En el Estado no se ve quién pueda atender la agenda humanitaria para migrantes de paso y si no, pregúntenle a Natzielly Rodríguez, la chica que reparte abrazos de corazón en Estados Unidos.

TRAS LA ENTREGA DE LAS FLAMANTES 100 patrullas a la Policía Estatal y las municipales, se pudieron apreciar convoyes de unidades a las que elementos tuvieron la oportunidad de darles sus primeros kilómetros, como una veintena de vehículos que recorrieron el tercer anillo poniente, a la altura de la comunidad de Los Arquitos. Quien de plano no pudo ocultar su emoción por conducir una de las nuevas unidades, previo a la entrega oficial, fue el mismísimo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, quien reconoció que se trata de una grata experiencia, la cual le revivió su trayectoria, y eso sin considerar que como copiloto llevaba ni más ni menos que a la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel… A RESERVA que con una impugnación ante el Tribunal Federal Electoral desde el PRI quieran continuar con el novelón de bajo presupuesto que protagonizó Roberto Tavárez y la otrora representación de la dirigencia interventora desde el Comité Ejecutivo Nacional, tras la expulsión del ex secretario de Servicios Públicos del Municipio de Aguascalientes, ayer el Tribunal Electoral Local notificó de manera oficial la decisión de la mayoría de sus integrantes que Tavárez sigue siendo militante priista y que se le restituyan los derechos políticos electorales. Vaya paradoja, que mientras éste luchó con todas sus fuerzas por regresar al tricolor y lo logró, muchos militantes ya han negado como San Pedro sus orígenes revolucionarios, para brincar en las trincheras del morenismo o pavonearse entre las llamativas huestes blanquiazules, con la finalidad de continuar en algún cargo público… QUE NO SIRVE la aplicación de Veolia, a través de la cual la todavía empresa concesionaria del servicio de agua potable en la capital exige a los sufridos usuarios que consulten saldo, paguen las cuentas y reimpriman los recibos que la firma no está dispuesta a proporcionar. Es lo que han comentado lectores y seguidores de este medio, luego de la advertencia hecha aquí respecto a la negativa a apoyar con esa información a quienes no reciben la boleta de cobro, la perdieron, se las robaron o simplemente se les olvidó. Algunas personas compartieron incluso su experiencia en el sentido de que pagaron a través de la aplicación y no se les reconoció el pago, por lo que les estuvieron cobrando y de todos modos invirtieron tiempo en acudir a las oficinas de Veolia a hacer aclaraciones. El caso es que tener agua, aplicar un cobro adecuado y ahora hasta cobrar se le ha complicado cada vez más a esta empresa que, en teoría, en octubre estaría diciendo adiós a Aguascalientes… a menos que alguna decisión tomada desde los palacios indique lo contrario… OTRO SERVICIO QUE NO SOLUCIONA las necesidades de la población es el WhatsApp de la Dirección de Reglamentos Municipales donde, también en teoría, atienden reportes de vecinos ruidosos. Sobran los reportes a esta redacción del nulo caso que hacen a las quejas expresadas, pues nadie acude a callar a los escandalosos ni en colonias, ni en el Centro, no obstante que estarían cometiendo una falta administrativa en la que la autoridad tendría que intervenir. Un caso concreto el pasado fin de semana refirió que, en una colonia de la periferia, los reportes “se canalizaron” según la respuesta al mensaje, pero nadie llegó y la fiesta terminó al filo de las 5 de la mañana, porque ni siquiera una patrulla tuvo a bien darse una vueltecita por el rumbo, mucho menos el personal al mando de Ángeles… MÁS DE 20 MIL ESTUDIANTES de bachillerato, licenciatura, ingeniería y posgrados regresaron este lunes a las aulas o se integraron por primera vez a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al cabo de un periodo vacacional de mes y medio. Correspondió a la rectora Sandra Pinzón emitir un mensaje al estudiantado, invitándolo a aprovechar los espacios multifuncionales que ofrece la universidad, como los laboratorios, auditorios, bibliotecas, talleres, aulas, terrazas y campos deportivos. Adicionalmente, recordó que estos lugares están pensados para que sean disfrutados de manera responsable y que abonen al crecimiento personal y profesional de cada universitario. Expresó que la universidad mantiene su compromiso de formar profesionistas bien preparados y ciudadanos íntegros, razón por la que se cuenta con importantes programas de apoyo para los estudiantes, entre los que destacan los enfocados a las tutorías, los idiomas y la formación humanista, así como los destinados al respaldo de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica… YA SE VA y los migrantes de paso por Aguascalientes lo lamentarán profundamente, pues luego de que Cuitláhuac Pavel Cardona Vargas cerrara abruptamente la Casa Migrante “Camino a la Vida” para irse a trabajar con Nora Ruvalcaba a la SEP en la Ciudad de México, dejando la batuta al señor José Antonio Maya López, este personaje dio a conocer que muy pronto también “tirará la toalla” en el tema, dado que muy pronto se unirá a las filas de la 4T. “A mí también me están invitando para irme a servir en el Gobierno de la Cuarta Transformación, pero no cerraría el albergue, sino que se quedarían mis hijos a apoyar la causa”. Recordó que el lugar donde ya quedó habilitado como albergue frente a las oficinas de la delegación del Instituto Nacional de Migración, era un restaurante que, a final de cuentas, no pudo abrir por atender de manera humanitaria a los migrantes de paso por la entidad. “Por mí ya hubiera cerrado, yo quisiera operar mi local como restaurante bar, pero mi hijo y mi hija son quienes me dijeron que apoyemos la causa”. Pues bien por ellos, pues en el Estado no se ve quién pueda atender esta agenda humanitaria y si no, pregúntenle a Natzielly Rodríguez, la chica que reparte abrazos de corazón en Estados Unidos, pero que cobra del presupuesto de esta entidad… DE CARA A LAS EXPRESIONES que se tendrán en Aguascalientes con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la Secretaría de Servicios Públicos ya está previendo para la limpieza de monumentos y balaustradas que ocasionarán las pintas que los colectivos feministas dejen a su paso en el primer cuadro de la ciudad. Carlos España adelantó que, para este fin, el Instituto Nacional de Antropología e Historia les recomendó un producto amigable con la cantera, piedra y demás materiales sensibles de edificaciones como la Exedra. Además, señaló que se han reunido con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que explicó que toda persona que sea detenida por rallar espacios públicos y monumentos históricos estará incurriendo en un delito si se le encuentra en flagrancia, por lo que sería remitida ante la Fiscalía General del Estado. Finalmente, dijo que el monumento más vandalizado es el de Jesús Terán Peredo al oriente de la ciudad, seguido de la Glorieta del Quijote y La Purísima…