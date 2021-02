La magistrada Gabriela Espinosa presentará su informe de labores anual como presidenta del PJE, el viernes de esta semana. Para que no se agobien los diputados con el hecho de recibirla y escucharla, les evitará la fatiga, pues dadas las condiciones sanitarias, optará por hacer llegar el informe por escrito.

Cómo es posible que la fiscalización estatal no haya encontrado ninguna irregularidad en el manejo del presupuesto del Congreso, mientras que los auditores federales, piden la aclaración de 21 millones de pesos.

“ALGO DEBO ESTAR HACIENDO BIEN que se ocupa de mí”, señaló Blanca Rivera Río ayer, respecto de los comentarios que sobre su persona hiciera en los últimos días el ex gobernador Otto Granados Roldán. Por su parte La dirigente nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Montserrat Arcos Velázquez, fijó un posicionamiento en contra de la violencia de género y política hacia la candidata a la Presidencia Municipal, y señaló que se analizarán las posibles sanciones partidarias y jurídicas para detener las agresiones a toda mujer. Al presentar el Protocolo del PRI para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, la dirigente nacional de ONMPRI calificó como un acto reprobable los comentarios emitidos hacia la candidata por parte del ex mandatario estatal, aún priista, al descalificarla por su sencilla condición de mujer o de madre de familia. Dijo que el movimiento de las mujeres es una gran realidad y son un factor de transformación en el futuro inmediato, no sólo de Aguascalientes sino del país, dentro y fuera del PRI. Luego, hizo un llamado para que desde este momento y en las campañas electorales, todos los sectores de la sociedad exijan el respeto de los derechos de las mujeres, que no soslayen sus demandas, que se haga una conciencia social de pleno respeto por cada una de las mujeres de México y de Aguascalientes. Se hará un extrañamiento social y jurídico en contra de toda persona que atente contra las mujeres por razón de su género. “Los aguascalentenses no pueden permitir ninguna expresión en contra de las mujeres de ninguna fuerza política, porque si se acepta seríamos cómplices de esa violencia, no más degradación al género femenino”, advirtió… CONVENIO. Esta mañana la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriela Espinosa Castorena, asistirá a las instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, para firmar un convenio de colaboración con el que se tendrá el compromiso de que todos los servidores públicos en todos los rangos, cumplan con las declaraciones patrimoniales a través del Portal del SESEA. Cabe mencionar que anteriormente sólo tenían que cumplir los sujetos obligados, es decir, de los niveles de jefaturas hacia arriba, pero a partir del lunes próximo, el compromiso será para todos los servidores, desde el personal de mantenimiento hasta la Presidenta del STJE, con la aclaración de que aquellos que tengan un salario más bajo, deberán cumplir con su declaración simplificada, pero en el caso de aquellos que ostenten puestos de alta dirección, tendrán que hacer sus declaraciones de manera exhaustiva… POR CIERTO, la magistrada presentará su informe de labores anual, el viernes de esta semana. Pero para que no se agobien los diputados con el hecho de que tendrían que recibirla y escuchar el informe, les evitará la fatiga, pues dadas las condiciones sanitarias, optará por hacer llegar el informe por escrito como lo determina la ley y no más, lo dejará para el análisis de los diputados que lo quieran leer, ya que después de cumplir con ese protocolo, se reunirá con representantes de los medios de comunicación para desglosar las actividades, retos y realidades… DESHOJANDO LA MARGARITA sigue la Fiscalía Anticorrupción para determinar si hay sanción o no contra el diputado Enrique García López, quien fue denunciado por ex trabajadoras del Congreso del Estado porque les obligó presuntamente a comprar sin su consentimiento, un seguro de vida, del cual nunca tuvieron en sus manos recibos de pago y menos una póliza que les garantizara su adquisición; pero todavía hay quien insiste que no existe esa acusación directa, sino que se hace referencia a diputados en general. Por lo que se reitera el llamado para que busquen en sus archivos y se den cuenta que la acusación es directa, pero bueno, ese es asunto ya de dicha instancia, justo esa en donde hasta ahora se han seguido casos llamativos como el castigo de inhabilitación lograda contra Francisco Chávez, ex director del Instituto de Educación y dos casos de fechas más recientes, como son de las ex regidoras capitalinas, Karina Cassio, cuyo asunto sigue su proceso y a decir del Fiscal General del Estado, está cerca de llegar a la etapa de juicio, en tanto que el de la también ex edil, Hazel Montejano, está prácticamente concluido, en ambos casos, gozan de la libertad… DICEN EN REDES Sociales Progresistas, que tienen la esperanza de que tanto el PAN como Morena tengan ya listas sus planillas de candidatos completas, pues en las últimas semanas los azules les “arrebataron” a tres a cambio de alguna suplencia o compromiso político para cuando terminen las campañas. Según su dirigente estatal, Raúl Ruiz Dondiego, también en Morena andan tras los pasos de otros militantes de RSP a los que quieren atraer, pero no lo han logrado. Por lo pronto, este miércoles estará en Aguascalientes, el dirigente nacional de este nuevo partido, Fernando González Sánchez, que por su nombre propio pocos le conocen, al menos en esta tierra, pero lo tienen mejor ubicado como “el yerno de Elba Esther Gordillo”. Su vuelo está previsto arribe a esta entidad entre 09:00 y 09:30 de la mañana, de inmediato será trasladado con su séquito hasta conocido hotel al norte de la ciudad, en donde tendrá una reunión con los precandidatos a diputados federales, locales y de las 11 alcaldías, junto con la planilla de posibles candidatos a regidores. Después de estar con ellos, se reunirá con empresarios locales para intercambiar intereses e inquietudes. Pero antes de estar con los suyos, pretende ofrecer una rueda de prensa… UNA VEZ QUE DEMOSTRÓ la Auditoría Superior de la Federación, que los auditores del OSFAGS, no se limitan a realizar un trabajo técnico, sino responden a los intereses de los diputados, particularmente a los que integran la Comisión de Vigilancia, el presupuesto que se destina a ese organismo, se va al caño. Cómo es posible que la fiscalización estatal no haya encontrado ninguna irregularidad en el manejo del presupuesto del Congreso, mientras que los auditores federales, piden la aclaración de 21 millones de pesos. Para el 2021, el presupuesto del OSF es de 32.2 millones de pesos, dinero que sin duda se desperdiciará, pues ha quedado de manifiesto que el OSF no es un organismo autónomo, sino un apéndice del Congreso…