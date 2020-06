Gratitud sincera expresó ayer el gobernador Martín Orozco Sandoval al INSABI; y es que como durante los dos meses anteriores, cuando se presentaba la oportunidad de reclamar a la federación su falta de apoyo para atender las necesidades generadas por la contingencia sanitaria en Aguascalientes, lo hacía, ayer agradeció públicamente al Instituto de Salud para el Bienestar el envío de ventiladores para equipar más camas en los hospitales que atienden a pacientes con Coronavirus. Pero resulta que no sólo envió eso, sino también equipo de protección personal y hasta especialistas para el sector salud.

GRATITUD sincera expresó ayer el gobernador Martín Orozco Sandoval al INSABI; y es que como durante los dos meses anteriores, cuando se presentaba la oportunidad de reclamar a la federación su falta de apoyo para atender las necesidades generadas por la contingencia sanitaria en Aguascalientes, lo hacía, ayer agradeció públicamente al Instituto de Salud para el Bienestar el envío de ventiladores para equipar más camas en los hospitales que atienden a pacientes con Coronavirus. Pero resulta que no sólo envió eso, sino también equipo de protección personal y hasta especialistas para el sector salud… CORRIERON LAS APUESTAS, es lo que dicen, para ver cómo procederán los diputados y si su voto será a conciencia en la elección del Auditor Superior del Estado, cargo que podrá ser ocupado por Javier Quezada Mora, Yolitzin Alelí Rodríguez Zendejas o Francisco Martín Muñoz Castillo. Especulaciones sobre la forma de elección y cómo se podría dar la votación son infinitas, pero en general tratan de la poca confianza que prevalece de que los diputados vayan a votar por el perfil más adecuado. Y es que se habla de que hay dos alfiles, impulsado cada uno por cada Palacio y Yolitzin Rodríguez. De ésta última causaría enorme sorpresa si es elegida, por las serie de señalamientos que hay en su contra y que no solo quedan ahí, sino que se presentó denuncia ante la Contraloría del Congreso por parte de ex trabajadores del Osfags, entre julio y agosto del año pasado, por presunto acoso laboral y manipulación de las cuentas públicas en revisión. De hecho se advierte que ni siquiera se le debió permitir el registro, pero esto es asunto de los diputados y en particular de la Comisión de Vigilancia que se encargó de elaborar el dictamen tras las entrevistas hechas a todos los aspirantes… LA CARTA FUERTE de uno de los palacios es el todavía subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado, Javier Quezada Mora, y se adivina de qué lado de la política estatal está; mientras que Francisco Martín Muñoz Castillo, dicen los que están cerca del proceso, va impulsado por el otro palacio, que pareciera chico pero al interior del Congreso, su grupo parece haber alcanzado suficiente fuerza como para haber cabildeado un voto a favor… ¡QUÉ NERVIOS!

La del jueves, se antoja será una sesión ordinaria interesante y qué mejor sería, que saber la participación de los representantes populares, sobre todo los de oposición a la mayoría del PAN que sin duda tendrá en sus manos la definición de esta elección. Sería bueno conocer el voto abierto y la justificación del mismo, para que al menos esto sí sea transparente… HICIERON UN ESTUDIO y los vecinos del fraccionamiento Circunvalación Norte, en específico en la calle que se encuentra a espaldas del Colegio Margil, se comunicaron a El Heraldo para solicitar a Veolia Aguascalientes dé a conocer ya los resultados, Resulta que tomaron muestras de agua potable el viernes pasado para investigar el origen de la fetidez del olor que emana de la toma de agua que surte el vital liquido a los aljibes de los domicilios particulares. Hay preocupación porque ya suman tres semanas aguantando la hediondez y muchos han tenido que comprar agua de garrafón para atender las necesidades de limpieza de los hogares… RECUERDA el Servicio de Administración Tributaria que el 30 de junio es la fecha fatal para presentar la Declaración Anual 2019 de personas físicas… VERIFICARON PROTOCOLOS en el Museo Descubre; la tarea la realiza equipo de la Guardia Sanitaria en un recorrido que realizó y dio asesoría a personal del Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes, para ver a detalle lo implementado. En caso de reapertura, el museo trabajará bajo un estricto protocolo sanitario y de manera paulatina, habrá un túnel sanitizante para el público que entre al recinto y toma de temperatura, uso obligatorio de cubrebocas, lavado constante de manos, uso de gel antibacterial, sana distancia y no más de 20 personas por espacio. Antes, se han realizado pruebas Covid-19 a trabajadores para descartar cualquier posible contagio durante el periodo de distanciamiento social, reportando que de acuerdo con el ISSEA, todas salieron con resultado negativo, con lo cual se brinda confiabilidad y certeza tanto a los trabajadores como a los usuarios de que su salud está protegida y garantizada… TRABAJADORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO que opera por medio de plataformas digitales se mostraron inconformes sobre los operativos realizados por la CMOV, para el proceso de renovación del holograma que permite a las unidades operar en regla evitando así sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los 44 mil pesos. Los trabajadores pidieron tregua pues consideran que los 4 mil pesos por el permiso para circular es elevado tomando en cuenta los complicados momentos a consecuencia de la pandemia. Por lo anterior, están analizando la posibilidad de salir de nueva cuenta a las calles como segunda opción después de solicitar acercamiento con el gobernador del estado y hasta con los diputados locales…