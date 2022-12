Quien ayer perdió la vida en el puerto guerrerense de Acapulco marcó un estilo, una época y una forma de jugar el rol como compañera del mandatario de la entidad en turno…

CONSIDERANDO que mentes y corazones suelen estar entregados a los festejos de fin de año o a las vacaciones decembrinas, a más de uno agarró fuera de la jugada el fallecimiento de Azul Verdugo… QUIEN AYER PERDIÓ la vida en el puerto guerrerense de Acapulco marcó un estilo, una época y una forma de jugar el rol como compañera del mandatario de la entidad en turno… CONSIDERANDO la restricción de los roles que las mujeres de sus tiempos solían jugar en la palestra política, es de considerarse el terreno ganado por Azul… DE ALGUNA FORMA, la pauta que ella estableció sería después un referente para algunas de sus sucesoras al frente del DIF Estatal, organismo que, más allá de sus funciones altruistas, también ha fungido como el escenario perfecto para jugar un rol protagónico y activo en el medio público local… QUIEN FUERA ESPOSA del recordado gobernador Rodolfo Landeros y madre de Fernando –presidente de Fundación Teletón– se caracterizó por su imponente e impecable presencia. También ocupó un lugar importante en la socialité mexicana hasta su deceso, al que se refirió el reconocido periodista Joaquín López Dóriga a través de sus redes… HAY QUIENES RECLAMAN que desde hace ya varios meses haya carteleras en la ciudad capital con publicidad que difunde el nombre de Claudia Sheibaum, quien hoy gobierna la Ciudad de México y es una de las “corcholatas” de la Cuarta Transformación por la silla presidencial… ES TODO UN MISTERIO quienes pagan esta promoción, con todo y que tiene meses continuos. Ni la oposición ni las autoridades electorales han tomado manos en el asunto… LOS PRIMEROS parecieran resignarse sin recurrir a un procedimiento jurídico. Los otros dan la impresión de que prefieren mirar a otro lado o quizás están muy ocupados en verificar el impacto de la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión… POR LO PRONTO, el dirigente del morenismo en la entidad, Gilberto Gutiérrez, barajó los primeros perfiles que podrían aspirar a un cargo de elección popular en las elecciones de 2024 al mencionar a Aldo Ruíz, Berenice Romo y Jenifer Parra… ESO SÍ, para evitar que se alborote el resto del gallinero, dejó la puerta abierta, pues dice que hay muchos más en la fila con ganas de contender… NO SON POCOS los jóvenes a los que se les queman las habas por hacerse de un puesto laboral redituable, en un entorno cordial y con una remuneración que los saque de apuros… DESAFORTUNADAMENTE, como en el Reino del Señor, son muchos los reclutados y pocos los contratados, y menos aún en esta temporada del año, en la que la mayoría de los empleadores están pensando en “depurar” plantillas y no en dar de alta nuevos colaboradores… POR SI FUERA POCO, una constante en las oportunidades laborales que se obtienen a través del Facebook es que muchos jóvenes están siendo reclutados como vendedores en línea de diversos productos y servicios… COMO USTED BIEN ADIVINA, la paga solamente es por comisión, las prestaciones de ley no se ponen sobre la mesa y ni siquiera se ofrece dinero suficiente para costear el internet, con todo y que se anuncian como si fueran un negocio de alta proyección profesional… BAJO ESTO PARÁMETROS, la oferta no sólo es rechazable, sino desalentadora para quienes inician la vida laboral… OTRO TIPO DE PREOCUPACIÓN es la que entretiene a las autoridades de seguridad con la locura que desata en estas fechas del año por la pólvora y otros infiernitos en los que no solamente se consumen pesos y centavos, sino la propia piel, órganos o algún apéndice de uno que otro chamaco o adulto desafortunado… POR FORTUNA, hay quienes están conscientes de que al tráfico y uso de este tipo de artefactos debe ponerse freno. Cada vez más voces se suman al club de los detractores de las palomitas y los chifladores… GRACIAS A LA DENUNCIA ciudadana, el departamento de Protección Civil de Jesús María, en hechos distintos, realizó decomisos de pirotecnia con una importante cantidad de artículos explosivos… EL TITULAR de esta dependencia municipal, Roberto López Rodríguez, informó que estas acciones forman parte del operativo “Navidad Segura”, que ha dado como resultado el aseguramiento de más de 50 kilos de pirotecnia desde el inicio de la temporada… EL FUNCIONARIO detalló también que la mayoría fue asegurada en tiendas de abarrotes que realizaban la venta clandestina de este material explosivo… “TENEMOS QUE agradecer el interés de la ciudadanía que poco a poco se sensibiliza con este tema por los riesgos que implican el uso de este material, especialmente para los menores de edad”… PARA TERMINAR, López detalló que, entre los artículos que ahora tienen bajo resguardo y que posteriormente serán entregados a la Sedena para su destrucción, destacan palomitas, cebollitas, cohetes R-15 y R-20, bombas de humo, cohetes de trueno, silbato de vara con lluvia, chifladores, cabeza de diablo, Hulk y garra de tigre… DONDE SE ESTÁ perdiendo garra y el sabor que queda en la boca es un tanto amargo es en la apicultura y en la producción de productos derivados de la miel. Y es que desde la iniciativa privada, existe pesimismo acerca de este giro, porque simplemente se registró un año para el olvido… EN EL 2022, al que ya le quedan pocas cucharadas en el frasco, las abejas no sólo no produjeron miel, sino que los empresarios tuvieron que comprar azúcar y otros carbohidratos para sustentar su sobrevivencia antes de que fallecieran por la falta de florecimiento en diversas plantas ante la escasez de lluvias… COMO SI ESTO no fuera suficiente, se teme que vendedores desesperados por la falta de recursos busquen hacer rendir la miel con productos artificiales, en perjuicio del precio y del mercado alicaído…