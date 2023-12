Valoramos y reconocemos la labor de este grupo de servidores públicos, lo mismo que de los médicos y personal de enfermería que alejados de los suyos pasan la Nochebuena y las fiestas subsecuentes…

ALGUNAS FAMILIAS asentadas en Aguascalientes han comenzado su tránsito hacia localidades de estados vecinos como Zacatecas y Jalisco con el fin de celebrar las fiestas decembrinas con sus seres queridos… PARA ALGUNAS de estas personas, siendo que el horno no está para bollos, se trata de un viaje obligado que se hace con la mayor discreción y durante el día con el fin de encontrar la manera más segura de pasar esta época en paz… LAMENTABLEMENTE, y pese a discurso oficial, resulta cierto que en tramos de carreteras estatales cercanas a estados vecinos no se encuentra una presencia fuerte de elementos de la Policía Estatal, por lo que los recorridos se realizan con mucha precaución, a la espera de no sufrir algún imprevisto… MIENTRAS TANTO, y como es bien sabido, no hay vacaciones para el personal de emergencias de la Coordinación de Protección Civil durante la temporada decembrina con el fin de que las guardias estén listas para atender cualquier situación, ante el incremento de reportes y llamadas de emergencia, en las que paramédicos, bomberos, y brigadistas deben estar alertas… COMO SIEMPRE, en esta casa editorial valoramos y reconocemos la labor de este grupo de servidores públicos, lo mismo que de los médicos y personal de enfermería que alejados de los suyos pasan la Nochebuena y las fiestas subsecuentes para atender las necesidades de quienes están pasando una amarga navidad… URGE GENERAR SOLUCIONES viales en el acceso norte de la ciudad de Aguascalientes, pues pese a los puentes y desniveles en el acceso de Salida a Zacatecas y Segundo Anillo, existen taponamientos que obligan a circular a vuelta de rueda, debido a que existen fallas en puntos clave como la incorporación a Héroe de Nacozari desde el Boulevard a Zacatecas. Esto, más allá de la experiencia de quienes conducen, se ha vuelto un auténtico deporte de alto riesgo… A ESTO SE SUMA el absurdo caos vial por la falta de reingeniería en carriles sobre Segundo Anillo en el sentido de poniente a oriente para dar vuelta hacia salida a Zacatecas. ¿Tendrá solución este entresijo?… “PIAN PIANITO” AVANZA en el Tribunal Agrario Unitario la intención de ejidatarios de Ojocaliente para recibir una indemnización millonaria por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuya puja ronda los 50 millones de pesos, bajo el argumento de las instalaciones de la sección Uno del sindicato magisterial fue donado ilegalmente, despojando de estas tierras a los ejidatarios… ESTE ASUNTO deriva del casi eterno conflicto por el que ejidatarios han reclamado cientos de hectáreas que habrían sido donadas de manera irregular, y por los cuales se han generado múltiples juicios, que ya les han representado indemnizaciones por cientos de millones de pesos por parte de diversas instancias, en las que se edificaron edificios públicos en torno a la Salida a San Luis. Habrá que ver si seguirá la mata dando… SE VIVEN TIEMPOS de bonanza para los empresarios del rubro farmacéutico. El presidente de la Unión de Propietarios de Farmacias en Aguascalientes, Alfonso Contreras Campos afirmó que de noviembre a la fecha ha habido un repunte de un 10% en ventas de medicamentos, sobre todo de antigripales y antibióticos, dado el repunte de enfermedades de tipo respiratorio en la población… “HA HABIDO UN INCREMENTO en los padecimientos de las vías respiratorias en niños y de la tercera edad, semejante a la influenza, pero no es influenza. Es un virus que está ahorita atacando generalmente las vías respiratorias (…) hay enrojecimiento de la faringe y la laringe, pero no hay problemas de infección, el cual prácticamente atacó hasta todos los estratos sociales, en las escuelas privadas, en las escuelas públicas y en la tercera edad. Lo vimos nosotros en varias farmacias, en varias colonias y son las colonias populares donde ha habido más este tipo de problemas”… EN TEMA APARTE, el Secretario General del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica de la FTA, Rogelio Padilla de León, informó que desde este fin de semana arrancó el periodo vacacional en las diferentes empresas del sector automotriz y de autopartes en la entidad… “ALGUNAS EMPRESAS trabajaron hasta el sábado y otras hasta el pasado viernes, pero la mayoría a partir del lunes 25 de diciembre ya tienen vacaciones”… EL LÍDER SINDICAL comentó que habrá algunas empresas que no podrán disfrutar de un receso por atrasos en los pedidos o las características de su operación…