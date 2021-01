Todo parece indicar que desde el Palacio Mayor se estará lanzando un nuevo Decreto para la semana que empieza con el fin de reducir los horarios de atención en centros de diversión, comercios y restaurantes…

DESDE HACE UN PAR DE DÍAS, al gobernador Martín Orozco Sandoval se le ha notado con ganas de que algún presidente municipal le conteste al señalamiento de que hay quienes, en sus ayuntamientos, no han hecho la tarea como les corresponde, en lo que se refiere a los compromisos firmados para atender los temas de los giros reglamentados… NADIE PUEDE NEGAR que en distintos puntos rurales y urbanos de la entidad, las fiestas en la vía pública y en los antros siguen a todo lo que dan, ya sea al ritmo de la cumbia, con música electrónica o al sonar de la banda sinaloense… PARECIERA QUE LA DIFÍCIL tarea se ha dejado toda en manos de la Guardia Sanitaria, mientras que las áreas de Reglamentos jugarán a la ley del mínimo esfuerzo… EL PASADO JUEVES, el mandatario advirtió que el atender el tema de la pandemia cansa, pero debe ser atendido. También dijo que se deberán tomar las medidas para prevenir los contagios aunque esto tenga un costo –político-… PARA NO QUITAR el dedo del renglón, ayer, en una entrevista radiofónica se le salió una que otra palabra altisonante para cuestionar qué están haciendo las autoridades municipales, pues por parte del Gobierno Estatal se han tomado decisiones drásticas que han ganado críticas ciudadanas, pero se han tenido que hacer, como ahora el anuncio de que la Feria de San Marcos será pospuesta para mejores tiempos… EL ASUNTO ES que el mandatario de nueva cuenta pidió la ayuda de los alcaldes para atender el asunto del relajamiento social, sobre todo porque algunos antros han tenido en fines de semana más del aforo permitido… NO HAN FALTADO los establecimientos que no cumplen con el horario permitido de las 12:00 de la noche para el cierre y se sabe de lugares que han permanecido abiertos hasta las 04:00 de la mañana. ¿Los verificadores no se dan color?… EN TANTO, desde el Municipio capitalino ya se informó que los encargados de Reglamentos no han parado de atender reportes de fiestas en la calle y en sitios clandestinos… TODO PARECE INDICAR que desde el Palacio Mayor se estará lanzando un nuevo Decreto para la semana que empieza con el fin de reducir los horarios de atención en centros de diversión, comercios, restaurantes y plazas comerciales. No faltarán quienes, en defensa de sus legítimos intereses, pongan el grito en el cielo… COMPLACER A TODOS suele ser tan complicado como matar a una ballena a cachetadas. Aunque a algunos consejeros locales de MORENA no les gustó la coalición que se firmó desde el nivel central con el PANAL y con el Partido del Trabajo, el recién llegado Cuauhtli Badillo, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, resaltó que es una decisión ya tomada y la alianza partidista se mantiene firme… TAMBIÉN SEÑALÓ que las aspiraciones de todos los que deseen ser candidatos a cualquier cargo de elección en juego en este año, pueden seguir, pues todavía no se ha definido ningún abanderado… LA COMPLICADA MISIÓN con la que ha llegado es unir a los morenistas, cerrar filas en torno al proyecto de la 4T y esperar el momento para que sean registrados los mejores perfiles para la contienda rumbo al 6 de junio. ¿Podrá?… TAMPOCO SE RESPIRA ambiente de acuerdo y conformidad en el tricolor por la elección de “los mejores perfiles”… PRUEBA DE ELLO es que hay militantes de años que, al no ser considerados han decidido renunciar a su militancia e ir en busca de otro en donde se les abra el espacio; de momento el partido al que han huido algunos ha sido Movimiento Ciudadano, donde pareciera un refugio más de ex priistas, como lo han sido en su momento el PT, en fechas más recientes MORENA y el Partido Libre… PERO ASÍ COMO UNOS se han ido, otros han regresado y los han recibido con bombo y platillo, como es el caso de David Hernández Vallín, quien fue registrado desde el nivel central como precandidato a diputado por el Distrito 15 local… PARECIERA QUE la intención del hijo pródigo fue hacer acto de presencia en el cuartel del PRI para “tantearle el agua los camotes”, a ver la reacción de los priistas que ya habían criticado en lo oscurito… SI BIEN algunos se portaron como caballeros, no faltó la rechifla por parte de otros, de esos que muy escondidos le ponen la pimienta al momento… LO ACOMPAÑABA el panista Amehed Franco, a quien, al ser identificado le gritaron “bienvenido al PRI”, y una voz oculta replicó “a los dos”, con lo que se desató una ola de carcajadas…