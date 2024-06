Aunque la mayoría no trascienden, la Fiscalía General del Estado reporta al año más de 100 incidentes de robo a cuentahabientes saliendo del banco con cantidades importantes de dinero; solo algunos son mediáticos.

El Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes se prepara para conmemorar el Día del Ingeniero con un evento especial que tendrá lugar este viernes 28 de junio.

LA COMPLEJIDAD DE LA ECONOMÍA mexicana y la necesidad de una gestión prudente y proactiva, refirió el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera, ya que mientras que el Banco de México puede intervenir para fortalecer el peso, el alto riesgo país es un llamado a la acción. Explicó que Banxico tiene la capacidad de ayudar y apuntalar el peso mediante subastas de dólares. Estas subastas son una herramienta que se aplica cuando es necesario, y han demostrado ser eficaces para fortalecer la moneda mexicana. Sin embargo, resaltó que hay otro indicador vital para la economía: el riesgo país. Comentó que actualmente, el riesgo país de México se ubica en 634 puntos base, una cifra que, según el experto, coloca a la economía nacional en una situación de alerta amarilla. Para poner esto en perspectiva, comparó la situación de México con la de Estados Unidos. “El bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años paga una tasa de 4.27%, mientras que el bono mexicano a 10 años paga 10.62%. Esta diferencia de 6.34 puntos porcentuales, o 634 puntos base, es significativa y evidencia el riesgo adicional que perciben los inversionistas al prestar dinero a México”… RETIRAR GRANDES cantidades de dinero de los bancos es más riesgoso de lo que suponemos pues si bien son mediáticos algunos casos que dan cuenta de despojos jugosos apenas a la salida de las instituciones bancarias o en el trayecto hacia un destino diferentes, la mayoría no trascienden porque no se denuncian. Pero esta semana llegó al Congreso local una iniciativa para reformar el Código Penal y endurecer las sanciones a quienes roben a personas que realizan retiros en los bancos, lo custodien o lo transportes inmediatamente después; con el documento salieron a relucir las cifras registradas en la Fiscalía General del Estado por este tipo de hechos y resulta que en 2019 hubo 120 incidentes de esta naturaleza; en 2020 se incrementó la cifra a 150; en 2021 quedaron registrado 140 casos y 130 en 2022… EL COLEGIO DE INGENIEROS Civiles de Aguascalientes se prepara para conmemorar el Día del Ingeniero con un evento especial que tendrá lugar este viernes 28 de junio. Esta celebración establecida desde 1973 y que oficialmente se celebra el 1º de julio, se adelanta en Aguascalientes para reunir a los profesionales de la ingeniería y reconocer sus contribuciones, informó su presidente, Jaime Soto Martínez. Detalló que el evento, que se llevará a cabo en las instalaciones del CICA y contará con la presencia de diversos funcionarios de dependencias relacionadas con la obra pública y la ingeniería, subrayando la importancia de la colaboración entre ingenieros y entidades gubernamentales para el desarrollo de proyectos de infraestructura en el estado. Uno de los momentos más destacados de la celebración será la entrega de reconocimientos a ingenieros que han demostrado un compromiso excepcional con la profesión y el colegio. Este año, el Ingeniero Adolfo Padilla Muñoz ha sido designado como el Ingeniero del Año y quien será reconocido. “Este reconocimiento destaca la trayectoria y el impacto significativo del Ingeniero Padilla Muñoz en el ámbito de la ingeniería civil, así como su dedicación al Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes”, finalizó… LA REFORMA A LAS PENSIONES en México ha desatado un intenso debate sobre la sostenibilidad y equidad del sistema actual. Según Carlos Serrano Herrera, economista jefe de BBVA México, el cambio busca asegurar una pensión equivalente al 100% del último salario, limitada al salario medio de cotización del IMSS, para aquellos trabajadores en cuentas individuales del ISSSTE y los que comenzaron a cotizar en el IMSS después de julio de 1997. En contraste con el régimen anterior, donde las pensiones dependían de los salarios finales y las semanas cotizadas bajo un esquema de beneficio definido con tasas de reemplazo promedio cercanas al 80%, la nueva propuesta intenta abordar las deficiencias percibidas en el financiamiento y suficiencia de las pensiones actuales. Serrano destacó que, si bien la reforma busca aumentar gradualmente la tasa de contribución hasta alcanzar el 15% para el año 2030, aún subsisten preocupaciones. Por un lado, las contribuciones actuales son insuficientes para garantizar pensiones adecuadas en el futuro próximo. Por otro lado, enfatizó que el envejecimiento demográfico presenta un desafío adicional, ya que más adultos mayores dependerán de una población activa cada vez más reducida para financiar sus pensiones. Una de las principales inquietudes radica en la financiación de estas propuestas. Aunque se ha mencionado un fondo inicial de 65 mil millones de pesos, Serrano advirtió que esta suma podría no ser suficiente para sostener el sistema a largo plazo, lo cual podría resultar en una carga fiscal significativa para las generaciones futuras…