EL MÁS LONGEVO en toda la Diócesis de Aguascalientes es el Padre Casimiro Serna, y con 90 años de edad se mantiene activo dentro de la Catedral Basílica, destacó el Obispo Juan Espinoza Jiménez al tiempo de señalar que hay muchas personas adultas mayores que nunca engendraron, como es el caso de los sacerdotes, pero ellos sí pudieron instruir en la fe a muchos de sus familiares, motivo por el cual hay que orar también por ellos en esta Jornada Mundial de los Abuelos, para que no haya más indiferencia. Durante la celebración de la Jornada hizo un llamado a todos para actuar con sentido crítico y no dejarse confundir por laicos, sacerdotes, religiosas, políticos, maestros o empresarios que no hablan con verdad y sinceridad, sino que lo hacen con mentiras. Afirmó que en la sociedad actual existen muchas personas que engañan, presentando como verdades lo que en realidad son falsedades. Sin embargo, la gente que las escucha piensa que estos líderes los guían por el buen camino, cuando en realidad sólo siembran discordia, pues sólo se preocupan por sus beneficios personales y no por el bienestar de la comunidad… YA ESTÁN ELECTAS las 10 candidatas a Reina de la Uva, informó la secretaria de Turismo, Gloria Romo. El proceso de la ganadora ocurrirá en el primer concierto artístico homenaje a productores, en Viñedos Iberia, con la presentación de Reik. Entre los requisitos que cumplieron las jóvenes destacan saber de vinos, tener estudios académicos y gusto por la actividad social… MARRUECOS será el país invitado en Vive la Vendimia, cuya representación traerá sus vinos tintos, blancos y rosados, para el intercambio cultural con Aguascalientes… TOMARÁN POSESIÓN esta semana varios párrocos de la Diócesis: Marco Antonio Díaz Olvera lo hará hoy, lunes 24 de julio, a las 7:00 pm en la Divina Providencia. Miguel Ángel Román, mañana 25 de julio, a las 7:30 pm en Pabellón de Guadalupe. Roberto Sánchez del Real, el 27 de julio, a las 7:00 pm, en Nuestra Señora de la Asunción. Alejandro Hernández Alvear, el 28 de julio, a las 7:00 pm en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio… EN EL LLANO, el Servicio Estatal y Nacional de Empleo Aguascalientes instalará la Brigada de Empleo en tu Municipio, este martes 25 de julio con más de mil vacantes a disposición de los interesados. Participarán empresas como Grupo Lozcar, Tachi-S, Cooper Standard Automotive, Donaldson y Empacadora Dilusa, entre otras. Los interesados deberán acudir al Boulevard Miguel Ángel Barberena Vega, calle 20 de noviembre #103, en el barrio del Centro, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas. En conjunto, las empresas participantes ofrecerán más de mil vacantes para diversos perfiles laborales, incluyendo operarios, técnicos y profesionistas. Todas las oportunidades están dirigidas a personas mayores de 18 años y residentes de las localidades aledañas… YA FORMAN PARTE DEL DIVORCIO las pólizas de seguros. La presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, Xóchitl Padilla Padilla, comentó que recientemente algunos abogados solicitan en el acuerdo que se incluyan dos seguros, el de gastos médicos y el fideicomiso o el plan de educación para los hijos. Actualmente esta modalidad está presente en las demandas de divorcio donde se solicita la contratación de dichos seguros. “Es un área nueva que estamos viviendo en el tema de divorcios, sí vemos un incremento porque lo han estado metiendo en los acuerdos. Entonces, para poder firmar el divorcio, pues tiene que estar incluida la póliza de gastos médicos, de educación de los hijos o de algún esquema de estos. Generalmente cada quien paga su parte, pero están los dos obligados a legalmente presentar estos seguros, y a no cancelarlos, sino a estarlos renovando”, comentó… CRECIÓ 10% en lo que va del año la colocación de vivienda usada, señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Aguascalientes, Ignacio Flores Lugo. Dijo que este tipo de inmueble ha venido a ser un agente de solución ante esta situación del alza de precios o ante el poco inventario de vivienda nueva que hay en el Estado. Detalló que de la colocación de vivienda a través de un crédito hipotecario, el 50% corresponde para vivienda media residencial, lo cual refleja que hay muy poco inventario al día de hoy en vivienda nueva. “Son muchos factores que tocan al sector inmobiliario. Solamente son 37 áreas económicas activas de las 42 que tocan el sector inmobiliario. Entonces, para ponerse todos de acuerdo y tener la sensibilidad, no es tan sencillo, pero cada vez hay un compromiso humano social de tener este tipo de viviendas”. Subrayó que el 50% de los créditos tramitados en lo que va de este año son para casas con un valor por arriba de un millón 600 mil pesos, y solamente un 25% han tramitado créditos de vivienda de menos de un millón de pesos… EN LA II SEMANA Nacional de Educación Financiera, Wilfrido Perea, director general de Educación Financiera de la Condusef, advirtió sobre la creciente afectación de ciberdelitos en diversos sectores de la sociedad, no sólo en empresas. Destacó la importancia de la educación financiera y la ciberseguridad, pues el desarrollo económico y social de México está experimentando un proceso de inclusión financiera que trae consigo retos y desafíos. Perea subrayó que la ciberseguridad es un tema prioritario, dada la astucia de los criminales que utilizan mensajes engañosos para obtener datos personales y acceder a información confidencial. Recomendó desconfiar de destinatarios desconocidos y evitar compartir datos personales en redes sociales, ya que esto podría llevar a ser víctimas de extorsión. En particular, advirtió sobre los riesgos para personas con poca experiencia tecnológica y aquellos que son demasiado confiados. La prevención y actualización en ciberseguridad son esenciales en la lucha contra estos delitos…