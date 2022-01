La única sorpresa en el Movimiento Ciudadano relacionada con la postulación de Anayeli Muñoz como candidata a la gubernatura del Estado, es que ganó una encuesta interna de la que poco trascendió y ni siquiera se supo quién más intervino.

La lista de espera del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), asciende a 22 mil 874 pacientes, en espera de un órgano o tejido, de los cuales 16 mil 301 están inscritos en el Seguro Social.

EL CARDENAL Juan Sandoval Íñiguez encabezará mañana martes la eucaristía principal por el Jubileo del Centenario de la coronación de Nuestra Señora de la Encarnación, que forma parte de la Diócesis de Aguascalientes. La celebración se desarrollará en punto de las 12 horas y será transmitida por las redes sociales de la parroquia, donde toda la semana habrá actividades y eucaristías en honor al jubileo… NO ENTIENDEN LOS TIANGUISTAS, o al menos eso parece, que existe una Ley de Protección a los Animales, y continúan ofertando a diestra y siniestra perros, gatos y hasta ejemplares en peligro de extinción. Como ejemplo, el domingo la PROESPA entregó más de 8 boletas de apercibimiento a los tianguistas de la Línea de Fuego con recomendaciones a seguir para 223 animales como canarios, conejos, patos, hámsteres, ninfas, gallos, periquitos, cuyos, borregos, entre otros. Asimismo se aseguraron seis cachorros criollos, una hembra y cinco machos de aproximadamente mes y medio de edad por encontrarse en malas condiciones de salud, hacinados, sin esquemas de vacunación y sin atención médica. La dirección de Mercados del Municipio capital tendrá que ponerse en acción y supervisar para que este tipo de situaciones dejen de ocurrir… LA ÚNICA SORPRESA en el Movimiento Ciudadano relacionada con la postulación de Anayeli Muñoz como candidata a la gubernatura del Estado, es que ganó una encuesta interna de la que poco trascendió y ni siquiera se supo quién más intervino, pues de los otros nombres que manejaron las huestes de Gustavo Granados como posibilidad para contender por el cargo fueron: Toño Martín del Campo y Martha Márquez, ninguno prosperó. Así que resulta toda una incógnita la competencia que ganó la ex diputada por el PVEM Muñoz Moreno, quien avisó, por si a usted le interesa, que registrará su candidatura este lunes 24 de enero ante la Comisión de Procesos Internos de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México en punto de la 1 de la tarde, toda vez que dicho órgano decidió que se hiciera este procedimiento ante la sede nacional, por lo que acudirá a entregar sus formatos y toda la documentación respectiva, la cual hará una revisión y de cumplir con los requerimientos se autoriza la precandidatura… UNA DECENA de camiones contenedores están por estrenar en Servicios Públicos Municipales. La compra urge porque con la autorización de nuevos fraccionamientos no se dan abasto para cumplir con sus obligaciones de aseo público, adelantó Carlos España en la víspera de la adquisición de las unidades… LA LISTA DE ESPERA del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), asciende a 22 mil 874 pacientes, en espera de un órgano o tejido, de los cuales 16 mil 301 están inscritos en el Seguro Social, la mayor demanda es por riñón y córnea. Por cada donador, es posible beneficiar a unos 50 pacientes que necesitan de algún tejido y 8 o más con un órgano. Si hacemos de esto una práctica común y frecuente, pronto vamos a poder darle este beneficio a miles de pacientes que están esperando una oportunidad. Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona que así lo desee puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos a fin de registrar a la persona interesada para acreditarse como donadora voluntaria… UNA APUESTA POR LOS JÓVENES ha hecho el presidente del CDE del PRI en Aguascalientes, Antonio Lugo Morales, quien considera que serán parte fundamental en la campaña (de la panista Tere Jiménez); al menos así lo expuso durante la reunión que sostuvo con estructuras de jóvenes priistas. Y como el líder tricolor no quiere arriesgarse a una desbandada más, insiste en que “ir en coalición no significa retroceder, sino avanzar, pues, aunque se vaya con partidos de distintas ideologías cada quien transitará con su plataforma política, proyectos e ideología, misma que no se trastocará y donde el PRI siempre estará en defensa de los derechos humanos”… ajá… UNA FERIA POR MES pretende llevar a cabo el Servicio Nacional del Empleo en Aguascalientes que encabeza Carmen Villa Zamarripa. Pero como enero va muy rápido ya no alcanza a organizar la primera del año, por lo que la pospondrá hasta febrero “con la finalidad de que la gente siga confiando y pueda tener acceso a mayores oportunidades al momento en el que recorran todas las empresas en los diferentes stands”… VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y/O ELÉCTRICOS empiezan a ser ya un referente en la industria, señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en Aguascalientes, Juan Carlos Thomae Grovas, quien indicó que ya comienza a ser una tendencia por parte de todas las armadoras de automóviles en el país la comercialización de este tipo de unidades. Resaltó el dato por parte de la AMDA, de que de enero a octubre del año pasado a nivel nacional creció la venta de este tipo de vehículos en el país contra el 2020 en un 112%. “Cada día lo vamos a estar viendo más. Son vehículos más económicos en cuestión de consumo o más eficientes en cuestión de rendimientos”. Indicó que los híbridos ya los manejan prácticamente la mayoría de las marcas en el país y en Aguascalientes, además de que muchas de ellas ya tienen un portafolio de vehículos eléctricos 100% en el mercado mexicano “y la gente cada vez más está volteando a ver ese vehículo como una alternativa viable y a futuro y hacía allá va la industria de los próximos años”… UNA SERIE DE OPERATIVOS llevó a cabo el pasado fin de semana el Gobierno Municipal de Jesús María en coordinación con la Policía Municipal y la Guardia Nacional, enfocados a reforzar las acciones de seguridad en dicho municipio encaminados a la prevención y disuasión del delito, mediante recorridos en colonias consideradas como puntos rojos, tanto en la cabecera municipal y en otras localidades. Como parte de dicha estrategia se tuvo como resultado la revisión de medio centenar de personas, de las cuales 13 fueron detenidas; asimismo, los elementos llevaron a cabo la revisión de 11 vehículos ante el Sistema Plataforma México. Algunas de las colonias en donde tuvieron presencia dichos elementos fueron en El Mezquital, El Torito, Buena Vista, Zona Centro, San Miguel, La Cardona, Ruiseñores, Los Ramírez, Chicahuales, Solidaridad, Rancho Seco, entre otras…

¡Participa con tu opinión!