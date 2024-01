A la madre patria viajó la secretaria de Turismo, Gloria Cuesta Romo y no va sola, sino con comitiva especializada. Y es que Aguascalientes participa en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, que inicia hoy

NO CONVENCE NADITA, entre el sector empresarial, la propuesta legislativa de establecer mayores controles y restricciones a los giros de venta de alcohol, pues se considera que la ley de prevención contra el consumo de las bebidas alcohólicas tiene alcances excesivos, y nada más no encuentran el beneficio para la población. La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Irma Patricia Muñoz de León, ha tomado esta polémica como una de sus banderas de defensa de la iniciativa privada, al dejar en claro su posición contra esta medida, cada que tiene la posibilidad de hacerlo. Derivado de esta discusión han surgido voces en las que se advierte que esta legislación tendría que poner como un aspecto prioritario el análisis de medidas para la verbena abrileña o estaría incompleta como argumentó la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro, Lupita González Madrigal. Y es que el tan sonado eslogan de la cantina más grande del mundo, que se le da por propios y ajenos a la Feria Nacional de San Marcos, es una marca que no se puede quitar. Por otra parte, se maneja que en muchos de los casos, la extensión de horario para la venta de alcohol es un incentivo para ponerse hasta las manitas, con el consabido riesgo de los accidentes viales que nada ni nadie puede detener… A LA MADRE PATRIA viajó la secretaria de Turismo, Gloria Cuesta Romo y no va sola, sino con comitiva especializada. Y es que Aguascalientes participa en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, que inicia hoy y concluye el 28 de enero. En el evento, que reúne a 152 países, 250 mil profesionales y 96 destinos oficiales, la Sectur promoverá productos culturales tan únicos como la Feria Nacional de San Marcos y el Festival Cultural de Calaveras. La entidad busca fortalecer alianzas y estrategias comerciales, aprovechando su ubicación estratégica y rica oferta en turismo de ocio, negocios y cultural… HUMO BLANCO SALDRÁ este jueves por la tarde de la Coparmex Aguascalientes tras su asamblea extraordinaria para elegir nuevo presidente en un evento que se desarrollará, sin que hasta el momento haya sorpresas, ante el único registro, entiéndase panilla de unidad, a favor de Juan Carlos Soledad Pérez… YA ENCARRERADOS en temas empresariales, la CANACO Aguascalientes estrenó fachada; y es que inopinadamente se ha puesto en operación dentro de sus instalaciones una unidad de servicio automotriz justo a un costado del edificio principal, en lo que anteriormente era el salón de usos múltiples, que se rentaba por una módica cantidad para fiestas y quince años de socios, como del público en general. Hasta el momento no se sabe si esta adecuación es temporal o esta disrupción llegó para quedarse… LUNES HISTÓRICO tuvo el gobierno de la ciudad esta semana en lo que respecta a la recaudación del Impuesto Predial, alcanzando la notable cifra de 9.6 millones de pesos en tan solo un día. El alcalde Leo Montañez, expresó su satisfacción por este récord, destacando que hasta la fecha se han saldado más de 90 mil cuentas, generando una recaudación total que supera los 100 millones de pesos. No obstante, el alcalde no se limitó únicamente al tema del predial, sino que también abordó la importancia del pago puntual del servicio de agua. Reconoció las dificultades que algunos enfrentan con el suministro, pero hizo un llamado a la empatía y solidaridad de aquellos que reciben el servicio de manera regular. Asimismo, instó a aquellos que no reciben sus recibos a dirigirse a los centros de atención correspondientes. En cuanto a la peregrinación de los sanjuaneros, Montañez admitió que, aunque hubo peregrinos durante el fin de semana, no fue tan significativa como en años anteriores. Se registraron alrededor de 1500 participantes durante los tres días, y el alcalde espera una mayor afluencia en los próximos eventos relacionados con la celebración de la Virgen de la Candelaria. El alcalde destacó los esfuerzos del municipio para coordinarse con el estado, implementar protocolos de seguridad y proporcionar apoyo logístico, incluyendo paramédicos, estaciones de hidratación y donativos de alimentos. Con alrededor de 30 personas disponibles en turnos rotativos, la Coordinación de Protección Civil está comprometida en garantizar la seguridad de los peregrinos a lo largo del trayecto… EN SESIÓN EXTRAORDINARIA de Cabildo capitalino, la regidora Citlalli Rodríguez se opuso a los elevados pagos realizados por el municipio a las Asociaciones Público Privadas, conforme a la normativa local. Rodríguez presentó su postura con 24 horas de antelación. En el centro del debate se encuentran los informes trimestrales de octubre, noviembre y diciembre de 2023, aprobados durante la sesión. La concejal, formuló una reserva plasmando sus observaciones sobre los altos pagos a las APPs, argumentando que no brindan servicios acordes con las millonarias cantidades que recibe el municipio. En específico, señaló al «Programa de Eficiencia Energética del Municipio de Aguascalientes,» creado en marzo de 2019 y con un presupuesto para 2024 de 192 millones de pesos y la «Modernización del Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Aguascalientes,» con un costo total de más de 900 millones y asignación de 90 millones para 2024. La regidora alertó sobre el compromiso financiero significativo, representando el 26% y el 14% de las participaciones federales, respectivamente, para ambas APPs. Además, hizo hincapié en la falta de beneficios claros para la población, generando preocupación sobre el uso adecuado de los recursos públicos. La regidora que dice hacer las cosas bien, Alejandra Peña Curiel, respaldó la posición de Rodríguez, destacando la necesidad de priorizar el uso de los recursos públicos para las necesidades de la población en lugar de mantener pagos a APPs que considera no cumplen con su propósito. María Dolores Verdín Almanza, regidora por Morena, se sumó al cuestionamiento y expresó su preocupación por la falta de información detallada sobre el estatus jurídico, financiero y operativo de las APPs en el municipio…