el acoso policiaco por parte de elementos policiales municipales. Por una parte, Vicente Pérez Almanza observó que se sigue dando privilegios a los partidos “que tienen más, y menos que a los que tienen menos”, de ahí que las campañas seguirán siendo inequitativas, pues al no tener los mismos derechos, tampoco tienen las mismas oportunidades, razón por la cual surge la dificultad para que los candidatos de dichos partidos puedan ser dados a conocer. Por la otra, Raúl Ruiz Dondiego denunció acciones de amedrentamiento en contra de gente de su partido por parte de elementos policiacos de esta capital, Asientos y El Llano… FUE UN DÍA EMOTIVO ayer en Aguascalientes y dio gusto ver cuántas personas mayores de 60 años asistieron ordenadamente a ser vacunadas contra el COVID en su primera dosis; algunas iban acompañadas por familiares más jóvenes como apoyo. Fue difícil no emocionarse con la tranquilidad de los adultos mayores, con lo que se deja ver que poco a poco estará fluyendo la vacunación y ojalá no se detenga. Por cierto, en el Módulo de Vacunación de la UAA, el rock and roll fue la música de fondo, y quienes esperaban turno se preguntaban si escogieron ese género para ambientar y aligerar la espera, o si una vez recibida la vacuna, el inmunizado estaría en condiciones de echarse unos giros del baile de los 50s, o twist de los 60s. Lo cierto es que los vacunados agradecieron que el procedimiento fuera muy ágil… EL SÚPER DELEGADO Aldo Ruiz Sánchez informó que si alguna persona adulta mayor no tiene credencial del INE no se quedará sin vacuna, en su caso, un servidor de la nación consultara el Renapo para verificar su edad. Hasta el momento se han registrado en el portal de la Secretaría de Bienestar 50 mil personas mayores de 60 años de edad y hasta la edad de 67 años, ya que se tiene una base de datos de casi 90 mil personas con más de 68 años en adelante… POR MOTIVOS PERSONALES y de salud, renunció Francisco Guel Sosa como secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal del PRI. Igualmente, en la misma sede tricolor fue colocada ayer la fotografía oficial del ex presidente Herminio Ventura Rodríguez en la sala Presidentes… CASI 4 MILLONES de pesos destinará este año la Sedrae para impulsar acciones que fortalezcan la sanidad e inocuidad de los cultivos; se invertirán en campañas fitosanitarias que protejan las áreas destinadas a la cosecha de limón, aguacate, higo, vid, nogal, brócoli y maguey, así como maíz. Para ello acaban de ser presentados los programas que se llevarán a cabo en coordinación personal de CESVA y a través de campañas fitosanitarias de los cultivos de referencia que se han impulsado como alternativas de reconversión productiva en el campo. Incluyen acciones en el monitoreo de la presencia de insectos en los cultivos, el muestreo de las plagas y la asesoría de los técnicos para orientar y generar la recomendación de las acciones que se deben de seguir de acuerdo a cada plaga para determinar su control. Para el cultivo del maíz en particular, se implementarán nuevas tecnologías con la participación del laboratorio Sanagri, para el manejo y control de plagas con el uso de feromonas que ayudan a regular y a controlar la presencia del gusano cogollero, con un manejo ecológico de la plaga, donde no se utilizarán pesticidas, reduciendo así el costo del cultivo, con un método que no contamina el medio ambiente. El año pasado se hizo una prueba de demostración de este sistema en alrededor de 850 hectáreas de maíz, donde los productores se manifestaron satisfechos y dispuestos a adoptar este nuevo proceso de manejo y control de plagas, por lo cual este año se tiene una meta de apoyo de dos mil hectáreas con esta nueva tecnología…